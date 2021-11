Les OnePlus 9 et 9 Pro sont à prix irrésistible pour le Black Friday !

Les deux smartphones haut de gamme OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro sont proposés à leur meilleur prix depuis le début de l'année. Amazon à l'occasion de la Black Week, semaine de promotions qui précède le Black Friday propose une remise respective de 149 et 199 euros sur les deux modèles. Un bon plan à ne pas louper !

Après le bon plan sur le Galaxy S20 FE de Samsung, c'est au tour de deux autres modèles de faire l'objet d'une grosse réduction. Pour le Black Friday, le géant du e-commerce Amazon propose les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro au meilleur prix du moment. Ainsi, le OnePlus 9 avec 128 Go de mémoire interne passe à 569,99 € au lieu de 719 €. Le OnePlus 9 Pro fait quant à lui l'objet d'une remise de 199 €.

Dans sa variante 128 Go + 8 Go de RAM, il est affiché à 719,99 € au lieu de 919 € et à 799,99 € au lieu de 999 € dans en version 256 Go de mémoire interne + 12 Go de RAM. Ne perdez pas une seule minute si vous souhaitez acheter un des deux smartphones premium du constructeur chinois. Bradés à ces prix préférentiels, ils risquent de connaitre rapidement une rupture de stock.

Ci-dessous, vous pouvez comparer les caractéristiques techniques des deux smartphones et ainsi vous faire rapidement une petite idée de celui qui correspondra le mieux à vos besoins. Enfin, si vous n'arrivez pas à vous décider, et pour une analyse plus complète vous pouvez consulter au préalable notre test du OnePlus 9 Pro et notre test du OnePlus 9.