Meilleurs logiciels de capture d’écran et vidéo : lequel choisir ?

Quels sont les meilleurs logiciels et outils de capture d'écran et d'enregistrement vidéo ? Alors que la majorité des systèmes d'exploitation disposent d'un outil intégré, il existe cela dit un grand nombre de logiciels gratuits pour faire une capture d'écran. Certains proposent même une fonction pour enregistrer ce qu'il se passe sur votre écran. Nous avons sélectionné les meilleurs logiciels et outils gratuits de capture d'image et vidéo d'écran.

Les meilleurs logiciels de capture d'image d'écran

iFun Screenshot

iFun Screenshot développé par iObit se targue d'être “le meilleur logiciel de capture d'écran”. Parmi ses points forts, on compte la possibilité de sélectionner n’importe quelle zone pour faire des captures d’écran, mais aussi de les épingler sur votre écran en un seul clic. De nombreux formats de captures d’écran sont pris en charge par iFun Screenshot, y compris JPG, PNG, BMP etc.

Complet, il permet l'édition facile de votre screenshot (modifier les cadres, les cercles, les lignes, ou ajouter un texte) ainsi que son partage sur d'autres plates-formes. Trois étapes sont nécessaires pour faire une capture d'écran avec iFun Screenshot.

Définissez les préférences en personnalisant les paramètres et cliquez sur le bouton Capturer.

Faites une capture d’écran en sélectionnant une zone en faisant défiler l'axe de la souris ou en cliquant directement sur votre écran.

Sauvegarder la capture d'écran sur votre PC.

Malgré que iFun Screenshot soit un logiciel de capture d’écran gratuit de PC, Il n’affichera pas de filigranes ni de publicité sur la capture d’écran.

Xbox Game Bar

La Xbox Game Bar, intégrée nativement à Windows 10 permet de faire des captures d'écran mais aussi des captures vidéo. Pour y accéder, rien de plus simple puisqu'il suffit d'appuyer simultanément sur les touches Windows + G.

Vous pouvez également ajouter un Widget sur votre écran d'accueil pour y accéder plus rapidement. L'outil donne également la possibilité d'enregistrer une vidéo d'une fenêtre de votre navigateur internet. Il suffit pour ce faire qu'elle soit ouverte pour voir l'icône d'enregistrement vidéo apparaître dans la Xbox Game Bar.

Greenshot

Greenshot est un logiciel de capture d'écran gratuit disponible aussi bien pour Windows que pour Mac OS. Ce dernier se démarque des autres outils par les possibilités qu'il offre. Il propose pas mal de fonctionnalités plus utiles les unes que les autres. On retrouve par exemple la possibilité d'éditer l'image en y ajoutant du texte. Des effets de floutages sont également proposés ainsi que l'ajout de flèches, pratique pour réaliser par exemple des tutoriels en ligne.

Le logiciel se dote également d'un raccourci représenté sous la forme d'une icône dans la barre des tâche pour y avoir un accès rapide et ainsi réaliser des captures d'une page internet ou d'une fenêtre d'un programme. Enfin, Greenshot permet d'exporter et partager vos captures d'écran dans la suite Office ou sur des sites comme Flick ou Picassa par le biais de votre boite de courriel. On regrettera le fait que le logiciel ne soit pas traduit en français.

Snipboard.io

On continue notre sélection des meilleurs logiciels pour faire des captures d'écran avec Snipboard.io. Cet outil est en fait un site web qui permet de télécharger n'importe quelle capture d'écran dans le but de la partager par la suite sur le web. Son slogan “Le moyen le plus simple de partager des captures d'écran et images” reflète d'ailleurs bien le service qu'il propose. Même si son interface est entièrement en anglais, son utilisation est on ne peut plus simple. Voici comment il fonctionne.

Cliquez sur la fenêtre que vous souhaitez capturer. Appuyez sur Alt + Impr écran. Revenez à nouveau sur la page Web de Snipboard.io. Appuyez sur Ctrl + V pour obtenir l'URL de votre image et la télécharger.

Les meilleurs logiciels de capture vidéo d'écran

Après les meilleurs logiciels de capture d'image d'écran, place aux meilleurs logiciels de capture vidéo. Comme leur nom le laisse sous entendre, ils permettent d'enregistrer dans un format vidéo, tout ce qui se passe sur l'écran de votre ordinateur. Certains proposent également une fonction pour enregistrer le flux audio mais aussi les actions représentées par les clics de votre souris.

OBS Studio

On commence avec OBS Studio (Open Broadcaster Software) qui est un logiciel libre et open source d'enregistrement vidéo et de streaming en direct. Il est adapté aux personnes qui utilisent les plateformes comme YouTube, Facebook ou Twitch.

Cependant, il permet également de filmer ce qu'il se passe sur l'écran de votre PC. OBS Studio s’avère donc être l'outil parfait pour les personnes souhaitant diffuser en direct mais aussi capturer des vidéos de leur écran. Son interface en français vous permet de facilement avoir accès à toutes les fonctionnalités qu'il offre.

Parmi elles, on peut noter par exemple : Capture et mixage audio-vidéo haute performance en temps réel, création des scènes à partir de sources multiples, par exemple captures de fenêtres, images, texte, fenêtres de navigateur, webcams, cartes d'acquisition, etc. OBS Studio est disponible gratuitement au téléchargement sur les systèmes d'exploitation Windows, Mac ou Linux.

iFun Screen Recorder

On continue notre sélection des meilleurs logiciels de capture d'écran vidéo avec iFun Screen Recorder développé par iObit. Il a été conçu dans le but de permettre l'enregistrement vidéo de l'écran. Totalement gratuit, il propose une multitude de fonctionnalités. L'enregistrement de l'écran peut être déclenchée par un raccourci clavier et le logiciel intègre également une fonction FaceCam.

Cette dernière donne la possibilité à l'utilisateur d'activer simultanément le flux audio du microphone avec le flux vidéo de la webcam. Il est en outre doté d'un minuteur qui permet de déclencher l'enregistrement vidéo de l'écran après un laps de quelques secondes. iFun Screenrecorder permet également d'enregistrer à l'écran les effets de clics de la souris. Une option intéressante, notamment si vous réalisez des tutoriels, séance de jeu ou webinaires en ligne.

Avec cet enregistreur d'écran Windows idéal, vous aurez toujours une vidéo en HD sans aucuns lag. Grâce à un taux de fps à 60 et une définition d’enregistrement de 4k, vos vidéos seront parfaitement claires. Enfin, très complet et polyvalent, iFun Sreenrecorder permet également d'éditer les vidéos enregistrées. De cette façon, vous pouvez donc couper, diviser ou rogner les séquences vidéos afin de les adapter à vos différents usages.

Icecream Screen Recorder

Icecream Screen Recoder intègre lui aussi notre sélection des meilleurs logiciels de capture d'écran vidéo. Ce dernier offre une interface claire et intuitive, totalement en français. En plus de cela, on retrouve des fonctionnalités très intéressantes : l'hébergement en ligne mais aussi une fonction de programmation de vos enregistrements vidéo.

Tout comme iFun Screen Recoder, le logiciel est gratuit et il permet de créer des raccourcis clavier personnalisables pour capturer l'écran de votre ordinateur. Le logiciel permet également d'enregistrer vos parties de jeu en sélectionnant la qualité de la vidéo et le codec vidéo (version PRO). Icecream Screen Recorder s'impose comme une des meilleures solutions logicielles gratuites pour les captures d'écran image et vidéo confondues.

