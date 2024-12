Un changement de design radical pour l’iPhone 17, Google avait raison

Le bloc photo truculent des Pixel pourrait bientôt perdre en originalité. Un design similaire pourrait être adopté par Apple pour sa série iPhone 17. D'autres marques Android pourraient également l'adopter prochainement.

Depuis l'iPhone 11, les smartphones d'Apple sont reconnaissables facilement par leur bloc photo singulier dans le coin supérieur gauche. Celui-ci est probablement devenu la marque d'identité la plus forte des iPhone en termes de design, mais survivra-t-il une génération supplémentaire ?

Le leaker réputé Digital Chat Station nous apprend via le réseau social chinois Weibo qu'au moins un modèle d'iPhone 17 devrait abandonner ce fameux bloc photo. Il s'agirait du tout nouveau modèle prévu pour l'année prochaine, que l'on surnomme iPhone 17 Air ou iPhone 17 Slim en attendant de connaître son appellation officielle, et qui devrait être l'iPhone le plus fin et le plus léger du marché. Mais les autres mobiles de la série iPhone 17 pourraient aussi être concernés.

Les Pixel inspirent l'iPhone… et d'autres smartphones Android

Citant des sources provenant des chaînes d'approvisionnement d'Apple, Digital Chat Station fait savoir que les capteurs photo seraient disposés à l'horizontale, au sein d'une barre qui occupe une majeure partie du dos dans la largeur. Dans un rendu présentant à quoi pourrait ressembler l'iPhone 17 Air (en tête d'article), on distingue trois capteurs photo et un LED Flash. On ne peut s'empêcher de penser aux dernières générations de Pixel, dont cet élément de design a justement fait toute leur originalité depuis les Pixel 6, et qui a été modernisé sur les Pixel 9 de cette année.

Les détails de la disposition des objectifs ne sont pas connus, précise le leaker. Mais si la présence de trois capteurs photo se confirme, cet iPhone 17 Air serait a priori un smartphone plus orienté premium que l'iPhone Plus, amené à disparaître. Il est probable que ce troisième module potentiel cacherait un téléobjectif, dont le modèle d'iPhone de base est toujours dépourvu.

Autre information intéressante qui parvient à nos oreilles, Apple ne serait pas le seul constructeur à travailler sur un tel design. “De nombreux nouveaux téléphones Android” devraient adopter un tel bloc photo en 2025 ou au-delà, apprend-on. Ou quand Google devient un initiateur de tendances en matière de hardware.

Source : Digital Chat Station