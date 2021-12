Android 12 : l’OS de Google débarque sur les OnePlus 9 et 9 Pro

Tandis que les constructeurs s'attèlent à déployer la version finale d'Android 12 sur leurs appareils respectifs, OnePlus a visiblement passé le pas concernant les OnePlus 9 et 9 Pro. C'est en tout cas ce qu'affirment de nombreux utilisateurs, qui ont d'ores et déjà pu télécharger l'OS sur leur smartphone.

Alors que Google a déployé la version finale d'Android 12 sur les Pixel depuis le 19 octobre 2021, c'est désormais au tour des constructeurs de proposer le nouvel OS sur leurs smartphones respectifs. C'est par exemple le cas chez Samsung, qui vient de diffuser sa surcouche basée sur Android 12 One UI 4 sur les Galaxy S21, mais aussi les Galaxy Z Fold 3 5G et Galaxy Z Flip 3 5G. D'ailleurs, les Galaxy S20 seront les prochains à en profiter en décembre 2021, aux côtés de certains Galaxy Note 20 et des appareils pliables de seconde génération de la marque.

Et si OnePlus a toujours fait partie des bons élèves concernant les mises à jour Android, on attend toujours le calendrier officiel de la marque. Mais qu'à cela ne tienne, plusieurs utilisateurs de OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro affirment avoir été en mesure de télécharger la version finale de l'OS sur leur appareil en se rendant simplement dans les paramètres.

Une mise à jour qui s'inspire beaucoup d'OxygenOS 12

Sans surprise, cette mise à jour d'OxygenOS 12 reprend de nombreux éléments de ColorOS 12 d'Oppo. Rien d'étonnant en soi, puisque OnePlus a officialisé en juin 2021 la fusion de sa surcouche avec celle d'Oppo. D'ailleurs, les One Plus 10 seront les premiers à profiter d'une toute nouvelle surcouche, produit de l'association entre les deux entreprises.

Mais revenons-en à l'arrivée d'Android 12 sur les OnePlus 9 et 9 Pro. Le nouvel OS apporte de nombreuses améliorations sur les anciens flagships de la marque, à commencer par un contrôle accru du mode sombre, la prise en charge des fonds d'écran et thèmes dynamiques, plus d'options dans le OnePlus Shelf et le mode Zen, une toute nouvelle application Notes sans oublier un gestionnaire des tâches récentes. Pour rappel, OnePlus devrait présenter les nouveaux OnePlus 10 et OnePlus 10 Pro le 5 janvier 2022 à Las Vegas, soit le même jour que l'ouverture du CES 2022, le salon mondial de l'électronique grand public.