OnePlus 9 Pro : voici le design complet du futur flagship

Le OnePlus 9 Pro continue de se dévoiler. Plusieurs mois avant la présentation officielle, un informateur réputé a publié des rendus montrant le design complet du futur flagship. On y découvre un écran troué et un appareil photo disposé dans un bloc rectangulaire. Dans la foulée, le leaker confirme la fenêtre de sortie de la gamme.

Ce dimanche 22 novembre 2020, Steve Hemmerstoffer, un informateur mieux connu sous le pseudonyme de OnLeaks, a publié des rendus révélant le OnePlus 9 Pro. Comme toujours, OnLeaks s'est basé sur les schémas de fabrication en fuite du smartphone pour mettre au point les images. Globalement, le OnePlus 9 Pro ressemble au OnePlus 9 standard ayant fuité récemment sur la toile.

Les rendus 3D sont basés sur les schémas de conception d'un prototype, tempère l'informateur. Le développement du smartphone n'en est donc encore qu'à ses débuts. Pour l'heure, OnePlus travaille encore sur son design et pourrait changer certains éléments de celui-ci d'ici la sortie sur le marché. “La grande majorité de sa conception est gravée dans la pierre, mais gardez à l'esprit que certains petits détails, en particulier concernant la disposition de la caméra arrière, peuvent encore changer” met en garde Steve Hemmerstoffer sur sa page Voice.

Lancement en mars 2021, ça se confirme

Quoi qu'il en soit, le OnePlus 9 Pro serait construit autour d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une cavité dans le coin gauche pour la caméra frontale. Contrairement au OnePlus 9 standard, le flagship est cerclé de bordures incurvées. De ce côté là, il n'est pas bien différent du OnePlus 8T et du OnePlus 8 Pro.

Au dos, on découvre un appareil photo composé de 4 capteurs. Ces modules sont organisés dans un bloc proéminent tout de verre similaire à celui aux derniers Galaxy Note/S. Pour l'heure, la fiche technique de l'appareil photo reste un mystère complet.

Aux dernières nouvelles, OnePlus devrait présenter les OnePlus 9 et OnePlus 9 dans le courant du mois de mars 2021. Toujours bien informé, OnLeaks confirme le calendrier de sortie de la marque. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs OnePlus. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : OnLeaks