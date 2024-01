Un peu plus d’un an après sa sortie, la RTX 4080 passe en version SUPER. Mais qu’apporte-t-elle vraiment de nouveau par rapport au précédent modèle ? Notre test complet.

Le cycle classique dans le milieu des puces est assez simple à comprendre. Lorsqu’une nouvelle génération arrive sur le marché, le fondeur peine encore à la produire. Mais petit à petit, son procédé s’améliore et le rendement de la production ne fait que s’accroître. C’est ainsi qu’en fin de génération d’une carte graphique, nous retrouvons des modèles toujours plus puissants à des prix un peu plus allégés : la production s’améliore, ce qui résulte en des gains de toutes parts pour tout le monde. Et c’est ce qui explique l’arrivée de cette nouvelle RTX 4080 SUPER.

Prix et disponibilité

La Nvidia GeForce RTX 4080 SUPER est disponible en France à partir du 31 janvier 2024, au prix conseillé de 1 109 euros. Nous testons ici la Founder’s Edition, produite directement par Nvidia, mais de nombreux autres constructeurs comme MSI, Asus ou encore Gigabyte proposent également leurs cartes graphiques.

Retenez qu’en dehors des modèles overclockées, la différence entre une Founder’s Edition et une carte normale est à voir du côté de la qualité de production et des bonus liés. Certaines cartes proposeront un design différent, incluant notamment des LED personnalisables ou trois ventilateurs, mais les performances attendues resteront les mêmes.

Concernant la RTX 4080 SUPER, sa sortie est en vérité un moyen de baisser les prix de sa carte graphique pour Nvidia. À 1109 euros, elle est vendue 360 euros moins chère que le premier modèle qu’elle remplace intégralement.

Fiche technique

Voici la fiche technique de la carte du jour. Notez que sa consommation reste identique. Nvidia recommande toujours une alimentation de 750 watts pour la faire fonctionner.

NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER GPU (architecture) AD103 300 Finesse de gravure 4nm Coeurs CUDA 10 2040 Shader Flops 52 TFLOPS RT Flops 121 TFLOPS Tensor Flops 836 TOPs Mémoire GDDR 16 Go GDDR6X Bus mémoire 256-bit Date de lancement 31 janvier 2024

Voici notre configuration pour le test de cette RTX 4080 SUPER :

Boîtier : Corsair A4000D Airflow

Écran : ROG Strix XG27UQR

Processeur : AMD Ryzen 9 7950X

Refroidissement : ROG Ryujin II 360

Carte mère : ROG Strix X670E-F Gaming WiFi

RAM : 32 Go DDR5-6000 XPG Lancer RGB

Alimentation : ROG Thor 1000W Platinum II

SSD : Western Digital BLACK SN850X 1 To

Le cas de la famille SUPER

Cette nouvelle famille SUPER est un peu particulière. La génération Ada Lovelace, sortie fin 2022 sur le marché, a été l’occasion de découvrir une team verte capable de fournir énormément de puissance tout en abaissant largement la consommation générale de ses cartes. Parfois de 100W de moins !

Mais voilà : la génération 40 a aussi subi une plutôt bonne compétition de la part de la team rouge (AMD), particulièrement sur le marché moyen de gamme. On notera particulièrement les 7700 XT et 7800 XT dans ce cadre, qui ont réussi à offrir des performances supérieures sur la plupart des jeux vidéo… à condition de ne pas utiliser le ray-tracing, la technologie phare de Nvidia. Sorti beaucoup plus tard, le Frame Generation du FSR3 s’est aussi montré inférieur en termes de rendu au DLSS 3 de Nvidia, qui a d’ailleurs profité de l’accalmie pour dévoiler le DLSS 3.5 et sa technologie Ray Reconstruction, aujourd’hui reconnue comme le meilleur denoizer du marché pour le ray tracing.

La famille SUPER, née de la plus grande maîtrise du fondeur sur ses puces, a donc deux buts : remettre la compétition en faveur de Nvidia, mais aussi rendre ses technologies plus accessibles. On a surtout pu le voir sur la RTX 4070 SUPER, qui a rattrapé le peu de retard qu’elle avait en raster tout en offrant de meilleures performances en ray tracing. La RTX 4070 Ti SUPER et la RTX 4080 SUPER ont par contre un but différent, puisqu’elles viennent remplacer les précédentes cartes.

Un design inchangé, et heureusement

La Founder’s Edition de la RTX 4080 SUPER que nous testons ne change pas grand-chose à la formule. Nous avons toujours le droit à une carte graphique formée dans un gros bloc, et ce design à deux ventilateurs (un situé en haut, l’autre en bas) qui est devenu signature de la team verte. La carte est toujours aussi massive : 304 cm de longueur pour 13,7cm de largeur, pour 3 slots d’occupation. Rien d’étonnant là-dedans.

Nous devons à nouvelle fois compter sur le connecteur d’alimentation PCIe Gen 5 permettant d’atteindre 450w, ou l’adaptateur fourni permettant de connecter 3 câbles PCIe à 8 broches. Ce dernier reste un des points faibles de la configuration, puisqu’il n’est toujours pas coudé et peut poser des soucis d’espace dans certains châssis.

Pas de problème sur la chauffe, loin de là. Nous retrouvons une température de 32°C au repos, pour 70°C maximum lancée à pleine puissance sur un benchmark synthétique. La configuration de Nvidia reste excellente sur le bruit, où une fois enfermée dans un boîtier la carte graphique est tout simplement inaudible.

Côté connectique, toujours le même son de cloche. Nous retrouvons un port HDMI 2.1a à l’arrière ainsi que trois ports DisplayPort 1.4. Non, la génération SUPER n’est pas l’occasion pour le constructeur d’intégrer du DisplayPort 2.0 comme son concurrent, mais la dernière technologie permettant de supporter le 4K@480Hz ou la 8K@165Hz ne paraît pas encore très nécessaire.

Les créatifs en joie

Fût un temps, Nvidia avait sa propre gamme Titan pour plaire principalement aux créatifs. Aujourd’hui, la distinction n’est plus à l’ordre du jour, toutes les cartes graphiques de la marque étant conçues aussi bien pour les joueurs que pour les créatifs. Sur cette RTX 4080 SUPER, nous retrouvons toujours deux cœurs d’accélération pour l’AV1, le nouveau codec qui s’implante petit à petit sur les plateformes vidéo web.

Le constat est assez simple : rien ne bouge vraiment par rapport au modèle original. On peut noter une augmentation de 10 FPS sur 3DSmax ou encore de 40 FPS sur Maya.

Cependant, les scores sont un peu en retrait autre part. On peut le voir notamment sur CATIA, à -5 FPS par rapport à notre test original de la RTX 4080, ou encore -6 FPS sur Creo. Rien qui ne soit vraiment alarmant ni ne change drastiquement la donne de notre tableau comparatif : il y a fort à parier que le driver Studio, dédié à ces tâches et qui ne nous est pas accessible à l’heure de ces tests, stabilise le tout.



Ce qui est fondamentalement à retenir est que la RTX 4080 SUPER est équivalente à la RTX 4080 qu’elle remplace, et reste donc un monstre de productivité qui n’est vraiment surpassé que par la RTX 4090.

Une vraie carte dédiée à la 4K

Passons aux jeux vidéo, qui reste le point central de l’usage de ces cartes graphiques. Là encore, nous n’attendons pas forcément énormément d’amélioration par rapport à la RTX 4080. Nvidia annonce 2 à 3% de performances en plus, ce que l’on retrouve également avec notre panel de test composé de ces jeux :

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077

Diablo IV

Forspoken

Immortals of Aveum

Ratchet and Clank Rift Apart

Alan Wake 2 a été ajouté sur les dernières générations pour déterminer leurs puissances sur un titre solo qui pousse tous les potards à fond. Il est sensiblement du même acabit que Cyberpunk 2077, à ceci près que ce dernier est un monde ouvert plus gourmand à faire tourner. Baldur’s Gate 3 et Diablo IV sont tous deux de bons représentants de l’expérience médiane des jeux PC cherchant à tourner sur le plus grand nombre de configuration possible tout en gardant une expérience visuelle enrichie. Forspoken est le représentant du FSR 3 FG, la dernière technologie AMD compatible avec toutes les cartes graphiques. Immortals of Aveum quant à lui vient nous montrer les performances d’un jeu misant sur Unreal Engine 5. Enfin, Ratchet and Clank Rift Apart représente l’expérience console, notamment sur l’accès rapide à la mémoire de stockage.

Mesures en 4K

N’oublions pas que la RTX 4080 SUPER est la première carte du line-up de Nvidia à supporter “officiellement” la 4K. Comprenez par là que la définition est celle visée par la team verte dans le marketing de la carte, et il est donc important que cette dernière trouve d’excellentes performances dans ce cadre.

Et il est vrai que comparée notamment à la RTX 4070 Ti SUPER (face à laquelle elle gagne entre 10 et 15% de performances), nous retrouvons sur la RTX 4080 SUPER des performances bien plus encourageantes pour cette définition. Sans même aller chercher du côté du DLSS, nous retrouvons 28 FPS de moyenne sur Alan Wake 2 ou 30 FPS sur Cyberpunk 2077 lorsque ces derniers sont poussés à fond. Ratchet and Clank Rift Apart, qui reste un jeu gourmand malgré tout, grimpe même à 52 FPS de moyenne. Avec le DLSS 3 en mode performance, tout ce joli monde atteint ou dépasse les 100 FPS tranquillement.

Pour les expériences plus médianes, Diablo IV atteint lui 140 FPS de moyenne pour 130 FPS sur Baldur’s Gate 3, tous deux poussés en Ultra. Notons tout de même que Forspoken, un jeu généralement plus clément avec l’équipe rouge, tient ses 38 FPS de moyenne et atteint 122 FPS en utilisant le FSR3 et sa génération de trames. Et sans ray tracing, nous avons ici une belle performance de 55 FPS sur Alan Wake 2 sans DLSS, ou encore 91 FPS sur Ratchet and Clank. Qu’importe vos préférences donc, la RTX 4080 SUPER couvre très bien la définition 4K.

Mesures en 1440p

Sur cette RTX 4080 SUPER, on peut donc voir la définition 1440p comme celle permettant de débloquer des framerates plus élevés. Tout naturellement, il est rare de ne pas trouver les 100 FPS minimum dans nos tests.

Il faudra par contre se passer du ray tracing pour ça, comme sur Alan Wake 2 qui atteint 98 FPS sans RT et 44 FPS avec ray tracing. Ceci étant dit, le DLSS3 en mode Performance permet une nouvelle fois largement de dépasser cette limite. Plus intéressant encore, Diablo IV et Baldur’s Gate 3 passe la barre des 200 FPS sans aucune aide logicielle pour cela, et atteignent même les 310 FPS une fois le DLSS activé.

RTX 4080 SUPER VS RX 7900 XTX

Mais il y a aussi un autre revers de médaille. Les 2/3% de performance en plus constatés sur la RTX 4080 SUPER ne permettent pas de changer la donne dans le duel contre la RX 7900 XTX.

Nous nous retrouvons toujours avec le même constat qui a fait choux gras sur l’année 2023. La RTX 4080 SUPER est, comme la RTX 4080 en son temps, la grande championne des cartes graphiques… lorsque l’on active le ray tracing. Sans lui, la RX 7900 XTX arrive toujours à nous offrir 10 à 15% de performance en plus sur la plupart des gros jeux testés.

Vient donc toujours les mêmes questions que tous les acheteurs doivent se poser : ai-je prévu d’utiliser le ray tracing ? Est-ce que la qualité supérieure des technologies Nvidia fait la différence ? Vais-je créer en plus de jouer ? Cependant, la réponse est beaucoup plus simple à trouver aujourd’hui, alors que la RTX 4080 SUPER baisse de prix pour atteindre 1 109 euros face aux 1 099 euros minimum constatés sur la RX 7900 XTX en date du test : 10 euros de plus vaut bien largement 20 FPS de plus en ray tracing, quitte à perdre 10 FPS en raster.

Toujours reine de la consommation

D’autant qu’une nouvelle fois, Nvidia régale dès que l’on parle de consommation. Le TGP de la RTX 4080 SUPER reste inchangé par rapport à la RTX 4080 originale, soit 320W.

En jeu, nous constatons plutôt un maximum de 280W sur des jeux très gourmands comme Alan Wake 2 ou Cyberpunk 2077, et aux alentours des 246W sur les expériences plus sobres comme Diablo IV ou Baldur’s Gate 3. Comparé aux 355 watts de la RX 7900 XTX, une carte qui plus est connue pour chauffer vite et fort, il n’y a pas photo.