OnePlus 9 : la mise à jour Android 12 est suspendue à cause d’une pluie de bugs

Les OnePlus 9 viennent de passer à Android 12. Malheureusement, la mise à jour provoque une foule de bugs et de dysfonctionnements sur les smartphones. Dos au mur, OnePlus a préféré suspendre le déploiement de la mise à jour OxygenOS 12.

Il y a quelques jours, OnePlus a lancé le déploiement de la mise à jour Android 12 sur les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Rapidement, les personnes ayant installé la nouvelle version de l'interface ont rapporté une série de bugs. Parmi les dysfonctionnements les plus courants, on trouve des bugs d'affichage, une reconnaissance faciale complètement bloquée, un réseau mobile 5G qui se déconnecte régulièrement et des animations défaillantes.

“Je viens de recevoir la mise à jour Android 12 sur mon OnePlus 9 Pro et maintenant aucun service téléphonique n'est visible”, témoigne un internaute sur le forum officiel de OnePlus. Dans certains cas, la carte SIM n'est plus reconnue par le smartphone après l'installation d'OxygenOS 12.

La mise à jour Android 12 sur les OnePlus 9 est en pause

Face à l'accumulation de bugs, OnePlus a pris la décision de suspendre le déploiement de la mise à jour Android 12 en version stable. “Nous sommes conscients des problèmes provoqués par la mise à jour OxygenOS 12 et notre équipe logicielle est en train de les résoudre”, explique la marque chinoise dans un communiqué de presse adressé à Android Police.

Le firmware n'est plus proposé sur les téléphones de la gamme OnePlus 9. Sans surprise, le fabricant s'engage à proposer une version revue de la mise à jour dans les plus brefs délais. “Nous allons suspendre cette mise à jour logicielle et déployer une nouvelle itération dès que possible”, s'engage le groupe chinois, sans donner de date de déploiement.

De nombreux internautes ont supposé que ces bugs sont dûs à la fusion imminente d'OxygenOS et ColorOS. Cependant, on rappellera que ce n'est pas la première fois que OnePlus est contraint de mettre le déploiement d'une mise à jour sur pause. L'an dernier, OnePlus avait suspendu le déploiement de la surcouche Oxygen OS 10.0.0 avec Android 10 sur les OnePlus 5. Le firmware ruinait l'autonomie de l'appareil. Après avoir trouvé un correctif, OnePlus avait relancé le déploiement de l'OS.

Quelques années plus tôt, un soucis analogue était survenu lors du déploiement de la mise à jour Cyanogen OS 12 sur le OnePlus One. Bref, il n'est pas rare qu'une mise à jour soit interrompue, que ce soit chez OnePlus ou chez un autre constructeur.

