OnePlus 9 Pro : la recharge sans fil 50W se confirme, 0 à 100% en 43 minutes seulement !

OnePlus confirme la compatibilité avec la recharge sans fil 50W sur le OnePlus 9 Pro. Le flagship du constructeur chinois sera capable de passer de 0 à 100% en seulement 43 minutes de charge.

Nous vous en parlions il y a quelques jours. D'après des informations du leaker réputé Ishan Agarwal, le OnePlus 9 Pro serait équipé d'une recharge rapide sans fil 50W. Une promesse alléchante s'il est en est. Figurez-vous que l'insider a encore vu juste, puisque OnePlus vient de confirmer la prise en charge de la recharge rapide sans fil 50W sur le OnePlus 9 Pro.

Pete Lau, le fondateur et PDG de la marque, vient de publier une courte vidéo sur son compte Twitter officiel dans laquelle on peut constater la vitesse de recharge du OnePlus 9 Pro face à un iPhone. Ainsi, le OnePlus 9 Pro serait capable de passer de 0 à 100% de batterie en seulement 43 minutes de charge, tandis que l'iPhone enregistre seulement 72% de batterie pour le même temps de charge.

Fait plus impressionnant encore, il convient de préciser qu'il s'agit de la charge rapide 50W sans fil, tandis que l'iPhone en question est branché en filaire. Ce qui est en dit long sur le puissance et le rendement de la recharge sans fil développée par le constructeur. Pour rendre cette performance possible, OnePlus utilise une batterie à deux cellules, introduite pour la première fois sur le OnePlus 8T.

It's not about the time it takes to charge, it's about the time it doesn't: the time you get back to get on with your day. pic.twitter.com/ZhZTQg3NHn — Pete Lau (@PeteLau) March 18, 2021

Des efforts considérables pour éviter la surchauffe

En effet, chaque cellule est chargée à 25W simultanément. En outre et afin d'éviter toute surchauffe du smartphone durant la charge, OnePlus utilise une alimentation à plus haute tension, qui produit moins de chaleur que l'utilisation d'ampères plus élevés. Comme l'explique le constructeur, plusieurs modifications ont été apportées à la batterie du OnePlus 9 Pro pour dissiper plus efficacement la chaleur engendrée par la charge rapide, comme une feuille de cuivre plus épaisse et un dissipateur thermique plus grand.

Par ailleurs et comme le précisent nos confrères du site The Verge, la station de recharge sans fil de OnePlus embarque un petit ventilateur, ici encore pour éviter toute surchauffe. Le dispositif semble faire un peu de bruit d'après leurs témoignages, de quoi créer quelques nuisances sonores si vous gardez le chargeur sur votre table de nuit. Notez que le constructeur n'a pas encore communiqué le prix de sa station de recharge rapide sans fil 50W. Pour rappel, la présentation officielle des OnePlus 9, 9 Pro et 9R est attendue pour le 23 mars 2021.

Source : The Verge