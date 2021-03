OnePlus 9 et 9 Pro : 120 Hz, LPTO, DisplayMate… la marque dévoile des infos sur l’écran

OnePlus vient de poster sur Weibo une poignée d'infos officielles sur l'écran des OnePlus 9 et 9 Pro. On découvre notamment que ces écran OLED écopent d'une note excellente A+ chez DisplayMate. OnePlus confirme qu'il s'agit d'écrans 120 Hz et que la dalle repose sur la technologie LPTO.

Nous sommes à un peu plus d'une semaine du lancement des OnePlus 9 et 9 Pro le 23 mars 2021 et comme à son habitude OnePlus commence à effeuiller les caractéristiques techniques de ses prochains smartphones. Les années précédentes la marque avait usé des mêmes techniques pour teaser l'arrivée des OnePlus 8T, 8, 7T, 7 (etc.), avec des révélations centrées sur un aspect précis du smartphone toutes les semaines.

Après avoir dévoilé lundi des photos officielles des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro la marque est revenue dans un post sur Weibo sur les caractéristiques de l'écran. OnePlus révèle que les OnePlus 9 ont obtenu la note DisplayMate A+, soit la plus haute décernée par l'institut. Dans le post Weibo OnePlus affirme que DisplayMate a salué un écran “toujours aussi bon” que sur les générations précédentes.

OnePlus confirme une pluie d'infos sur l'écran des OnePlus 9 et 9 Pro et dévoile leur note DisplayMate

Cet écran affiche selon la marque 10 bit de couleurs, avec 8192 niveaux de luminance, et dispose d'une fonction qui adapte automatiquement la température de l'affichage en fonction de votre environnement (un peu comme la technologie True Tone des iPhone). La définition sera de 2K et OnePlus confirme que ces écrans auront bien le taux de rafraichissement 120 Hz.

Ces dalles, poursuit OnePlus, font partie des premiers lots d'écrans OLED LTPO du marché. La technologie LTPO concerne l'arrière (autrement dit le substrat) des écrans OLED. LTPO signifie “low-temperature polycyistalline oxide”. Il s'agit d'écrans flexibles hautement efficients que l'on a vu pour la première fois sur le marché avec les Apple Watch Series 4 et 5. C'est cette technologie qui permet notamment à la fonctionnalité Always On de fonctionner sans trop d'impact sur la batterie.

Depuis on a vu de nombreux constructeurs l'adopter, de Samsung à Oppo notamment sur les Find X3 Pro. L'écran étant l'un des composants qui consomment le plus d'énergie dans un smartphone, on s'attend, avec une batterie de taille confortable et le Snapdragon 888 à ce que cette génération fasse un bond en avant côté autonomie.