Resident Evil 8 Village : temps de chargement, framerate, ray-tracing, découvrez les différences en vidéo entre la version PS4 et PS5

Resident Evil 8 Village s’est dévoilé grâce à deux démos. L’occasion de plonger dans les entrailles du château de lady Dimitriscu aussi bien sur PS4 que sur PS5. Mais d’ailleurs, quelles sont les différences entre les deux versions ? Une vidéo comparative nous le montre.

Resident Evil 8 Village arrive dans quelques jours seulement et les fans sont aux anges. S’il s’agit d’un des premiers gros jeux exploitant les capacités des consoles next-gen, cela ne l’empêche pas de sortir sur PS4 et Xbox One. Mais que vaut-il sur ces « anciennes » machines ? C’est ce que nous montre aujourd’hui la chaîne espagnole ElAnalistaDebits.

Chaîne spécialisée dans les vidéos comparatives, ElAnalistaDebits nous montre la démo sur trois consoles différentes : la PS4, la PS4 Pro et surtout la PS5. Comme on peut le voir, beaucoup d’aspects sont comparés. Bien évidemment, la PS5 offre un jeu beaucoup plus beau. Toutefois, la version PS4 n’a absolument pas à rougir face à sa petite sœur. On note aussi un framerate très maîtrisé sur PS5, qui reste à 60 images par seconde même avec le ray-tracing activé. Un petit exploit. On apprécie également un meilleur jeu sur les lumières ainsi que sur les textures.

La même chose avait été constatée sur la démo se déroulant dans le village, qui elle aussi avait eu le droit à son comparatif. Mais la chose qui frappe le plus dans cette version PS5, ce sont bien les temps de chargements, tout bonnement inexistants. Encore une fois, le SSD de la console fait des merveilles.

Resident Evil 8 Village aura une nouvelle démo

Le 2 mai prochain, une nouvelle démo sera disponible. Combinant à la fois le château et le village, elle nous permettra d’explorer ces lieux pendant une heure top chrono. A noter que comme les précédentes, elle sera limitée dans le temps. Toutefois, Capcom a décidé d’allonger sa disponibilité, puisqu’elle sera disponible jusqu’au 10 mai prochain. De quoi prendre son temps avant de la lancer.

Pour rappel, Resident Evil 8 Village sortira le 7 mai sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC mais aussi Stadia.