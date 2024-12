Ce célèbre site de torrents ne donne plus aucun de signe de vie, que se passe-t-il ?

Les problèmes s'enchaînent depuis quelques temps pour TorrentGalaxy, célèbre site de torrents. Après plusieurs dysfonctionnements constatés la semaine dernière, la plateforme est tout simplement inaccessible. Encore une victoire des ayant droits ?

La lutte menée par les ayant droits contre les sites pirates n'a jamais été aussi intense. Et il faut bien le reconnaître, les efforts mis en place par les autorités commencent à porter leurs fruits. En octobre dernier, la justice britannique a par exemple condamné un homme à 11 ans de prison. Il était à la tête de l'un des plus services de streaming illégal du pays, à savoir Flawless TV. Plus récemment, le chef d'un autre vaste réseau d'abonnements pirates a lui aussi terminé sous les verrous.

Bien entendu, les autorités gouvernementales ne traquent pas seulement les opérateurs de réseau d'IPTV. La lutte se déroule également (et principalement) sur le web, où la traque des sites de torrents et de streaming illégaux se poursuit.

TorrentGalaxy ne donne plus de signe de vie

Et si l'on en croit nos confrères du site Torrent Freak, les ayant droits et les forces de l'ordre pourraient bien avoir abattu une cible de premier choix : TorrentGalaxy. Depuis sa création en 2018 par d'anciens membre d'ExtraTorrent, TorrentGalaxy s'est imposé comme un acteur majeur du torrent et comme le digne remplaçant de PopCorn Time.

Cependant, le site pirate a connu des moments compliqués ces derniers mois. En premier lieu, les fondateurs ont décidé de vendre le site à d'autres opérateurs, ce qui a provoqué pas mal de problèmes techniques et de “maintenance” après le passage de flambeau. La semaine dernière, les soucis ne font qu'empirer et depuis hier, le site est tout bonnement indisponible.

En tapant TorrentGalaxy.to dans votre navigateur, vous tomberez effectivement sur un message d'erreur : “Safari ne parvient pas à ouvrir la page https://torrentgalaxy.to car le serveur sur lequel cette page est située ne répond pas”.

Les problèmes de TorrentGalaxy vont impacter d'autres acteurs du torrent

Comme le précisent Torrent Freak, le domaine de mise à jour de statut progalaxy.me est hors ligne depuis encore plus longtemps. Visiblement, le flou demeure et certains collaborateurs de la plateforme pirate ont affirmé au média qu'ils ne savaient pas pourquoi le site était indisponible. Quoiqu'il en soit, le message d'erreur cité plus haut indique effectivement qu'une partie de son infrastructure serveur est déconnectée.

S'il n'est pas rare de voir des sites de torrent disparaître temporairement pour revenir ensuite, il faut toutefois préciser que les soucis de TorrentGalaxy vont également impacter d'autres sites de torrents. Pour cause, la plateforme fournit aussi un flux constant d'uploads TGx à d'autres “concurrents”. Cela inclut notamment l'uploader TGxGoodies sur 1337x et The Pirate Bay.

Et autant dire qu'il s'agit d'une belle épine dans le pied pour ces sites, puisque TGxGoodies leur a soumis pas moins de 5 000 torrents en novembre 2024. Bien entendu, face au silence des propriétaires de TorrentGalaxy et des autorités, impossible de savoir à l'heure actuelle ce qu'il se passe chez la plateforme. Mais tout laisse à penser que le site a fini par tomber sous la pression des ayant droits et des forces de l'ordre.