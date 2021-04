Le OnePlus 9 Pro est vraiment compliqué à réparer, cette vidéo d’iFixit le prouve

Le OnePlus 9 Pro rejoint la liste des smartphones dont la réparation est très difficile. La coque est fermement collée, ce qui ne facilite pas l’ouverture de l’appareil, tandis qu’il est nécessaire de retirer la batterie pour accéder aux capteurs. iFixit lui accorde une note de 4/10 pour ce démontage.

Qui dit lancement de nouveau smartphone, dit démontage d’iFixit dans la foulée. La tradition s’est depuis bien installée et les utilisateurs attendent avec impatience si le téléphone qu’ils ont dans le viseur est facilement réparable ou non. Le OnePlus 9 Pro, sorti le 23 mars dernier, est ainsi passé sur la table de la chaîne YouTube. Mauvaise nouvelle : l’appareil suit la tendance du moment et rend son démontage pour le moins ardu.

Première observation, une très forte glue maintient la coque en place, qu’il est donc très difficile de séparer en deux. Le problème est similaire à celui du Galaxy S21 Ultra, bien moins facile à réparer que les autres modèles. Les quatre coins de la coque doivent être soulevés afin de pouvoir retirer le tout, sans quoi celle-ci reste fermement collée. Néanmoins, c’est une fois que l’on accède à l’intérieur que les choses se gâtent.

Débrancher des composants pour accéder à d’autres

Si vous avez dans l’idée de changer vous-même votre batterie, autant dire que la chose ne sera pas aisée. Pour déconnecter le composant, il faut d’abord trouver son chemin parmi la multitude de câbles et en débrancher certains. Toutefois, il faut reconnaître la bonne volonté de OnePlus qui équipe la batterie de son smartphone de languettes très simple à retirer, ce qui rend l’opération plus réalisable. Mais cette qualité est contrebalancée par le fait qu’il est indispensable de débrancher la batterie pour accéder aux capteurs photo.

« Sa batterie facilement retirable et sa construction relativement modulaire sont toujours un plaisir à constater, mais sa coque collée à la glue est un véritable obstacle à l’accès et à la réparation », conclue iFixit. « Son écran nécessite beaucoup de démontage et sera une vraie plaie à retirer s’il se casse, à cause des coins adhésifs et courbés ». Le OnePlus 9 Pro obtient la note de 4/10 à la réparabilité, soit un point de plus que le Galaxy S21 Ultra, mais aucune évolution par rapport au OnePlus 8 Pro. Heureusement qu’il résiste bien aux rayures et au feu.