Meilleur PC portable HP : quel ordinateur acheter en 2023 ?

HP figure parmi les marques qui vendent le plus d’ordinateurs portables dans le monde. La marque propose un large choix de modèles qui affichent un bon rapport qualité-prix. Découvrez dans ce guide, notre sélection des meilleurs PC portables HP.

HP OMEN 17-cm2001nf 1999€ Voir 2799.99€ Voir HP Pavilion x360 15-er0001sf 799€ Voir 965.41€ Voir 1090.33€ Voir HP 14s-dq2039nf 499€ Voir 499€ Voir 539.9€ Voir

Hewlett-Packard Company, abrégée HP, est une multinationale américaine spécialisée dans la conception de produits informatiques. Elle bénéficie d’un savoir-faire solide puisqu’elle a été fondée en 1939. Elle s’est lancée très tôt dans la construction d’instruments électroniques d'essais et de mesures avant d’attaquer le marché des ordinateurs à la fin des années 60.

Outre les imprimantes, les accessoires et les écrans, la marque américaine propose un choix varié de PC de bureau et d’ordinateurs portables.

Dans ce guide, nous vous présentons les meilleurs PC portables HP. Dans la gamme HP, vous avez les Spectre qui sont des ordinateurs portables premium, les HP Envy pour les créatifs, les HP Pavilion pour la bureautique, les HP Essential pour les petits budgets, les HP Chromebook pour les étudiants, et les OMEN et Victus pour le gaming.

Quels que soient vos besoins et votre budget, vous trouverez dans notre sélection un ordinateur portable HP fait pour vous.

HP Omen 17-cm2001nf : le PC portable pour gamer exigeant

HP OMEN 17-cm2001nf au meilleur prix Rakuten 1999€ Découvrir l'offre

Boulanger 2799.99€ Découvrir l'offre

Si vous cherchez un ordinateur puissant avec un grand écran, vous êtes au bon endroit. En effet, le HP Omen 17 embarque une très belle configuration qui conviendra parfaitement pour les gamers mais aussi pour les métiers créatifs qui nécessitent une bonne carte graphique dédiée.

S’il n’est pas le plus léger ou le plus petit des ordinateurs de ce comparatif (loin de là), il compense notamment avec un clavier rétroéclairé très confortable à utiliser et une connectique complète (3 port USB-A, 1 port USB Type-C/Thunderbolt 3, 1 port HDMI 2.1, 1 mini DisplayPort, 1 port RJ-45, 1 prise casque/microphone). L’écran IPS de 17,3 pouces offre une résolution QHD (2560 x 1440 pixels) et un taux de rafraîchissement de 165 Hz, parfait pour les jeux vidéo.

Du point de vue performance, on profite d’un processeur Intel Core i7-13700HX avec 32 Go de RAM et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 avec 8 Go de mémoire dédiée GDDR 6, spécialement conçue pour les ordinateurs portables. Le disque dur n’est pas en reste avec un SSD de 1 To. Enfin, ce PC tourne sous Windows 11 Famille.

Les +

Les - Bon rapport qualité-prix pour un PC Gamer Plus transportable que portable Connectique complète Plutôt bruyant Ecran de qualité Pas de pavé numérique

HP 14s-dq2039nf : le PC portable pas cher

Ordinateur portable HP 14s-dq2039nf Boulanger 499€ Découvrir l'offre

Rakuten 499€ Découvrir l'offre

Cdiscount 539.9€ Découvrir l'offre

Dans sa gamme d’ordinateurs portables, HP propose également des PC à petit prix. C’est le cas du HP 14s-dq2039nf. Ce modèle de 14 pouces de la gamme Essential est disponible à moins de 500 €.

C'est un ordinateur portable qui est à la fois léger, compact et pas cher. Malgré son petit prix, le HP 14s-dq2039nf est équipé d’un processeur Intel Core i3 de 11e génération et d’une mémoire vive de 8 Go. C’est donc un modèle convenable pour les tâches courantes du quotidien. Si vous recherchez par exemple un PC pour aller sur internet, faire de la bureautique ou même regarder des films et séries en streaming, le HP Laptop 14s peut convenir.

Il dispose d’un écran HD d’une résolution de 1366 x 768, d’un espace de stockage de 256 Go et d’une autonomie de 9 heures en usage mixte.

À noter : le HP 14s-dq2039nf tourne sous Windows 11 Famille en mode S. C’est une version simplifiée et sécurisée qui n'accepte que les applications du Microsoft Store. Si vous souhaitez passer au Windows 11 classique, vous pouvez le faire mais aucune marche arrière ne sera ensuite possible.

Les + Les - Petit prix Ecran seulement HD Utilisation polyvalente Connectique complète

HP Pavilion x360 15-er0001sf : Le PC portable idéal pour une utilisation nomade

HP Pavilion x360 15-er0001sf au meilleur prix Amazon 799€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 965.41€ Découvrir l'offre

Fnac 1090.33€ Découvrir l'offre

Le HP Pavilion x360 15-er0001sf est un PC portable ultra compact. Convertible en tablette grâce à son écran qui se replie complètement, ce modèle est particulièrement polyvalent.

Il est équipé d’un processeur Intel® Core™ i3-1125G4, d’une carte graphique intégrée Intel UHD et de 8 Go de RAM. Le disque dur est un SSD de 512 Go.

Son écran de 15,6 pouces dispose de bords fins et bénéficie d’une résolution Full HD (1920 x 1080 pixels). Grace à la charnière 360 et à sa dalle tactile, vous pouvez l’utiliser comme tablette. Son autonomie d’une journée complète est parfaite pour un étudiant ou pour travailler en déplacement.

Les 2 hauts-parleurs signés Bang & Olufsen vous permettent de profiter d’un son stéréo de qualité. La webcam HD Wide vision offre la possibilité de faire des visioconférences dans de bonnes conditions.

Les + Les - PC portable 2-en-1 Imposant en mode tablette Prix intéressant pour un convertible Ecran peu lumineux Polyvalent en utilisation bureautique

HP Spectre X360 14-ef0023nf : Le PC hybride haut de gamme

HP Spectre X360 14-ef0023nf au meilleur prix Boulanger 1699€ Découvrir l'offre

Rakuten 1699€ Découvrir l'offre

Fnac 1789.99€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 1949.99€ Découvrir l'offre

Voici un autre PC portable hybride de HP mais cette fois-ci dans sa gamme premium Spectre. On retrouve donc la fameuse charnière 360 qui permet de passer en mode tablette, mais cette fois-ci avec une finition haut de gamme et des caractéristiques plus intéressantes.

Son gros point fort est son écran OLED 13,5 pouces avec une définition 3K (3000 x 2000 pixels) qui offre un contraste infini. Sa dalle tactile est aussi d’excellente qualité puisqu’elle a un temps de réponse imperceptible. Il est donc très agréable à utiliser autant en mode PC qu’en mode tablette.

Les autres caractéristiques techniques ne sont pas en reste avec un processeur 10 cœurs Intel Core i7 1255U associé à 16 Go de RAM et un disque dur SSD 1 To en PCi-Express. La partie audio n’est pas oubliée avec 4 hauts-parleurs, toujours conçus en partenariat avec Bang & Olufsen. Avec une autonomie de presque 12 heures et une recharge rapide qui permet de récupérer 50% de la batterie en 45 minutes, c’est un PC portable que l’on peut amener partout avec soi sans souci.

Les + Les - Bel écran OLED 3K Webcam 720p médiocre Finitions haut de gamme Performances un peu décevantes PC portable très polyvalent

HP Victus 16-d0221nf : Le PC portable puissant et polyvalent

HP Victus 16-d04221nf au meilleur prix RueDuCommerce 764.99€ Découvrir l'offre

Avec son écran IPS de 16,1 pouces d’une définition Full HD 1920 x 1080 pixels, le HP Victus 16-d0221nf est un PC portable qui tient la route. Même s’il a été conçu pour le gaming, vous pouvez parfaitement l’utiliser pour des tâches bureautiques ou pour le divertissement.

Le HP Victus 16-d0221nf est doté d’un processeur Intel Core i5-11400H 6 coeurs couplé à une carte graphique dédiée Nvidia GeForce RTX 3060 (6 Go dédiés en GDDR6). C'est une carte graphique Max-P non bridée. Ce modèle est également équipé d’un SSD de 512 Go et d’une mémoire RAM de 8 Go. Cette configuration lui permet d’être rapide et efficace.

Compatible avec la charge rapide, vous pouvez récupérer 50 % de batterie en seulement 30 minutes. Cela permet de compenser son autonomie de seulement 6h30 en utilisation mixte.

Au niveau des connectiques, le HP Victus 16-d0221nf embarque un port USB-C, un port HDMI, un port Ethernet et audio jack 3,5 mm ainsi que trois ports USB 3.0.

Les + Les - Bon combo processeur et carte graphique Qualité de finition moyenne Configuration solide pour le prix Écran mal calibré

HP Victus 15 fb0142nf : Le PC portable Gaming pas cher

HP Victus 15 fb0142nf au meilleur prix Cdiscount 899.99€ Découvrir l'offre

Fnac 900.76€ Découvrir l'offre

Amazon 939.88€ Découvrir l'offre

Rakuten 953.98€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 986.42€ Découvrir l'offre

Si vous cherchez un PC portable gaming pas trop cher, alors le HP Victus 15 fb0142nf est un modèle qui va certainement vous intéresser. Si son tarif reste relativement abordable, il garde pourtant des performances plus qu’honorables. On notera particulièrement la présence de la carte graphique RTX 3050 Ti, suffisamment puissante pour faire tourner correctement la majorité des jeux en Full HD. C’est aussi une porte d’entrée à moindre coût pour découvrir le fameux Ray Tracing.

Par ailleurs, ce modèle est équipé d’un processeur Ryzen 5 5600H avec une fréquence maximum de 4,2 GHz. On retrouve également 8 Go de RAM et un stockage SSD NVMe de 512 Go. Son écran de 15,6 pouces a une définition Full HD avec une fréquence maximum de 144 Hz et un taux de réponse de 9 ms.

Enfin, la connectique du HP Victus 15 fb0142nf comprend un port USB-C 3.2 Gen 1, deux ports USB-A 3.2 Gen 1, d'un port HDMI et d'une prise combo casque/microphone.

Les Plus Les Moins Bonne performances pour son prix Chauffe et se fait entendre quant il est bousculé Processeur Intel hexacore de 11e génération Colorimétrie est moyenne Un GPU Ampere pour découvrir le ray tracing à tout petit prix Bonne connectique PC portable gamer abordable

HP Envy x360 13-BF0043NF : L'ultra portable pour les créatifs

Cliquez ici pour acheter le PC portable HP Envy x360 13-bf0043nf à 1 399,99 €

Pour finir cette sélection des meilleurs PC portables HP, voici à nouveau un modèle hybride avec une charnière 360°, mais cette fois-ci pour un usage plus créatif. Avec son écran tactile 13,3″ WUXGA (1920 x 1200 pixels), il s’agit d’un modèle ultraportable que vous pourrez emmener dans n’importe quel sac. Ce petit format permet de profiter pleinement de la configuration tablette.

Par ailleurs, l’écran a bénéficié d’un calibrage précis pour permettre aux graphistes et aux photographes de voir les couleurs les plus justes possibles.

Avec un processeur Intel Core i5 12ème génération, 16 Go de mémoire vive et un disque dur SSD MVMe de 512 Go, vous avez en main un ordinateur aux performances dynamiques. Niveau connectique, on retrouve un lecteur de carte micro SD, 2 ports USB-A SuperSpeed 10 Gb/s et 2 ports USB-C Thunderbolt 4. Enfin, le PC tourne sous Windows 11.

Les + Les - Châssis attrayant et léger

Autonomie moyenne sur la version 4K Bonnes performances

Bel écran

Excellente autonomie sur la version Full HD Haut-parleurs nets et puissants

Quelles sont les gammes de PC portables HP ?

La gamme de PC portables HP est large et vous permet de trouver un ordinateur pour chaque utilisation. Si vous cherchez un ordinateur uniquement pour faire les tâches bureautiques du quotidien, préférez un ordinateur de la gamme Essential. Si vous souhaitez un modèle spécialement conçu pour le graphisme et la création de contenus photos, vidéos, la gamme Envy sera plus adaptée. Enfin, si vous cherchez un appareil de compétition très performant pour du gaming, choisissez un HP Omen qui est ultra-puissant ou un Spectre, le modèle haut de gamme de la marque.

Pour y voir plus clair, voici une présentation de toutes les gammes proposées par HP.

Spectre : ce sont les ordinateurs premium. Les HP Spectre conjuguent la puissance avec un design haut de gamme.

ce sont les ordinateurs premium. Les HP Spectre conjuguent la puissance avec un design haut de gamme. Envy : la gamme Envy a été spécialement conçue pour les créateurs nomades. Ce sont des ordinateurs faciles à transporter qui résistent aux chocs.

la gamme Envy a été spécialement conçue pour les créateurs nomades. Ce sont des ordinateurs faciles à transporter qui résistent aux chocs. Pavilion : les modèles sont parfaitement adaptés aux familles pour un usage polyvalent. On retrouve ainsi des ordinateurs qui conviennent pour le divertissement, la bureautique, la productivité, voire même le gaming.

les modèles sont parfaitement adaptés aux familles pour un usage polyvalent. On retrouve ainsi des ordinateurs qui conviennent pour le divertissement, la bureautique, la productivité, voire même le gaming. Essential : ce sont les ordinateurs portables à petit prix qui permettent d’effectuer des tâches simples.

ce sont les ordinateurs portables à petit prix qui permettent d’effectuer des tâches simples. Chromebook : ils tournent sous Chrome OS de Google et vous donne accès aux applications disponibles sur le Play Store. Ce sont des ordinateurs simples à utiliser et rapides qui conviennent généralement aux étudiants.

ils tournent sous Chrome OS de Google et vous donne accès aux applications disponibles sur le Play Store. Ce sont des ordinateurs simples à utiliser et rapides qui conviennent généralement aux étudiants. OMEN : les PC portables de cette gamme sont ultra puissants, spécialement conçus pour le gaming. Ils bénéficient d’un taux de rafraîchissement élevé et d’une carte graphique qui tient la route.

les PC portables de cette gamme sont ultra puissants, spécialement conçus pour le gaming. Ils bénéficient d’un taux de rafraîchissement élevé et d’une carte graphique qui tient la route. Victus : les modèles sont moins musclés que la gamme OMEN mais sont également moins chers. C’est une bonne alternative pour les gamers qui veulent allier performances et prix raisonnable.

Choisir un ordinateur est avant tout une question de budget et de besoins spécifiques. Pour trouver le bon PC portable, il faut d’abord vous demander l’utilisation que vous souhaitez en faire. Cela vous permettra de vous diriger vers une gamme pour ensuite choisir le modèle qui présente le meilleur rapport qualité-prix. Parmi les éléments à prendre en compte, vous avez :