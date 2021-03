Les OnePlus 9R, 9 et 9 Pro seront livrés avec un chargeur dans la boite, c’est officiel

Lorsqu’Apple a retiré le chargeur de ses boites avec la sortie des iPhone 12, on pouvait légitimement se demander si les fabricants de smartphones Android allaient ou non emprunter la même voie. Samsung a par exemple également décidé de retirer l’adaptateur secteur des boites des Galaxy S21, mais ça ne sera pas le cas de OnePlus avec ses OnePlus 9.

Déjà il y a un mois, le célèbre leaker Max Jambor avait laissé entendre sur Twitter que OnePlus n’allait pas enlever l’adaptateur secteur des boites de ses smartphones, contrairement à certains de ses concurrents comme Apple ou Samsung. C’est désormais officiel, puisque Pete Lau, le PDG de OnePlus, a confirmé lui-même sur le forum de la marque que l’entreprise ne ferait pas l’impasse sur le chargeur.

Les OnePlus 9 et 9 Pro devraient donc être livrés avec un chargeur Warp Charge 65W dans la boite, tandis que le OnePlus 9R devra lui se contenter d’un chargeur un peu moins puissant. La version Pro et le modèle standard seront équipés de batteries 4500 mAh, tandis que le OnePlus 9R aurait une batterie plus importante de 5000 mAh.

Retirer le chargeur des boites de smartphones, bonne ou mauvaise idée ?

Apple et Samsung évoquent des raisons écologiques pour justifier le retrait du chargeur des boites de leurs smartphones, mais certains utilisateurs qui décident tout de même d’en acheter un finissent inévitablement par générer une empreinte carbone plus importante que si le chargeur avait été inclus dans la boite.

La solution la plus pertinente est probablement celle qu’a expérimentée Xiaomi en Chine à l’occasion de la vente de ses Mi 11. En effet, le fabricant n’incluait pas de chargeur dans les boites de ses smartphones, mais laissait le choix au consommateur d’en ajouter un à leur commande, et cela gratuitement. Ainsi, ceux qui possédaient déjà un chargeur chez eux et qui ne voulaient pas profiter de la recharge rapide 55W pouvaient faire le choix de ne pas créer de potentiels déchets électroniques supplémentaires.

On peut néanmoins penser que OnePlus pourrait se laisser tenter par cette tendance dans quelques années, puisque le fabricant s'oppose généralement à celles-ci pendant un an ou deux avant de finir par céder. Par exemple, l’entreprise avait longtemps lutté contre le maintien de la prise jack, et avait attendu longtemps avant d’équiper ses smartphones de la recharge sans fil.

Les trois smartphones seront présentés officiellement par OnePlus le 23 mars 2021, et devraient être disponibles à la vente au cours des semaines suivantes. Le OnePlus 9 Pro a d’ailleurs été dévoilé dans une vidéo officielle deux semaines avant l’annonce.