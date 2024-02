Où acheter l’Apple Vision Pro en France et à quel prix ?

L'Apple Vision Pro, le nouveau casque de réalité augmentée de la marque à la pomme est disponible aux États-Unis depuis le début du mois de février. Il n'est pas encore officiellement disponible en France, mais vous pouvez déjà l'acheter dans nos contrées. On vous dit où et comment et à quel prix.

Apple a l'habitude d'apporter une touche particulière à ses produits, même quand le genre existe déjà. C'est toute la promesse que porte le Vision Pro, le tout nouveau casque de réalité mixte de la marque à la pomme. Il est disponible aux États-Unis depuis le 2 février 2024.

Le marché européen devra encore patienter plusieurs mois. Mais si vous êtes impatient de découvrir cette nouvelle “révolution”, il est déjà possible d'acheter l'Apple Vision Pro en France.

Apple Vision Pro : voici comment l'acheter en France

Il faut normalement passer par l'import pour acheter l'Apple Vision Pro en France, mais on le retrouve déjà sur Rakuten en livraison locale. Le casque vous est donc expédié dans un délai de 3 à 5 jours ouvrés. Pour l'avoir, il faut débourser 4 599,99 € tout frais compris sachant qu'il faut tenir compte du surplus inhérent au transport et aux taxes.

De plus, en achetant le casque, vous bénéficiez d'une cagnotte fidélité de 230 € à utiliser pour vos prochains achats sur Rakuten. La Vision Pro vous revient ainsi virtuellement à 4 269,99 €. Pour rappel, ce casque d'Apple est proposé aux États-Unis au prix conseillé de 3 500 dollars.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'APPLE VISION PRO

Et si vous avez juste envie de tester le casque de réalité mixte sans l'acheter, il y a le site nextmobiles.com qui permet de le louer pour un mois à 169,90 €.

Quelles sont les particularités de l'Apple Vision Pro ?

Dès le premier coup d'œil, on sent ce design propre aux produits d'Apple. La Vision Pro bénéficie donc d'une conception premium qui fait penser aux MacBook et autres produits de la Pomme. Mais sur la forme, on reste sur une architecture classique. Rien de révolutionnaire donc par rapport au Meta Quest 3 par exemple.

Au cœur de l'Apple Vision Pro, on retrouve un couple de puces très performantes. D'abord l'Apple Silicon M2, qu'on connait déjà très bien puisqu'elle propulse certains MacBook (Air et Pro), iPad et Mac. Elle est épaulée par une nouvelle puce R1 entière dédiée à la réalité augmentée et dont le traitement offre une « vision du monde en temps réel et pratiquement sans décalage ».

On vous invite à lire notre dossier complet dédié à l'Apple Vision Pro pour tout savoir du casque à réalité mixte de la firme de Cupertino.