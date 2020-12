OnePlus 9 : prix, date de sortie, fiche technique, tout savoir

Le OnePlus 9 nous réserve quelques surprises : lancement avancé dès mars 2021 et trois variantes avec un OnePlus 9E plus abordable viennent s’ajouter aux nouveautés concernant la photo, l’écran ou encore les performances. Voici toutes les informations disponibles sur les nouveaux flagships de OnePlus.

Après ses 8 et 8T, OnePlus travaille désormais sur la série des OnePlus 9. Mais que nous prépare donc le constructeur chinois pour ces nouvelles moutures ? La marque a opéré un changement de stratégie au cours de ces dernières années, et nous devrions encore avoir des surprises. Prix, date de lancement, spécifications techniques… voici tout ce que l’on sait sur les smartphones OnePlus 9.

OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et OnePlus 9E

À ses débuts, OnePlus ne sortait qu’un smartphone pour chaque itération. Puis, un nouveau modèle « T » a commencé à apparaître environ six mois après la sortie d’un mobile. Pendant longtemps, ce fut la marque de fabrique du constructeur, qui commercialisait donc deux mobiles chaque année. Sont arrivés ensuite les modèles « Pro », soulignant les ambitions de OnePlus sur le marché haut de gamme, la marque délaissant alors les « flagship killers » qui avaient fait sa renommée. Désormais, OnePlus semble se diriger vers une stratégie d’inondation du marché. Comme la plupart des autres constructeurs (Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi…), OnePlus propose de nombreuses références couvrant une large fourchette de prix pour plaire à une majorité de consommateurs.

Nous avons eu droit récemment à la gamme de OnePlus Nord, destinée à toucher une clientèle en quête d’un smartphone plus abordable. OnePlus va continuer à multiplier les produits en ajoutant cette fois un modèle à sa gamme principale : les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro seront ainsi accompagnés d’un OnePlus 9E. Ce sont donc trois variantes de OnePlus 9 qui nous attendent.

Le nom de code de la série OnePlus 9 en interne est « limonade ». Les équipes de OnePlus avaient opté pour « nouilles instantanées » pour le OnePlus 8 et « kebab » pour le OnePlus 8T.

💰 Quels est le prix du OnePlus 9 ?

Pour l’heure, aucune fuite fiable ne fait état d’un tarif pour les OnePlus 9. Mais en se basant sur la génération précédente, on peut deviner avec une certaine précision les prix auxquels il faut s’attendre. Le OnePlus 8 était commercialisé à sa sortie en France à 699 euros pour la variante 8 Go de RAM 128 Go d’espace de stockage et à 799 euros pour 12 Go de mémoire vive et 256 Go de mémoire interne. Le OnePlus 8 Pro 8/128 Go était quant à lui proposé à 899 euros, alors que le OnePlus 8 Pro 12/256 Go était disponible à 999 euros.

On peut donc envisager une gamme tarifaire similaire pour la nouvelle génération de OnePlus. Il ne faut pas s’attendre à une baisse de prix, maintenant que la marque dispose de smartphones d’entrée et de milieu de gamme dans son catalogue. En outre, on voit mal le constructeur dépasser la barre symbolique des 1000 euros cette année, alors qu’aucune innovation majeure n’est attendue. Les OnePlus 9 et 9 Pro devraient ainsi reprendre les tarifs de leurs prédécesseurs. Le OnePlus 9E sera une porte d’entrée plus abordable à la série. Il pourrait être vendu entre 499 et 599 euros.

Les constructeurs Android semblent s’être fait passer le mot : tous prennent de l’avance sur leur calendrier habituel. Samsung va lancer ses Galaxy S21 dès la mi-janvier au lieu de février alors que Xiaomi va dévoiler son Mi 11 dès la fin du mois de décembre et non en janvier 2021. OnePlus aussi a décidé d’anticiper de quelques semaines avec un OnePlus 9 attendu pour le courant du mois de mars 2021, alors que ses premiers flagships de l’année débarquent normalement en avril ou en mai.

Généralement, OnePlus ouvre les précommandes le jour même de la présentation des smartphones, avec un accessoire en bonus. Puis une semaine plus tard, les appareils sont officiellement disponibles sur le marché.

🛠 Fiche technique des OnePlus 9

Vous trouverez dans ce tableau un résumé des spécifications techniques présumées des OnePlus 9E, OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Gardez à l’esprit que des informations manquent encore et que certaines données peuvent être amenées à évoluer.

OnePlus 9E OnePlus 9 OnePlus 9 Pro Ecran 6,55”

1080p

Fluid AMOLED

90Hz Display 6,55''

1080p

Fluid AMOLED

120Hz Display 6,7" ou 6,8"

1440p

Fluid AMOLED

120Hz Display Chipset Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) Qualcomm Snapdragon 888 (5nm) OS Android 11 + Oxygen OS 11 Android 11 + Oxygen OS 11 Android 11 + Oxygen OS 11 RAM 8Go 8Go / 12 Go 8Go / 12Go Stockage 128Go / 256Go 128Go / 256 Go 128 Go / 256 Go microSD Non Non Non Capteur principal 48 MP + ultra grand-angle 48 MP + ultra grand-angle 48 MP + ultra grand-angle Capteur secondaire 16 MP 16 MP 16 MP Batterie 4500 mAh

Charge rapide 30 watts (Warp Charge 30T) 4500 mAh

Charge rapide 30 watts (Warp Charge 30T)

Charge rapide sans fil 30 watts

Charge inversée 5 watts 4750 mAh

Charge rapide 65 watts 5G Oui Oui Oui Résistance à l'eau Non Non Oui

Le OnePlus 9E fait ainsi figure de OnePlus 8 remis au goût du jour, alors que le OnePlus 9 reprend des éléments du OnePlus 8 et 8T. Le OnePlus 9 Pro est quant à lui comme un mélange de OnePlus 8 Pro et OnePlus 8T. Comme souvent chez OnePlus, les nouveautés arrivent par petite touche et on reprend ce qui a bien fonctionné sur les modèles ultérieurs.

📱 Design des OnePlus 9

Plusieurs fuites nous ont donné un bon aperçu de ce à quoi vont ressembler les smartphones de la série OnePlus 9. Pas de grande surprise, ils ont un look qui se rapproche beaucoup du OnePlus 8T. Les capteurs photo positionnés au milieu du dos de l’appareil à la verticale auront survécu jusqu’au OnePlus 8. Le OnePlus 9 reprend le bloc photo dans coin supérieur gauche comme sur la plupart des mobiles aujourd’hui. Le logo OnePlus est quant à lui conservé au centre.

À l’avant, les bordures sont encore un peu plus réduites que sur les derniers modèles. Le système de poinçon intégré dans le coin supérieur gauche de l’écran pour loger la caméra frontale demeure utilisé sur ces nouveaux appareils. Le constructeur conserve sur la tranche le curseur d’alerte propre aux smartphones de la marque. L’écran sera incurvé sur le modèle Pro, alors que les OnePlus 9 et 9E seraient équipés d’une dalle plate.

On retrouve bien entendu un port USB-C en bas du mobile, aux côtés d’un haut-parleur et d’un emplacement pour carte microSD. Le OnePlus 9 Pro serait certifié IP68 et résistant à l’eau, comme le OnePlus 8 Pro. Il pourra donc être immergé à 1,5 mètre de profondeur jusqu’à 30 minutes. OnePlus a longtemps préféré ne pas intégrer cette certification d’étanchéité à ses smartphones pour ne pas faire augmenter leur prix, le OnePlus 9 Pro sera le second à en bénéficier. Une nouvelle preuve de la montée en gamme souhaitée par la marque.

🔲 Quel type d’écran y a-t-il sur le OnePlus 9 ?

Le OnePlus 9 serait équipé d’un écran Super AMOLED « flat » de 6,55 pouces avec définition Full HD+ 1080p, comme le OnePlus 8. Il devrait par contre bénéficier d’une meilleure fréquence de rafraîchissement en passant de 90 Hz à 120 Hz.

L’écran incurvé du OnePlus 9 Pro s’annonce encore plus époustouflant. Il jouira d’une diagonale comprise entre 6,7 et 6,8 pouces, toujours avec la technologie Super AMOLED pour des noirs profonds, de meilleurs contrastes et l’affichage « Always On Display », une fonction bien pratique disponible nativement depuis peu sur Oxygen OS. La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz promet une belle fluidité et la définition d’image QHD 1440p va permettre une qualité d’affichage parmi les meilleures du marché des smartphones.

Les informations concernant le OnePlus 9E sont moins certaines, mais on parle d’une dalle qui serait similaire à celle du OnePlus 9 à un détail près : la fréquence de rafraîchissement serait limitée à 90 Hz. En fait, il s’agirait de la même que celle que l’on trouve sur le OnePlus 8.

💪 Performances et mémoire des OnePlus 9

Les trois modèles de OnePlus 9 seront équipés bien évidemment de la puce la plus puissante du marché : le Snapdragon 888 de Qualcomm. Il s’agit du premier SoC gravé en 5nm du géant américain, qui travaille avec Samsung pour leur fabrication. En attendant de connaître concrètement les performances du système sur puce sur les OnePlus 9, contentons-nous de sa fiche technique. Le processeur octo-core Kryo 680 se compose d’un cœur ARM Cortex X1 très puissant cadencé à 2,84 GHz, de trois cœurs ARM Cortex-A78 cadencés à 2,4 GHz, et quatre cœurs ARM Cortex-A55 cadencés à 1,8 GHz destinés aux tâches les plus simples.

Le GPU, l’Adreno 660, est selon Qualcomm 35 % plus puissant et 20 % plus efficace énergétiquement parlant que son prédécesseur. Il supporte le HDR10, HDR10+ et Dolby Vision pour les vidéos et le HDR pour les jeux vidéo. Il est capable d’afficher 60 images par seconde en définition 4K et 144 images par seconde dans la qualité Quad HD+.

Le Snapdragon 888 embarque aussi le tout nouveau modem Snapdragon X60, compatible 5G. Il supporte la majorité des bandes de fréquences exploitées par la nouvelle génération de mobile, dont les bandes dites millimétriques. Le multi-SIM 5G devient également possible, mais cela ne veut pas forcément dire que le OnePlus 9 y aura droit.

En termes de mémoire, plusieurs configurations seront proposées pour chaque appareil. On peut s’attendre à retrouver des variantes 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage ou 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. Il est plausible que le OnePlus 9 Pro snobe les caractéristiques les plus faibles pour se concentrer uniquement sur les spécifications les plus haut de gamme.

Dans tous les cas, la qualité du matériel associée au savoir-faire logiciel et aux optimisations de OnePlus devrait assurer des performances premium, comme toujours avec le constructeur.

🔋 Batterie, autonomie et recharge des OnePlus 9

Nous devrions avoir trois propositions différentes à cet égard. En premier lieu, les OnePlus 9E et OnePlus 9 embarqueraient une batterie de 4500 mAh. Le OnePlus 9 Pro, qui nécessite plus d’énergie avec son écran plus grand, QHD+ et 120 Hz, verrait un accumulateur de 4750 mAh. Pour rappel, le OnePlus 8 avait une batterie d’une capacité de 4300 mAh et le OnePlus 8 Pro de 4510 mAh. Avec cette hausse de capacité et un SoC Snapdragon 888 qui s’annonce moins énergivore que le Snapdragon 865, on peut s’attendre à un gain d’autonomie sur cette génération.

La recharge filaire est l’une des spécialités de OnePlus depuis bien longtemps maintenant, sa prochaine génération de smartphones continuera de profiter de sa si efficace technologie Warp Charge. Le OnePlus 9E est compatible avec une charge jusqu’à 30W, alors que les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro peuvent compter sur une charge ultra rapide de 65W.

Seul le OnePlus 9 Pro est doté d’une fonctionnalité de recharge sans fil (30W). Comme pour la certification de résistance à l’eau, le fabricant estime qu’il s’agit d’une fonctionnalité coûteuse qui n’est utile qu’à une part minoritaire d’utilisateurs. Elle est donc proposée uniquement sur le modèle le plus haut de gamme.

📸 L’appareil photo des OnePlus 9

C’est l’aspect sur lequel OnePlus a un peu de mal et pour lequel on espère le plus d’améliorations. Il se murmure que OnePlus fasse désormais appel à Leica, tout comme son concurrent Huawei. D’après les différentes fuites sur le design du smartphone qui nous sont parvenues, les OnePlus 9E et OnePlus 9 seraient équipés d’un triple capteur photo, alors que le OnePlus 9 Pro bénéficierait d’un module supplémentaire.

Nous devrions avoir un capteur photo principal de 48 MP sur les trois smartphones, qui auront tous une lentille dédiée à l’ultra grand-angle (48 MP sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, 16 MP sur le OnePlus 9E). Le troisième module devrait se consacrer au mode macro sur les OnePlus 9E et OnePlus 9. Il est probable que seul le OnePlus 9 Pro bénéficie d’un téléobjectif, sans doute avec stabilisation optique de l’image, permettant de réaliser un zoom optique jusqu’à 3x.

L’identité de la quatrième lentille du OnePlus 9 Pro n’est pas encore connue. Il pourrait s’agir d’un module macro, d’un capteur de profondeur ou d’une caméra à filtre de couleurs comme sur le OnePlus 8 Pro l’année dernière.

🔎 Oxygen OS 11

C’est la marque de fabrique de OnePlus, sa surcouche Oxygen OS est l’une des meilleures interfaces Android du marché. Avec la mise à jour Oxygen OS 11 basée sur Android 11, elle s’améliore encore, allant notamment piocher quelques bonnes idées du côté de chez One UI, l’interface de Samsung.

Au programme : de nouveaux thèmes et horloges pour la fonction Always On Display, la possibilité de répondre rapidement à des messages Instagram et WhatsApp en pleine partie de jeu vidéo, un mode sombre amélioré, une application météo revue et corrigée, des optimisations pour le gaming et bien sûr une refonte de l’interface en général, qui devient plus moderne.

La série des OnePlus 9 sera livrée directement sous Oxygen OS 11 et bénéficiera de trois ans de mises à jour de fonctionnalités. Les nouveaux smartphones OnePlus reçoivent généralement parmi les premiers la mise à jour majeure d’Android qui suit, Android 12 devrait ainsi être disponible très peu de temps après sa sortie.