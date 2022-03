OnePlus 9 et 9 Pro : le nouveau patch corrige les derniers bugs de la mise à jour Android 12

Les OnePlus 9 et 9 Pro vont recevoir dans les jours qui viennent une toute nouvelle mise à jour. Cette build corrige les derniers bugs occasionnés par le passage sous Android 12. Pour rappel, le constructeur a été contraint de suspendre la migration vers le nouvel OS de Google à cause d'une pluie de dysfonctionnements.

Si vous suivez l'actualité de OnePlus, vous n'êtes pas sans savoir que la migration vers Android 12 s'est opérée dans la douleur. En effet, les premiers utilisateurs de OnePlus 9 et 9 Pro ont signalé une avalanche de bugs, que ce soit au niveau de l'affichage, de la reconnaissance faciale, du réseau mobile 5G ou encore des animations.

Face à cette cascade de problèmes, le constructeur a même pris la décision en décembre 2021 de suspendre le déploiement de la MAJ Android 12 jusqu'à nouvel ordre, le temps de corriger tout ça. Chez les concurrents, la situation n'était guère mieux, puisque Google a également suspendu de son côté la diffusion de la mise à jour. Même constat chez Samsung avec de nombreux problèmes repérés sur la mise à jour One UI 4.0.

Début janvier 2022, OnePlus a publié une nouvelle build d'Oxygen OS basé sur Android 12, notamment pour corriger les soucis avec la 5G. Or, le constructeur chinois poursuit son travail et vient d'annoncer le déploiement d'une nouvelle mise à jour à destination des OnePlus 9 et 9 Pro. Avec cette version, la firme s'occupe à régler les derniers bugs récalcitrants de la mise à jour Android 12.

Liste des changements apportés par la dernière mise à jour OxygenOS

Elle se corrige notamment des soucis liés à l'Always on Display, à l'application Alexa ou encore à la stabilité du système. Par ailleurs, elle inclut le patch de sécurité Android de février 2022. Voici la liste complète des modifications apportées par OnePlus avec la build OxygenOS 12 C.46 :

Amélioration de la stabilité du système

Correction de l'affichage anormale de l'Always On Display

Correction du problème d'écran flou dans certains scénarios

Correction du problème de plantage de l'application Alexa dans certains scénarios

Intégration du patch de sécurité Android de février 2022

Correction du problème qui empêchait l'enregistrement du réseau 5G dans certains scénarios

Pour l'instant, le déploiement de cette build a débuté en Inde uniquement, mais elle devrait débarquer dans d'autres pays du monde dont la France dans quelques jours.