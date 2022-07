Meilleurs logiciels de récupération de données : quel service choisir en 2022 ?

Malheur ! Vous avez perdu par accident ou négligence des données importantes sur votre ordinateur, votre disque dur ou votre clef USB. Ne perdez pas espoir, vous avez encore une chance de retrouver vos fichiers perdus grâce aux logiciels de récupération de données. Quand vous faites des recherches sur internet, il en existe des dizaines. Voici notre sélection des meilleurs pour vous sauver la mise.

Notre sélection des meilleurs logiciels de récupération de données en 2022

Si le numérique laisse à penser que nos souvenirs et nos papiers sensibles sont plus protégés que jamais, nous ne sommes jamais à l'abri d'un problème technique ou d’une mauvaise manipulation. Il suffit qu'une de vos machines rende l'âme au mauvais moment, qu'une tasse de café soit renversée malencontreusement ou que vous ayez le clic facile pour faire disparaitre, en quelques secondes, des données très importantes à vos yeux. Heureusement, tout n'est pas forcément fini : certains logiciels peuvent vous permettre de récupérer vos fichiers, même en cas de suppression ou d’accident. Ces logiciels de récupération de données ne sont pas infaillibles mais ils peuvent vous permettre de récupérer tout ou partie de vos fichiers. Il serait donc vraiment dommage de ne pas tenter cette dernière chance.

Stellar Data Recovery

Stellar Data Recovery a le premier avantage d'être disponible aussi bien sur Windows que sur Mac. Il est également capable de restaurer des fichiers provenant de vos disques locaux ou de supports de stockage comme un disque dur externe ou une clef USB.

Sa promesse est de réussir à récupérer vos fichiers peu importe la manière dont ces derniers ont été supprimés. Le logiciel est intuitif, traduit en Français, et vous permet de réaliser ces tâches en quelques clics sans aucune prise de tête. Son système de recherche très complet permet de retrouver un fichier perdu en quelques secondes. Vous pourrez même prévisualiser les fichiers avant qu'ils ne soient restaurés, pour être certains d'avoir identifier la bonne source.

Dans sa version gratuite, vous pourrez récupérer jusqu'à 1Go de données.

Recuva

Recuva ne vous dit rien ? Et pourtant, vous connaissez sûrement son éditeur Piriform, puisqu'il est également en charge de l'un des outils les plus utilisés au monde : CCleaner qui permet de nettoyer son ordinateur des fichiers inutiles. Uniquement disponible sur Windows, Recuva profite de l'expérience de CCleaner pour offrir là encore un logiciel extrêmement simple à utiliser, même pour un néophyte complet.

Sa plus grande force est le fait d'être très pédagogique dans son approche, en tenant par la main l'utilisateur à chacune de ses étapes. Cependant, ce n'est pas un outil miracle : certains fichiers ne pourront pas être restaurés, et sont indiqués par un code couleur très compréhensible.

PC Inspector File Recovery

Deux grands avantages d'entrée de jeu : PC Inspector File Recovery est gratuit et disponible en français. Le logiciel fait lui aussi la part belle à tous types de stockage, qu'ils soient intégrés à la machine ou externes. Vous n'aurez rien besoin de configurer, le logiciel se débrouille seul. Vous pouvez même récupérer un disque qui n'est pas reconnu par Windows !

Comme la plupart des logiciels de cette sélection, le système de récupération identifie pour vous les fichiers qui peuvent être restaurés et ceux qui sont perdus à jamais. De quoi tuer rapidement dans l'œuf tout espoir infondé. Il est cependant un brin moins intuitif que Recuva, dont l'interface sera bien plus simple à prendre en main pour le commun des mortels.

TestDisk & PhotoRec

Pour le coup, ce logiciel est destiné à un public de connaisseurs en informatique puisqu’il existe un mode pro qui permet d'utiliser des lignes de commande pour faire sa recherche. TestDisk & PhotoRec a le grand avantage d'être disponible sur Windows, Mac et Linux.

Plus pointu et complexe, ce logiciel est parmi les plus efficaces du marché. Pour peu que vous ayez quelques connaissances avancées en informatique, vous aurez plus de chance de retrouver vos fichiers perdus. Il peut lui aussi analyser les disques locaux ou les stockages externes. Il peut également reconnaître un disque qui ne l'est pas par votre système d'exploitation.

Disk Drill

Disk Drill est un logiciel disponible aussi bien sur Mac que sur Windows. Il se veut être le plus simple de tous, et offre donc pour cela une interface ultra épurée qui est vraiment focalisée sur un seul but : récupérer vos fichiers disparus sur vos périphériques de stockage, qu'importe qu'ils soient internes ou externes.

Sa forme d'explorateur de fichiers le rend plus facile à appréhender que la plupart, et sa fonction de filtres de recherche vous fera gagner énormément de temps dans votre exploration.

Attention cependant : sa formule gratuite se limite à 500 Mo de données. Au-delà, il vous faudra passer en formule pro.

Glary Undelete

Glary Undelete est une nouvelle solution à ajouter au déjà populaire Glary Utilities, une suite de logiciels qui vous permet de nettoyer, réparer et optimiser votre ordinateur. Là encore, nous avons le droit à un logiciel gratuit sous Windows qui vous permettra de récupérer vos fichiers perdus qu'importe leur source.

La grande particularité de Glary Undelete est que, contrairement à d'autres, il est aussi capable de récupérer des fichiers qui ont été compressés ou ont été chiffrés au préalable.

Wondershare Recoverit

Disponible sur Mac ou Windows, Wondershare Recoverit est assez proche de la démarche de Disk Drill puisqu'il cherche à avoir l'interface la plus simple à appréhender et utiliser. Il possède lui aussi un système de prévisualisation qui permet de s'assurer d'avoir identifier le bon fichier avant de le restaurer.

Power Data Recovery

Le grand avantage de Power Data Recovery ? Son système de prévisualisation qui est compatible avec un nombre impressionnant de plus de 70 types de fichiers. C’est un atout de taille pour gagner du temps quand on ne sait plus exactement le nom ou la nature du fichier que l’on recherche. La version gratuite permet de récupérer des fichiers jusqu'à 1 Go.

RStudio

RStudio fait partie des utilitaires multi-plateformes, puisqu'il est disponible aussi bien sur Windows et macOS que Linux ! Son grand avantage est sa prise en charge de nombreux systèmes de fichiers, des plus populaires aux plus obscurs, mais aussi des fichiers compressés ou chiffrés.

Le logiciel fait partie des plus efficaces, mais il n'est pas nécessairement le plus rapide et facile à utiliser. Ceci étant, ses performances sont excellentes.

Vous avez supprimé des fichiers à la va-vite et vous vous êtes rendus compte un peu trop tard que vous aviez fait une terrible erreur en effaçant de précieux souvenirs ou des documents importants. La première chose à faire est bien sûr de vérifier s’ils ne sont pas dans la corbeille, auquel cas il vous suffira de les sélectionner et de choisir l’option restaurer pour les retrouver à leur emplacement initial. S’ils ne sont plus dans la corbeille, peut-être les avez-vous stockés autre part.

La double sauvegarde est la meilleure façon d’éviter ce genre de désagrément. Si vous n’aviez pas fait de double sauvegarde, tout espoir n’est pas perdu pour autant mais il vous faut agir vite. En effet, quand on supprime un fichier d’un espace de stockage, celui-ci n’apparait plus sur votre ordinateur mais il n’est pas réellement supprimé du disque dur. Tant qu’il n’aura pas été écrasé par un autre fichier stocké ultérieurement, il pourra potentiellement être récupéré. C’est de cette manière que fonctionne les logiciels de récupération de données.

Pour autant, cette solution n’est pas magique. Tous les fichiers ne pourront pas être récupérés. Certains seront endommagés et donc illisibles. Les fichiers que vous pourrez récupérer auront généralement perdu leur nom d’origine. Si vous souhaitez récupérer un grand nombre de fichiers, il vous faudra donc les renommer et les reclasser un par un.

Quelles sont les précautions à prendre pour s’assurer qu’on ne puisse pas retrouver ses fichiers ?

S’il peut être très pratique de pouvoir retrouver des fichiers supprimés par erreur, les logiciels de récupération de données peuvent aussi représenter un danger si quelqu’un de malintentionné souhaite récupérer des fichiers que vous pensiez pourtant avoir fait disparaître à jamais. Cette problématique se pose notamment lorsque l’on revend un vieil ordinateur, un disque dur ou une clef USB sur un site de petites annonces.

En effet, si vous n’avez pas correctement formaté vos espaces de stockage, le nouvel acquéreur pourrait sans problème essayer de retrouver les anciens fichiers présents. Nous vous conseillons donc vivement d’utiliser un logiciel spécialisé dans l’effacement de données pour réduire au maximum le risque de récupération de données. Si vos données sont trop sensibles pour prendre le moindre risque, la seule solution reste de garder le disque dur ou de le détruire physiquement.

