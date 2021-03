Le OnePlus 9 sera annoncé en détail le 23 mars 2021

Le OnePlus 9 sera annoncé le 23 mars prochain, confirme la firme sino-finlandaise. En plus de cela, on apprend que le terminal sera équipé d’un capteur conçu par le géant de l’optique Hasselblad. Une annonce surprise qui augure le meilleure pour la partie photo du terminal.

L’attente est presque terminée. En effet, OnePlus a enfin vendu la mèche et a précisé que l’annonce des prochains OnePlus 9 se ferait le mardi 23 mars prochain. La marque nous donne rendez-vous à 15 heures précises pour nous présenter ses nouveaux smartphones. Elle n'a pas pu s'empêcher de révéler une donnée importante sur sa partie photo.

En effet, OnePlus a indiqué avoir signé un partenariat avec le géant de l’optique Hasselblad. De la même manière que Huawei avec Leica, les deux marques vont collaborer pour proposer un module photo de haute volée sur les futurs terminaux. Les nouveaux OnePlus 9 seront bien évidemment concernés. Ce partenariat annoncé va durer pour trois ans minimum et la firme sino-finlandaise promet d’investir 150 millions de dollars dans la photo pendant cette période.

OnePlus va améliorer sa partie photo

La partie photo a toujours été le point faible de OnePlus. Nous ne pouvons qu’espérer le meilleur pour la suite, et cela va commencer avec les OnePlus 9. Ils seront équipés d’un capteur principal Sony IMX789 qui serait capable de filmer en 4K/120FPS ou en 8K/30FPS. On nous promet aussi un appareil photo beaucoup plus respectueux des couleurs. Il faudra bien entendu vérifier tout ça lors de nos tests. Nous les scruterons avec beaucoup d'attention sur ce segment.

Nous parlons de nouveaux smartphones au pluriel car les dernières fuites ont trahi l’existence d’au moins trois produits. Nous aurions le OnePlus 9, tout d’abord, mais également le OnePlus 9 Pro, qui devrait bénéficier d’un meilleur écran. On évoque aussi l’existence d’un OnePlus 9R, modèle plus abordable qui pourrait embarquer les dernières innovations de la marque mais avec un processeur moins puissant et un écran de moins bonne qualité. On se donne donc rendez-vous le mardi 23 mars, dans quinze jours, pour découvrir tous ces terminaux en détail.

Et vous, qu'attendez-vous de cette nouvelle gamme de OnePlus ? Dites-le-nous dans les commentaires !