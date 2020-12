OnePlus 9 Pro : le flagship serait certifié IP68 et résistant à l’eau

Le OnePlus 9 Pro sera certifié IP68, révèle un informateur réputé. Comme son prédécesseur, le OnePlus 8 Pro, le futur flagship serait étanche et résistant à l’eau. Par contre, les OnePlus 9 standard et OnePlus 9E, une variante plus abordable, feront l’impasse sur cette certification officielle.

Le OnePlus 9 Pro serait le deuxième smartphone OnePlus à profiter de la certification IP 68, annonce Max Jambor, jeune informateur allemand, dans un article publié sur Voice. Lancé en mai dernier, le OnePlus 8 Pro est actuellement le seul téléphone du catalogue de la marque chinoise à être officiellement résistant à l’eau.

Avant ça, le constructeur estimait que le coût de la certification IP68 était beaucoup trop élevé et risquait de provoquer de nombreux litiges. Pour compenser l’absence de certification officielle, OnePlus misait sur des spots promotionnels montrant dans quelles circonstances ses smartphones sont étanches. Malheureusement, cette solution de contournement n’a pas permis à OnePlus de rassurer ses utilisateurs.

Sur le même sujet : Découvrez avant l’heure le design du OnePlus 9 Pro

Pas de certification IP68 sur les OnePlus 9 et 9E

Sous pression des fans, la marque chinoise a été contrainte de changer son fusil d’épaule et d’investir dans une certification IP68. Ainsi, le OnePlus 9 Pro, le modèle le plus premium de l’année prochaine, pourra être immergé dans 1,5 mètre d’eau jusqu’à 30 minutes. Si vous immergez le smartphone dans plus d’1,5 mètre d’eau, la pression risque de l’endommager. Notez qu’il s’agit malgré tout de la certification de résistance à l’eau la plus complète qui soit.

Malheureusement, les OnePlus 9 standard et le OnePlus 9E à prix abordable seront privés de la certification IP68. La marque chinoise réserve donc cette certification coûteuse à son smartphone le plus haut de gamme. Sur les déclinaisons moins chères, OnePlus cherche probablement à réduire les coûts au maximum afin de ne pas devoir gonfler le prix de vente. Néanmoins, ils pourraient malgré tout être étanches. Ils ne bénéficieront tout simplement pas de la certification officielle IP67 ou IP68 pour le prouver et rassurer les utilisateurs.

Aux dernières nouvelles, OnePlus dévoilera les OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et OnePlus 9E dès le mois de mars 2021. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Max Jambor