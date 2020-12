Qualcomm officialise le Snapdragon 888 qui équipera les OnePlus 9 et Xiaomi Mi 11 en 2021

À l’occasion du traditionnel Snapdragon Tech Summit, Qualcomm a présenté son nouveau SoC haut de gamme. Il ne s’appelle pas Snapdragon 875 comme l’affirmaient les rumeurs, mais Snapdragon 888. Un choix plus symbolique que technique, puisque le nouveau composant reprend les fondamentaux du Snapdragon 865. Explications.

Aujourd’hui s’est tenue la première keynote de Qualcomm organisée à l’occasion du Snapdragon Tech Summit 2020. Cette grande conférence annuelle du fondeur californien est chaque année l’occasion de découvrir le composant qui animera les smartphones (et certaines tablettes) haut de gamme de l’année suivante. Cette année, les circonstances sanitaires empêchent Qualcomm d’organiser sa conférence à Hawaii. L’édition 2020 est donc virtuelle, avec des conférences diffusées sur le site de Qualcomm, sur Twitter et sur YouTube.

Nous avons donc suivi la keynote d’ouverture du Snapdragon Tech Summit 2020 afin de connaître le successeur du Snapdragon 865. Notre attente a été, en partie, comblée. En partie parce que Qualcomm a bien révélé l’identité de son SoC haut de gamme, ainsi que ces principaux partenaires constructeurs.

Il s’agit d’Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi, Sharp, Motorola, Meizu, Black Shark, Nubia, Realme, LG, Asus ou encore ZTE. Bref, du beau monde. Parmi les modèles qui devraient en profiter, citons notamment le OnePlus 9 et le Mi 11. Dans cette longue liste, Samsung n’est pas présent, alors que la version américaine du Galaxy S21 devrait en bénéficier (en Europe, nous aurons certainement un Exynos).

En revanche, Qualcomm n’a pas détaillé l’ensemble des informations techniques au sujet de son nouveau SoC. Cela fera l’objet d’une seconde keynote qui aura lieu demain, à la même heure. Ce n’est donc que partie remise.

Le Snapdragon 888 est équipé du modem Snapdragon X60

Quelles sont les informations déjà officielles ? D’abord, le nom du SoC. Il s’appelle Snapdragon 888. Contrairement aux rumeurs, il ne nommera donc pas Snapdragon 875. Qualcomm explique que le changement de nom est avant tout symbolique : le chiffre 8 est important pour les informaticiens (c’est le nombre de bits dans un octet). Cela n’a cependant pas de signification technique, contrairement au passage entre le Snapdragon 820 et le Snapdragon 835 (quand la gamme 800 passait de 4 à 8 coeurs).

Deuxième information officielle, le Snapdragon 888 profite du dernier modem 5G en date, le Snapdragon X60, remplaçant du Snapdragon X55. C’est un modem compatible avec la très grande majorité des bandes de fréquence utilisées pour la 5G, qu’elles soient millimétriques ou inférieures à 6 GHz, qu’elles soient SA ou NSA. Le Snapdragon X60 peut intégrer plusieurs cartes SIM 5G en configuration multi-SIM (et non plus une seule carte 5G et une ou deux cartes 4G).

Plus de puissance pour les jeux, la photo et l’intelligence artificielle

Autre information officielle, le Snapdragon 888 intègre un nouveau processeur d’image Spectra. La référence n’est pas encore révélée, mais celui-ci devrait être beaucoup plus rapide (35 % de puissance de calcul supplémentaire par rapport Spectra 480 du Snapdragon 865). Un chiffre intéressant : le nouveau Spectra pourrait capturer 120 photos par seconde en 12 mégapixels.

Si Qualcomm n’a pas détaillé les performances du nouveau GPU Adreno du Snapdragon 888, le fondeur confirme qu’il est compatible Snapdragon Elite Gaming. Cela veut dire que les pilotes de la carte graphique intégrée peuvent être mis à jour. La firme promet également une forte augmentation des performances, comme cela a été évoqué dans des rumeurs précédentes. Pour en savoir plus, il faudra certainement attendre la keynote de mercredi.

De même pour Hexagon, le coprocesseur dédié à l’intelligence artificielle. Le Snapdragon 888 profitera d’une nouvelle génération de ce composant (la sixième) qui promet une meilleure efficacité énergétique et des interactions contextuelles toujours plus poussées. Un chiffre intéressant : le nouvel Hexagon serait capable de traiter 26 tera-opérations par seconde, contre 15 tera-opérations par seconde pour l’Hexagon 698 que vous retrouvez dans le Snapdragon 865.

Une annonce qui ressemble à un teaser

Il reste encore de nombreux détails à découvrir sur ce chipset. La nature de ces coeurs applicatifs. Son GPU. Les performances de ses composants Spectra et Hexagon. Sa connectivité (WiFi et Bluetooth). La nature de sa RAM intégrée. Ainsi que la finesse de sa gravure, même si cela ne fait aucun doute qu’il est gravé en 5 nm (parce qu’Apple avec l’A14 Bionic, Samsung avec l’Exynos 1080 et Huawei avec le Kirin 9000 en sont déjà là). Rendez-vous donc demain pour en savoir un peu plus.