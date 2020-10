OnePlus 8 et 8 Pro : OxygenOS 11 la surcouche Android 11 est déjà disponible au téléchargement

Les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro peuvent dès maintenant bénéficier de OxygenOS 11 – la surcouche Android 11 – à peine quelques semaines après les Google Pixel. OxygenOS 11 devrait également débarquer rapidement sur tous les smartphones OnePlus jusqu'au OnePlus 6 ainsi que sur le OnePlus Nord.

OnePlus annonce sur son forum officiel l'arrivée de OxygenOS 11 (Android 11) sur les smartphones OnePlus 8 Pro et OnePlus 8 : “Nous sommes très heureux d'annoncer que OxygenOS 11 basé sur Android 11, sera déployé aujourd'hui sur les OnePlus 8 Pro et OnePlus 8“, annonce la marque. OnePlus explique avoir écouté le retour des utilisateurs lors de la phase de bêta pour “supprimer les bugs et améliorer la stabilité générale, tout en fournissant aux utilisateurs une expérience rapide et douce, dans un OxygenOS rafraîchi même si il reste familier“.

OnePlus fait au passage figure de bon élève du point de vue des mises à jour. La marque lance sa mise à jour Android 11 à peine quelque semaines après l'arrivée de la nouvelle version du système d'exploitation sur les smartphones Google Pixel 5. La liste des améliorations est longue, Android 11 oblige. L'interface visuelle a été revue de fond en comble pour “une expérience plus confortable avec des optimisations variées”. L'interface météo est plus visuelle avec le passage dynamique d'un design jour à un design nuit. Côté jeux vidéo, de nouveaux outils font leur apparition pour faciliter le passage et la configuration du mode Fnatic.

Les OnePlus 8 et 8 Pro bénéficient déjà d'OxygenOS 11 (Android 11)

Il devient possible de répondre rapidement à des messages Instagram et WhatsApp pendant vos parties de jeu. Un système de rejet des touchers accidentels est également de la partie. L'écran Always-On bénéficie également de nouveautés, avec de nouveaux style et horloges. La prise en charge du mode sombre est nettement améliorée avec un nouveau bouton pour faciliter son activation dans les réglages rapides. Entre autres nouveautés. Cette version de OxygenOS 11, stable est pour l'heure exclusivement réservée aux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.

La mise à jour a lieu en OTA (over the air) – aucune action n'est donc nécessaire de la part de l'utilisateur pour installer la mise à jour – mis à part se rendre dans vos réglages > mise à jour pour lancer une recherche. OnePlus précise néanmoins : “comme toujours cette mise à jour OTA sera incrémentale. L'OTA atteindra un petit pourcentage d'utilisateurs aujourd'hui et nous commencerons un déploiement plus vaste dans quelques jours”. OnePlus précise qu'en plus des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, il proposera OxygenOS 11 sur les smartphone suivants :

Le constructeur ne donne néanmoins pas d'horizon précis, et se contente d'exhorter la communauté à guetter les messages sur les forums officiels.