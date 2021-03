Le OnePlus 9 Pro résiste très bien aux rayures et même au feu, la preuve en vidéo

Le OnePlus 9 Pro est très solide. La chaîne YouTube JerryRigEverything a posté une vidéo de son fameux test de durabilité, dans lequel elle fait vivre les pires horreurs au nouveau flagship. Bonne nouvelle : les rayures infligées sur l’écran sont à peine visibles et même le feu ne semble pas pouvoir l’abîmer.

Le OnePlus 9 Pro est à peine officiel que certains tentent déjà de le détruire. Le dernier smartphone haut de gamme est certes très puissant, mais il convient de s’assurer de sa solidité avant de l’acheter. C’est là qu’entre en jeu la chaîne YouTube JerryRigEverything, spécialisée dans les tests de durabilité pour smartphones. Muni d’un cutter, d’un briquet et même… de la force de ses bras, Zack passe plusieurs minutes à trouver une faille dans le nouveau flagship.

Premier constat : l’écran du OnePlus 9 Pro est très résistant face aux rayures. Il a fallu monter au niveau 6 de l’échelle de Mohs, qui mesure la dureté des minéraux, pour voir apparaître les premiers dégâts. En dessous, le cutter de Zack n’est pas parvenu à l’égratigner. Quand bien même l’écran est endommagé, le scanner d’empreintes continue de fonctionner correctement, tandis que les rayures sont parfois invisibles une fois l’écran allumé.

L’écran du OnePlus 9 Pro peut passer 40 s sous les flammes

Le constat est bien sûr différent sur la coque du smartphone, beaucoup plus sujette à l’écaillement de son coloris. À noter que celui-ci révèle une couleur grise similaire une fois enlevé. Qu’à cela ne tienne, Zack s’attaque rapidement à l’écran avec un briquet. Même s’il est peu probable que vous vous retrouviez dans la même situation, il est intéressant de savoir qu’une flamme peut rester 40 s sur l’écran sans qu’aucune trace n’apparaisse sur celui-ci.

Seule (petite) déception : le OnePlus 9 Pro ne relève pas haut la main le test du pli comme il le fait pour les autres. Lorsqu’il est plié vers l’arrière, il ne parvient pas à revenir à sa forme initiale. Il y arrive cependant vers l’avant. Néanmoins, le résultat est plus qu’acceptable. On ne note aucun verre brisé ou fissuré, et le smartphone résiste relativement bien à la pression appliquée. Il semblerait donc que son seul véritable défaut soit son autonomie trop insuffisante, comme nous le décrivons dans notre test.