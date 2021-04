OnePlus 9 et 9 Pro : la dernière mise à jour d’OxygenOs corrige les bugs et améliore les photos

Les OnePlus 9 et 9 Pro bénéficient déjà d’une première mise à jour pour OxgenOS. Celle-ci applique un patch de sécurité et corrige quelques bugs mineurs du système. Dans la note qui l’accompagne, on remarque également quelques améliorations de la photo, comme l’accroissement du zoom et une meilleure balance des couleurs.

Les OnePlus 9 et 9 Pro sont arrivés sur le marché le 23 mars dernier, et il est déjà temps pour eux de télécharger une mise à jour. Leur surcouche OxygenOS bénéficie en effet du dernier patch de sécurité d’Android, afin de corriger les failles récemment découvertes ainsi que quelques bugs remontés par les utilisateurs.

Les performances générales des smartphones se retrouvent également améliorées grâce à cette version 11.2.2.2, mais l’attention se porte avant tout sur le rendu des photos. Dans notre test, nous avons notamment évoqué les efforts de la firme, tout en estimant qu’il lui reste encore du chemin à parcourir pour atteindre le niveau des meilleurs dans le domaine.

Sur le même sujet : OnePlus 9 vs OnePlus 8 — photo, performances, design, voici tout ce qui change

Moins de bugs, plus de photo

Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une meilleure balance des lumières, d’une réduction du bruit et d’un zoom amélioré. Notez que le déploiement est progressif et qu’il vous faudra peut-être attendre quelques jours avant d’avoir accès à la mise à jour. Pour vérifier qu’elle est disponible sur votre smartphone, rendez-vous dans Paramètres > Système > Mise à jour système. Veillez à disposer de plus de 30 % de batterie, ainsi que de 3 Go de stockage libres. Retrouvez ci-dessous le changelog complet de la version 11.2.2.2 d’OxygenOS.

Système :

Amélioration de la stabilité de charge pour offrir une meilleure expérience utilisateur

Amélioration de la netteté vidéo pour WhatsApp lors des appels vidéo

Amélioration des performances vibrantes de jeux tels que Call of Duty et PUBG

Correction du problème de réinitialisation de l’heure de la dernière charge complète après le redémarrage de l’appareil

Correction du problème de l’icône de batterie faible qui ne s’affiche pas dans la barre d’état

Correction du rare problème de l’appareil qui redémarre lors de la lecture de jeux

Correction de problèmes connus et amélioration de la stabilité du système

Mise à jour du patch de sécurité Android à 2021.03

Mise à jour du package GMS à 2021.02

Mode sombre :

Correction du problème de la barre de navigation des applications en écran partagé qui ne s’adapte pas au mode sombre

Appareil photo :

Amélioration de la netteté, du bruit et de la balance des blancs du capteur arrière

Amélioration des performances de balance des blancs du capteur selfie

Amélioration des performances du zoom

Amélioration de la stabilité de la caméra

Source : OnePlus