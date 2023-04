Test Asus Zenbook S 13 OLED 2023 : un bijou imparfait

Le Zenbook S 13 OLED est le nouveau fer de lance d’Asus pour l’ultra mobilité. Ce PC de 13 pouces mise à la fois sur sa fiche technique séduisante, sur son écran OLED 2,8K, mais aussi et surtout sur son poids plume d’un kilo seulement. L’ultra-portable rêvé ?

La série Zenbook d’Asus accueille un petit nouveau : le Zenbook S 13 OLED version 2023 que nous testons aujourd’hui. Il s’agit de la vitrine de la gamme, le produit qui doit montrer tout le savoir-faire du constructeur. Bref, son PC phare. Le modèle de 2022 nous avait déjà pleinement convaincus et il est temps de voir ce que nous réserve son successeur.

Le Zenbook S 13 OLED est un ultra-portable qui mise sur trois points en particulier pour convaincre. Sur son châssis poids plume, tout d’abord, qui ne dépasse pas le kilo sur la balance. Sur son écran OLED de 13 pouces ensuite, qui cherche à apporter un confort optimal. Sur son design premium enfin, afin de séduire le plus grand nombre.

Sur le papier, nous avons donc un PC qui fait rêver, mais reste à savoir si toutes les promesses d’Asus sont tenues. C’est ce que nous allons déterminer tout de suite dans ce test complet.

Prix et disponibilité

L’Asus Zenbook S 13 OLED est disponible à partir de fin avril 2023 sur le site officiel d’Asus et chez les revendeurs partenaires. Son prix de départ est fixé à 1799 euros. Un tarif élevé, mais cohérent pour ce type de produit.

Une fiche technique au top

Asus ne s’est rien refusé pour son Zenbook S 13 OLED, offrant le meilleur du meilleur en termes de technique. Cela passe d’abord par l’écran. Le PC est doté d’une dalle OLED de 13,3 pouces en 2,8K. Les écrans OLED se démocratisent de plus en plus sur les PC et Asus en a fait son cheval de bataille. Il était donc logique que ce produit phare en bénéficie.

Asus Zenbook S 13 OLED Ecran 13,3 pouces

OLED

16:9

2880 x 1800 pixels

60 Hz Epaisseur 296 x 217 x 11 mm Poids 1 kilo CPU Intel Core i7-13550U GPU Intel Iris Xe RAM 16 Go Stockage 1 To Connectique - 2 x USB-C

- 1 x USB-A

- 1 x Port Jack 3.5 mm

- 1x port HDMI

À l’intérieur, nous trouvons un processeur Intel Core i7-13550U, épaulé par 16 Go de RAM et par un eGPU Intel Iris Xe. La batterie, quant à elle, dispose d'une charge rapide de 65 Watts. Une belle fiche technique, c’est bien, mais reste à voir si ce Zenbook tient ses promesses à l’utilisation.

Un design élégant qui mise sur la finesse

Le Zenbook S 13 OLED a pour atout sa légèreté et sa finesse. Il veut être le PC le plus mobile du marché avec ses dimensions de 296 x 217 x 11 mm et son petit kilo (999 grammes). Une taille de guêpe qui le place dans la catégorie des poids plumes. Dans un sac, il trouve facilement sa place pour être transporté de manière quotidienne.

Asus a opté pour un châssis aluminium pour son Zenbook, ce qui donne un résultat convaincant. Le visuel se montre très soigné avec un capot arrière anthracite (il existe aussi en bleu nuit) parsemé de lignes blanches représentant le logo des produits haut de gamme de la famille Zenbook (ce A qui rappelle l'emblème de Starfleet). On remarque un simple « Asus Zenbook » très discret dans un coin, gravé à même le métal. Au toucher, le traitement céramique du PC est impressionnant et rappelle la pierre. Cela contribue à cet aspect ultra premium.

Le constructeur promet une « qualité militaire » pour garantir une grande solidité du PC ainsi qu’une résistance accrue aux rayures. Malheureusement, la promesse n’est pas tenue. Après une semaine d’utilisation et un transport quotidien du produit dans un sac, nous avons remarqué l’apparition de quelques microrayures sur le capot. Ce n’est pas énorme, mais c’est présent. Au prix du PC, il aurait été peut-être judicieux de fournir une housse de protection pour les aléas du quotidien.

Sur la partie inférieure, on remarque la présence de deux immenses patins en caoutchouc qui courent le long du châssis. Ces derniers assurent efficacement la stabilité lorsque le produit est posé sur une table. Tout est bien conçu, nous n'avons rien à redire. Deux grilles d’aérations sont aussi présentes afin d’aspirer l’air frais à l'intérieur du châssis.

Il est possible, à l’aide d’un tournevis de précision, d’ouvrir le ZenBook S13 OLED. Le SSD (au format M2) peut ainsi être changé si besoin, tout comme la batterie, mais impossible d’ajouter de la RAM, celle-ci étant soudée à la carte mère. On apprécie quand même.

Les tranches du ZenBook S 13 OLED se réduisent au fur et à mesure qu’elles s’éloignent de la partie écran, ce qui contribue à donner une impression de finesse au produit. Elles sont tout de même assez larges pour accueillir une connectique complète. Nous avons deux ports Thunderbolt 4, un port USB 3.0 Type-A, un port Jack 3.5 mm, mais aussi un port HDMI 2.1. Pratique pour le brancher à un deuxième écran lorsqu'on se pose à son bureau. Un vrai atout, puisqu'il n'y a pas besoin de se trimballer avec un HUB externe dans son sac.

En relevant l’écran, on s’aperçoit que sa base contribue à surélever le reste du châssis. Une technique utilisée par Asus depuis des années et qui a deux objectifs. Le premier est d’apporter plus de confort à l’utilisateur lors de la frappe, et le deuxième de faciliter l’arrivée d’air dans les grilles inférieures. Cette petite astuce de design est toujours aussi efficace.

La charnière se montre classique avec une grille d’aération pour expulser l’air chaud en direction de l'écran, une manière de ne pas gêner l'utilisateur. L’écran peut lui s’ouvrir à 180 degrés, ce qui est un peu inutile pour une dalle non tactile, mais soit.

La partie clavier est visuellement déroutante. Elle est en effet noire, ce qui tranche avec le gris présent sur le reste du châssis. Cela lui donne un air composite un peu curieux, d'aucuns diraient “cheap”. Certains aimeront, d'autres non. A noter que la version bleu nuit est elle ton sur ton. A la frappe, le clavier s'avère agréable, même si nous jugeons la course un poil longue (paradoxal quand on prend en compte la finesse du châssis).

On note qu’il est rétroéclairé sur quatre niveaux et qu’il ne dispose pas de pavé numérique, ce qui est logique pour ce format. Petit point noir : la touche power n’est pas située dans le coin supérieur droit du clavier, enfin pas tout à fait, puisque le bouton suppr se place à cette extrémité. Un placement peu judicieux, puisqu’on aura tendance à les confondre par réflexe. Il n'est pas rare d'essayer de l'allumer en vain avant de se rendre compte qu'il fallait viser le bouton d'à côté.

Concernant le trackpad, nous avons une copie de qualité, mais pas sans défaut. Bien placé au centre, il ne gêne nullement l'utilisateur lorsqu'il écrit sur le clavier. Plus encore, on apprécie le petit clic mécanique discret et très agréable sous les doigts. En revanche, nous sommes un peu moins fans de sa sensibilité. Il part parfois au quart de tour au moindre mouvement, ce qui peut perdre l'utilisateur. Un peu dommage.

Enfin, attardons-nous un peu sur la partie écran. Comme depuis quelques années, Asus mise sur un ratio écran/façade très élevé, puisqu’il est ici à 90%. On remarque la caméra IR sur la partie supérieure. Celle-ci permet de déverrouiller le PC rapidement avec la reconnaissance faciale dès que vous l’ouvrez. Pratique et efficace. De ce fait, le Zenbook n'embarque pas de capteur d'empreintes.

Dans l’ensemble, Asus nous offre un produit maîtrisé au niveau du design, avec des finitions exemplaires et un poids plume qui le rend très mobile. On regrettera tout de même quelques choix curieux, notamment au niveau du clavier, ainsi qu’un capot un peu trop sujet aux microrayures. Bref, un produit agréable, mais qui aurait peut-être mérité plus de soin dans sa conception. Dommage. Le design est une chose, la technique en est une autre. Reste à voir comment ce petit Zenbook S13 OLED se débrouille dans la vie de tous les jours.

Un écran OLED d’excellente facture

L’Asus Zenbook S 13 OLED dispose d’une dalle OLED (évidemment) non tactile de 13,3 pouces et d’une définition de 2880 x 1800 pixels. Le taux de rafraîchissement est lui de 60 Hz « seulement », ce qui est suffisant pour du travail bureautique, mais un peu décevant quand on voit que certains concurrents proposent du 90 Hz voire du 120 Hz sur leur 14 pouces. L’OLED est le nouveau cheval de bataille d’Asus qui l’utilise sur toute sa gamme Zenbook. La technologie apporte de nombreux avantages par rapport à l’IPS LCD, comme un meilleur contraste, une meilleure calibration des couleurs et une consommation moindre. Pour le dire simplement : c’est beaucoup plus agréable pour l’utilisateur.

Nous avons évidemment analysé la dalle à l’aide de notre sonde et les résultats obtenus sont satisfaisants. Dalle OLED oblige, nous avons un contraste infini ce qui apporte une vision parfaite des nuances de gris, idéal pour le visionnage de vidéos. En revanche, nous sommes un peu déçus par la luminosité maximale, qui ne dépasse pas les 400 cd/m². C’est trop juste pour travailler à l’extérieur, surtout que la dalle est très sujette aux reflets.

Asus, via son application MyAsus, permet de choisir un profil d’écran adapté. Il y en a quatre prédéfinis, mais il est aussi possible d’ajuster manuellement les couleurs ainsi que la température. Le mode par défaut, standard, offre une température parfaite à 6500K, soit la norme vidéo. De ce fait, l’affichage ne tire ni vers le rouge, ni vers le bleu. Le Delta E moyen est lui à 3, ce qui est bon. En y regardant de plus près, on constate que seules les couleurs primaires sont exagérées afin de donner plus d’impact à l’image.

Les autres modes s’adaptent à certains usages. Par exemple, le mode cinéma garde un excellent Delta E moyen à 2,5, mais exagère un poil la totalité des couleurs tout en baissant la température à 6300K afin d’atténuer la fatigue visuelle. Le mode sRGB est quant à lui parfait, avec un Delta E moyen en dessous de 2 et une température à 6500K : toutes les couleurs affichées sont fidèles à celles d’origine, ce qui est idéal pour traiter les photos. Bref, nous avons un écran OLED de qualité et bien calibré. Seule la luminosité laisse à désirer.

Concernant le son, Asus a fait ce qu’il a pu compte tenu du format, mais ce n'est pas réussi pour autant. Les deux haut-parleurs, situés à l’avant du châssis, dégagent le son par les côtés. Ce dernier se montre peu équilibré, manquant cruellement de médiums et de bas médiums. Concrètement, cela veut dire que les voix émises sont nasillardes et que l’écoute de musique est désagréable. S'ajoute à cela une distorsion très présente à plus de 80%. Bref, pas de quoi sauter au plafond.

Une puissance attendue pour un ultra-portable

À l’intérieur de l’Asus Zenbook S 13 OLED, nous trouvons un processeur Intel Core i7-13550U basse consommation épaulé par 16 Go de RAM. Note modèle de prêt dispose d’un SSD NVMe au format M2 d’une capacité de 1 To. Sur le papier, nous avons donc un PC assez puissant pour réaliser des tâches nécessitant un peu de calcul, mais évidemment bridé par son format XXS.

Nous avons fait quelques benchmarks (en mode performance) sur le Zenbook S 13 OLED et les résultats obtenus sont conformes à nos attentes. Nous avons un PC suffisant pour effectuer des opérations complexes, comme du calcul ou de la décompression.

Le CPU est accompagné d’un eGPU Intel Iris Xe, une carte graphique intégrée qui permet de donner un petit coup de pouce, mais pas plus. Diablo 2 Resurrected arrive à seulement 20 images par seconde avec les graphismes réglés au minimum. Difficile de pleinement l'apprécier dans ces conditions. Un jeu moins gourmand comme Graven atteint les 30 images par seconde, pas plus. Le ZenBook S 13 OLED n’est pas un ordinateur conçu pour le gaming, mais il est toutefois possible de se lancer un petit jeu très peu gourmand entre deux sessions de travail. Par exemple, nous avons continué notre partie de Baldur's Gate 2 Enhanced edition sans souci dessus.

Lorsqu’il est mis à l’épreuve, soit en plein travail de décompression ou en jeu, le PC adopte un comportement intéressant, affichant une fréquence stable à 1500 MHz. La température du CPU ne dépasse pas les 60 degrés, tandis que celle de l’eGPU atteint les 70 degrés, ce qui est correct. En revanche, il émet une nuisance sonore élevée pour un PC de ce type. L’air frais est aspiré par la partie inférieure du châssis et dégagé bruyamment par la ventilation dans la charnière.

Nous avons mesuré un souffle de 44 décibels, ce qui est un peu beaucoup pour un ultra-portable. Plus encore, le bruit émis s'avère strident, presque désagréable. Il faudra faire avec, même si dans 95% des cas, le Zenbook ne dégagera aucun bruit, atteignant à peine les 35 décibels. Le prix à payer pour une telle finesse.

Une partie logicielle qui méritait plus de soin

Le ZenBook S 13 OLED embarque Windows 11 et Asus a pris soin de préinstaller quelques logiciels plus ou moins utiles. Malheureusement, si ces derniers peuvent apporter des avantages, ils ne sont parfois pas évidents à utiliser.

Nous retrouvons d’abord l’abominable McAfee qu’on aura tôt fait de désinstaller, mais aussi les applications MyAsus, Screen Xpert et Glide X. La première est intéressante et utile, puisqu’elle sert de HUB pour votre ordinateur. Par son biais, vous pourrez régler la puissance des ventilateurs, opter pour un mode de couleur particulier, soigner l’autonomie de votre machine ou encore partager des fichiers d’un produit Asus à un autre. Screen Xpert apporte elle une surcouche supplémentaire à votre affichage en ajoutant des raccourcis. Pourquoi pas, mais un peu inutile.

Glide X, pour sa part, est intéressante sur le papier, puisqu’elle permet d’utiliser votre téléphone en guise de second écran, ente autre. Pratique en déplacement. Une fonctionnalité que nous avons vue appliquée avec succès chez la concurrence, comme avec le Galaxy Book3 Ultra de Samsung, mais qui a un peu de mal à convaincre ici.

Pour cause, GlideX est une vraie usine à gaz et mettre en place son second écran est souvent synonyme de parcours du combattant. Le téléphone (avec l’application dédiée lancée) n'est pas détecté deux fois sur trois. Dommage. Plus encore, il faut payer un abonnement supplémentaire pour en profiter dans de bonnes conditions.

Bref, une partie logicielle à l’image d’Asus, c'est à dire qui veut bien faire, mais qui peut se montrer un peu nébuleuse et parfois compliquée à utiliser, même pour les utilisateurs expérimentés.

Une excellente autonomie

L’Asus ZenBook S 13 OLED est équipé d’une batterie de 63 Watts et Asus promet une autonomie longue durée. Promesse tenue, puisqu’il dépasse facilement les 10 heures en lecture vidéo, et beaucoup plus en utilisation bureautique « normale ». Dans les faits, cela signifie qu’il est tout à fait possible de travailler une journée complète dessus en laissant son chargeur à la maison.

Le chargeur, justement, a le mérite d'être petit, presque autant que celui d'un smartphone. Il réalimente notre ordinateur de 1 à 100% en un peu moins d'une heure et demie, ce qui est bien. En résumé, nous avons un PC à l'autonomie très appréciable, l'un des champions de sa catégorie.