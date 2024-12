Voitures électriques : après avoir tué son bonus écologique, ce pays supplie l’Europe de l’aider pour redresser les ventes

Après avoir mis fin à son bonus écologique en décembre 2023, ce grand pays européen regrette visiblement son geste. Face à la baisse drastique des ventes de voitures électrique sur son territoire, il demande maintenant un soutien de la part de l'UE.

Les aides gouvernementales restent un levier essentiel pour les constructeurs automobiles, qui comptent évidemment dessus pour inciter les consommateurs à passer à l'achat. Et fatalement, quand un pays décide de mettre un terme à toutes les allocations disponibles, il faut s'attendre à des répercussions drastiques sur les ventes.

L'Allemagne le constate désormais. Pour rappel, nos voisins d'outre-Rhin ont annoncé en décembre 2023 la suppression de toutes les aides à l'achat pour acquérir une voiture électrique. Et ce qui devait arriver arriva. Dans le pays, les ventes de wattures n'ont cessé de chuter en 2024. Durant l'été, le plus proche partenaire économique de la France a enregistré une baisse de 68,8 % des immatriculations de VE, avec seulement 27 024 unités écoulées.

Les choses ne se sont pas améliorées depuis, avec une chute de 21,8 % des ventes enregistrées en novembre 2024 par rapport à la même période en 2023. Certes, l'Allemagne a bien essayé de redresser la barre en instaurant des allégements fiscaux pour les voitures électriques de fonction… Mais c'était loin d'être suffisant, cette aide étant réservée aux professionnels uniquement.

L'Allemagne plaide pour une aide européenne

Par conséquent, les constructeurs automobiles nationaux n'ont jamais autant tiré la langue. On pense notamment à Volkswagen, qui prépare actuellement un plan social massif pour compenser les pertes sur le secteur de l'électrique.

Mais qu'à cela ne tienne, le chancelier Olaf Scholz a peut-être une solution pour aider son industrie. Actuellement en campagne pour sa réélection en vue des élections législatives anticipées prévues le 23 février 2025, l'homme politique était en visite à l'usine Ford de Cologne. Il a profité de l'occasion pour évoquer une idée : “Nous avons besoin d'incitations pour acheter des voitures électriques – sous la forme d'une prime européenne ou d'un soutien direct aux voitures électriques fabriquées en Allemagne. Nous voulons aussi que toute l'Europe fasse un effort”, a-t-il déclaré.

Pour rappel, la France a fait le choix de préserver son bonus écologique en 2025. Néanmoins, l'enveloppe allouée sera moins généreuse que par le passé. Le surbonus pour les ménages les plus modeste va passer de 7 000 à 4 000 € seulement. Pour les familles situées entre le 6e et le 8e décile de revenus, le bonus sera de 3 000 € au lieu de 4 000 €. Enfin, les plus riches pourront seulement prétendre à une aide de 2 000 €. Quant à la prime à la conversion, elle a été supprimée pour de bon…

