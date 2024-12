Kraven The Hunter récolte des critiques catastrophiques, la fin annoncée du Spider-Verse ?

Les premières critiques sur Kraven The Hunter viennent de sortir, et autant dire qu'elles ne sont élogieuses. De quoi convaincre Sony à mettre un terme définitif au Spider-Verse ?

Comme vous le savez peut-être, le Spider-Verse de Sony s'apprête à mettre en scène un nouveau méchant de l'univers de l'homme-araignée, à savoir Kraven le Chasseur. Le vilain, déjà aperçu récemment dans le jeu Marvel's Spider-Man 2, va avoir le droit à son propre spin-off au cinéma ce 18 décembre 2024.

Aux Etats-Unis, le long-métrage de J.C Chandor débarque demain dans les salles obscures et forcément, de nombreux journalistes et influenceurs ont déjà pu voir le film. Par conséquent, les premières critiques viennent de tomber et autant dire qu'elles sont loin, très loin d'être élogieuses.

Kraven The Hunter se fait déjà démolir par la critique

Ainsi, Kraven The Hunter récolte pour l'instant un score médiocre de 16 % sur Rotten Tomatoes du côté des critiques, ce qui en fait donc le sixième film avec l'attribut “Pourri” du Sony-Verse sur l'agrégateur de notes. Il ne fait pas bien mieux chez Metascore, avec un score de 33 % sur 24 avis au total.

Alors que Sony envisage sérieusement de mettre un terme au Spider-Verse comme nous l'avons évoqué dans nos colonnes récemment, l'univers cinématographique du studio culmine avec un score moyen de 28 % sur Rotten Tomatoes. Venom The Last Dance peut au moins se targuer d'avoir la meilleure note, avec 58 %. On retrouve tout en bas du classement l'effroyable Madame Web avec 11 % seulement…

Entre effets spéciaux ratés et scénario sans intérêt

Concrètement, quels sont les principaux griefs reprochés au film ? Les critiques pointent du doigt des effets spéciaux ratés (un défaut qui revient souvent dans les films de super-héros depuis quelques temps), des dialogues mal écrits et des performances embarrassantes de la part du casting, Ariana DeBose et Russel Crowe en tête.

“Kraven The Hunter sonne le glas des spin-off Spider-Man de Sony… Complètement déroutant, de son existence à son exécution […] Basé sur un autre ennemi juré de Spider-Man, il rejoint Madame Web, Morbius et la trilogie Venom dans la tentative bizarre de Sony de faire décoller une sorte d'univers Spidey sans Peter Parker lui-même”, écrit Polygon.

“L'action dans Kraven est bonne en soi, mais elle ne vous enflamme jamais… J'ai vu des films adaptés de comics bien pires que Kraven, mais c'est peut-être la meilleure façon de résumer mes sentiments à propos du film. C'est avouer que je ne suis même pas resté pour voir s'il y avait une scène post-générique”, avoue de son côté Variety.

“Les effets spéciaux de Kraven The Hunter sont suffisamment mauvais pour saper complètement la seule scène décente – une poursuite dans les rues et les canaux de Londres – d'un film d'action”, assènent nos confrères d'IndieWire. Bien entendu, il conviendra de se faire son propre avis en voyant le film, mais autant dire que ça s'annonce mal pour Kraven The Hunter et le devenir du Spider-Verse. Si vous êtes curieux, vous pouvez toujours jeter un oeil aux huit premières minutes du film avant d'aller acheter un ticket.