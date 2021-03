OnePlus 9 : découvrez les six coloris officiels du smartphone

Le leaker Ishan Argawal vient de mettre en ligne ce qui semble être les rendus officiels des coloris du OnePlus 9. On découvre le smartphone en 6 déclinaisons dont deux noirs différents, un bleu arctique, un pourpre “hivernal”, et deux coloris plus classiques – argent et un vert alpin.

De nouveaux rendus du OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro viennent de faire surface via le compte twitter du très informé Ishan Argawal. Après avoir découvert la semaine dernière les coloris les plus sages (noir, argent, et vert), Ishan Argawal nous fait découvrir trois nouveaux coloris qui seraient baptisés Stellar Black (noir mat), Arctic Sky (bleu ciel) et Winter Mist (pourpre pastel) :

On remarque d'ailleurs immédiatement un détail, grâce aux clichés de la tranche des smartphones. Les trois premiers modèles n'ont pas de marque indiquant l'emplacement des antennes sur le châssis, alors que ces le cas des trois smartphones suivants. La marque des antennes sur le châssis trahit l'emploi de métal qui bloque les ondes. A l'inverse, si ces marques disparaissent, cela signifie que OnePlus aura opté pour un matériau sans doute moins premium, mais transparent aux ondes.

L'un de ces matériaux est justement le polycarbonate, un plastique qui reste très utilisé dans les smartphones milieu de gamme. En plus d'être moins cher à fabriquer et à intégrer, le polycarbonate est bien plus robuste que le verre et ne se casse pas, ce qui est un gage de durabilité. Du coup on en déduit que les coloris noir mat, argent et vert seront exclusifs aux modèles Pro, tandis que les autres seront réservés au OnePlus 9 de base.

En outre, Ishan Argawal explique que les OnePlus 9 auront un écran complètement plat, tandis que les modèles Pro auront des bords très légèrement incurvés. Les OnePlus 9 devraient être présentés lors d'un événement en ligne le 23 mars 2021. Le modèle de base devrait embarquer un écran AMOLED FHD+ 6,5″ 120 Hz, tandis que le modèle Pro proposera un écran 6,67″ plus grand avec le même taux de rafraichissement.

Les deux appareils feront partie des premiers sous Snapdragon 888 – et devraient être proposés dans des déclinaisons avec jusqu'à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu'à 256 Go de stockage interne. OnePlus compte briller cette année en photo grâce à un nouveau partenariat avec Hasselblad. Le OnePlus 9 devrait embarquer deux capteurs 45 Mp dans son module principal. Le OnePlus 9 aurait quant à lui un quadruple module 48 + 50 + 8 + 2 Mp.