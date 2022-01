OnePlus 9 et 9 Pro : une mise à jour résout les problèmes de connexion 5G

OnePlus a publié une mise à jour à destination de deux de ses smartphones de 2021 : les OnePlus 9 et 9 Pro. Le but de cette mise à jour est de résoudre plusieurs problèmes, notamment la perte de connexion 5G sous certaines conditions. La mise à jour pèse moins de 80 Mo et ne comporte aucune nouvelle fonctionnalité.

Chaque année, le déploiement d’une mise à jour majeure d’Android est un casse-tête. Mais Android 12 semble donner plus de difficultés encore que les versions précédentes. Même pour son créateur. Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro de Google sont victimes de plusieurs bugs sous Android 12. Et les mises à jour aggravent plus la situation qu’elles ne l’améliorent. Connexion 5G défaillante et intermittente. Impossibilité d’envoyer des SMS ou des passer des appels. Lecteur d’empreinte digitale très lent. Résultat : Google a dû suspendre la dernière mise à jour.

Chez les marques concurrentes, même chose. Nous rapportions en décembre les problèmes liés à la mise à jour One UI 4.0 sur les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3. Et chez OnePlus, la mise à jour d’OxygenOS basée sur Android 12 a même été suspendue mi-décembre devant l’afflux massif de bugs rapportés par les utilisateurs qui ont tenté de l’installer. Comme pour les Pixel, la connexion à la 5G était erratique, les animations défaillantes et la reconnaissance faciale bloquée.

Une mise à jour corrige la 5G des OnePlus 9 et 9 Pro

Fin de semaine dernière, OnePlus annonçait cependant l’arrivée d’une nouvelle version d’Oxygen OS, toujours basée sur Android 12. Son identifiant est C.40. Elle est destinée aux deux « flagship killers » de 2021, les OnePlus 9 et 9 Pro. Elle s’adresse à tous ceux qui ont installé la version précédente sur leur smartphone. Et elle ne pèse que 70 Mo confirmant son statut correctif et non fonctionnel. Comprenez qu’elle corrige des bugs et n’apporte aucune nouvelle fonctionnalité.

Selon le message accompagnant la mise à jour, OxygenOS C40 corrige deux problèmes. D’abord l’impossibilité de se connecter en 5G sous certaines conditions. Ensuite un bug qui bloque la mise à jour du système. Cette mise à jour est en cours de déploiement depuis le 31 décembre 2021 et elle arrivera progressivement. Notez qu’il n’existe pas encore de version pour l’Europe. Mais certains usagers affirment avoir installé la version internationale. Le plus simple est encore d’attendre la notification qui apparaitra quand la mise à jour adaptée à votre appareil sera disponible.