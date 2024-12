L’Epic Games Store sera préinstallé sur certains smartphones Android en Europe

L'Epic Games Store va dorénavant être préinstallé sur tous les smartphones et tablettes Android commercialisés par l'opérateur Telefónica, très présent en Europe.

Epic Games se bat depuis des années pour contester le monopole de Google et d'Apple sur les magasins d'applications mobiles. Les conclusions du procès Apple-Epic Games n'ont été que peu positives pour Epic, mais son combat contre Google s'est quant à lui mieux déroulé. Aujourd'hui, l'Epic Games Store est disponible sur Android et sur iPhone au sein de l'Union européenne, mais l'entreprise dirigée par Tim Sweeney va aller encore plus loin.

Après l'échec de négociations avec plusieurs fabricants de smartphones (Samsung, OnePlus, Huawei) pour préinstaller l'Epic Games Store sur leurs appareils, l'éditeur a enfin trouvé un accord avec un acteur important de la téléphonie pour proposer son magasin de jeux et d'applications dès le démarrage d'un nouveau mobile. Il s'agit de Telefónica, grand opérateur télécom espagnol, opérant en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Mexique et en Amérique du Sud.

Epic Games veut s'imposer comme une alternative au Play Store

“L'Epic Games Store sera disponible sur tous les nouveaux appareils Android compatibles du réseau Telefónica” dans tous ces pays, annonce l'opérateur mobile. Les deux entités renforcent donc leur partenariat, alors que Telefónica avait déjà été le premier opérateur mobile à proposer la facturation directement par l'opérateur pour les achats réalisés au sein de l'Epic Games Store. En 2021, Telefónica avait aussi lancé un grand événement musical interactif dans Fortnite.

Pour l'instant, la France n'est donc pas concernée, mais il n'est pas impossible qu'Epic Games cherche à conclure un accord similaire avec un opérateur français. Disposer de l'Epic Games Store préinstallé sur son smartphone Android ne présente pas vraiment un avantage pour les utilisateurs, qui peuvent, s'ils le souhaitent, le télécharger et l'installer librement depuis le fichier APK fourni par Epic.

Avoir un grand nombre d'applications préinstallées sur son nouveau smartphone constitue souvent une expérience frustrante, l'utilisateur n'ayant généralement pas besoin de ce que l'on peut qualifier de bloatware. Pour Epic, il s'agit par contre d'une bonne opportunité d'imposer son propre magasin d'applications sur mobile, et de ne pas avoir à payer de commissions à Google, pour les microtransactions réalisées sur Fortnite notamment.