Cette image capturée par le télescopes spatial Hubble nous révèle une galaxie spirale spectaculaire et ses secrets

Les télescopes spatiaux continuent de nous émerveiller avec des clichés incroyables de l’univers. La dernière image capturée par Hubble révèle une galaxie spirale fascinante, dévoilant des détails impressionnants et un noyau particulièrement lumineux.

Les télescopes spatiaux repoussent les limites de notre compréhension de l’univers avec des images toujours plus saisissantes. Le télescope James Webb, par exemple, nous a récemment offert des vues extraordinaires de la galaxie Messier 106, et son trou noir actif avec ses bras de poussière stellaire. Ce dernier a également révélé des disques de matière autour de naines brunes dans la nébuleuse d’Orion, ouvrant de nouvelles perspectives sur la formation des systèmes planétaires. Aujourd’hui, c’est au tour du télescope Hubble de capturer une image exceptionnelle qui nous confirme son rôle central dans l’exploration des mystères du cosmos.

Hubble nous a dévoilé une nouvelle photo spectaculaire de NGC 5643, une galaxie spirale située à environ 40 millions d’années-lumière dans la constellation du Loup. Classée parmi les galaxies spirales “grand design”, elle se distingue par ses bras enroulés et bien définis. Sur cette image, les bras spiralés se parent de jeunes étoiles brillantes, de poussière rougeâtre et de zones roses où naissent de nouvelles étoiles. Au centre, un noyau brille intensément, alimenté par un trou noir supermassif qui consomme du gaz et de la poussière, libérant ainsi une énergie immense.

Les secrets invisibles de la galaxie NGC 5643 sont dévoilés par Hubble

Outre son noyau brillant, NGC 5643 renferme une source de rayons X encore plus intense, détectée grâce au télescope XMM-Newton de l’ESA. Appelée NGC 5643 X-1, elle est liée à un trou noir de taille plus modeste, environ 30 fois la masse du Soleil. Situé en périphérie de la galaxie, ce dernier attire la matière d’une étoile voisine, générant un disque de gaz surchauffé qui émet une lumière intense. Ces découvertes enrichissent notre compréhension des processus dynamiques à l’œuvre dans les galaxies spirales.

La dernière image de Hubble combine plusieurs longueurs d’onde pour révéler les subtilités de NGC 5643. Les nuances rouges, témoins des gaz chauffés par de jeunes étoiles massives, s’entrelacent avec les bleus lumineux des étoiles récentes. Ces détails fascinants montrent la richesse de l’univers et l’importance des télescopes spatiaux comme ce dernier et James Webb pour explorer ses merveilles. Grâce à ces observations, les scientifiques continuent de percer les mystères des galaxies et des phénomènes qui façonnent le cosmos.