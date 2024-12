Android XR : Google s’attaque à l’Apple Vision Pro avec un OS spécialement conçu pour les lunettes et casques connectés

Google vient d’annoncer le lancement d'Android XR, sa nouvelle plateforme de réalité étendue basée sur Android, conçue pour intégrer des fonctionnalités d'intelligence artificielle.

Ça y est, Google se lance enfin dans la course aux technologies immersives avec Android XR, une nouvelle plateforme qui permettra à l’entreprise et plusieurs fabricants de se positionner directement face à Apple et son Vision Pro.

Le premier aperçu destiné aux développeurs, disponible dès aujourd'hui, prend en charge les outils existants tels qu'ARCore, Android Studio, Jetpack Compose, Unity et OpenXR. Cette compatibilité étendue vise à faciliter la transition des développeurs vers cette nouvelle plateforme.

Project Moohan : un premier produit attendu chez Samsung

Samsung sera le premier constructeur à exploiter Android XR avec son casque « Project Moohan », dont la commercialisation est prévue pour 2025. Ce projet résultera d'une collaboration entre Google, Samsung et Qualcomm, annoncée début 2023. Cependant, le développement n'a pas été sans embûches : Business Insider avait rapporté en juillet dernier que des tensions entre Google et Samsung concernant le contrôle du projet avaient retardé le lancement initialement prévu pour 2024.

D’après ce que nous savons déjà, ce casque se distinguerait par sa capacité à basculer facilement entre une expérience totalement immersive et une réalité augmentée superposée à l'environnement réel. L'intégration de Gemini, l'assistant IA de Google, permettra de son côté aux utilisateurs d'interagir naturellement avec les applications et les contenus.

Un écosystème d'applications déjà riche

L'un des principaux atouts d'Android XR réside dans sa compatibilité native avec la majorité des applications Android existantes. Les utilisateurs auront ainsi accès, dès le départ, à une vaste bibliothèque d'applications via l'Android XR Play Store. Cette stratégie pourrait s'avérer décisive face au Vision Pro d'Apple, dont le prix de 3999 euros et le nombre limité d'applications au lancement ont freiné l'adoption. Pour rappel, face à des ventes en berne, Apple aurait même déjà arrêté la production de son premier casque de réalité mixte.

Pour faciliter le développement, Google intègre d’ores et déjà un émulateur Android XR à Android Studio, permettant aux développeurs de visualiser leurs applications dans un environnement virtuel. L'intégration de Gemini va au-delà du simple contrôle vocal. L’IA offre des fonctionnalités contextuelles et la prise en charge de « Circle to search ».

Cette semaine, Google a lancé son nouveau modèle Gemini 2.0. Le fabricant d'Android a déclaré que l'objectif de ce nouveau modèle était de permettre à l’intelligence artificielle de prendre le contrôle de votre appareil en votre nom. C'est également le concept général qui sous-tend Android XR. Dans un communiqué, Sameer Samat, président de la division Android de Google, a déclaré que l'IA multimodale de la plateforme AR de son entreprise « permettra d'utiliser ces appareils de manière naturelle et intuitive ». Une bonne nouvelle qui pourrait faciliter l’adoption d’une telle technologie pour tous.

Google pourrait bien sortir de nouvelles lunettes connectées

Google envisage également le développement de lunettes connectées pour un usage quotidien, avec des prototypes déjà en test auprès d'utilisateurs sélectionnés. Elles succèderaient alors aux Google Glass Entreprise Edtion 2, qui comme leur nom l’indique, étaient réservées aux professionnels. Les démonstrations présentées montrent des cas d'usage pratiques, comme la synthèse de conversations de groupe ou l'assistance pour des tâches quotidiennes.

Des fabricants comme Lynx, Sony et XReal, qui utilisent les solutions XR de Qualcomm, pourront également lancer des appareils sous Android XR. Google maintient par ailleurs sa collaboration avec Magic Leap, bien que les détails de cette relation restent à préciser.

Après les échecs relatifs de Project Tango, Daydream et Cardboard VR, Google espère que cette nouvelle approche d'Android XR séduira à la fois les fabricants de matériel et les développeurs de logiciels. Le but étant évidemment d'établir un écosystème durable dans le domaine de la réalité mixte.