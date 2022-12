Les Radeon RX 7900 XT et RX 7900 XTX sont disponibles aujourd’hui, tout ce qu’il faut savoir

Aujourd’hui, AMD lance officiellement ses RX 7900 XT et RX 7900 XTX sur le marché. Les nouvelles cartes graphiques se placent directement en face des GeForce RTX 4000 de Nvidia, notamment la RTX 4080, tout en étant bien moins chères. Pour l’occasion, on vous résume tout ce qu’il faut savoir à propos de ses GPU nouvelle génération.

La guerre peut commencer. Aujourd’hui, AMD commercialise officiellement ses toutes nouvelles cartes graphiques, à savoir les Radeon RX 7900 XT et RX 7900 XTX. Ces dernières seront très probablement rejointes par d’autres modèles plus abordables dans les mois à venir, mais pour le moment, ce sont ces deux versions qui sont proposées aux joueurs à compter ce jour.

Basée sur la nouvelle architecture RDNA 3, les RX 7900 permettent à AMD de rejoindre la course à la performance relancée par Nvidia à la rentrée, avec la sortie des propres GPU dernière génération, à voir les RTX 40XX. Si pour le moment, l’équipe rouge ne parvient pas à égaler les performances de la surpuissante RTX 4090, les premiers benchmarks ont cependant de quoi faire trembler la RTX 4080.

Quels sont tous les modèles de Radeon RX 7900 XT et RX 7900 XTX disponibles ?

Comme d’habitude, AMD a fourni le design de son GPU à divers partenaires, pour que ces derniers fabriquent leur propre version custom de la carte graphique. Voici donc une liste de quelques modèles custom dès aujourd’hui. Notez que les spécificités techniques de la carte graphique peuvent changer d’un modèle à l’autre, il est donc impératif de vérifier que le modèle de votre choix correspond à vos attentes. Nous avons fourni un lien vers le la page du constructeur lorsque celle-ci existe pour que vous puissiez les comparer entre eux.

Radeon RX 7900 XTX :

Radeon RX 7900 XT :

En outre, une excellente nouvelle attend les joueurs qui se laisseront tenter par l’une de deux cartes graphiques. En effet, AMD a assuré que ses stocks seront largement suffisants pour satisfaire tout le monde. Autrement dit, vous ne devriez pas avoir besoin d’attendre des mois avant de mettre la main sur un modèle, encore moins à des prix exorbitants à cause des scalpers. Une autre occasion de tacler Nvidia que n’a évidemment pas manqué son rival de toujours.

Quel est le prix des Radeon RX 7900 XT et RX 7900 XTX disponibles ?

Dès le coup d’envoi à 15 h aujourd’hui, les revendeurs ont mis en ligne leurs stocks de cartes graphiques. L’occasion donc de jeter un œil aux prix en vigueur, que vous pouvez retrouver ci-dessous :

Radeon RX 7900 XTX :

PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil Limited Edition : 1379,99 €

Sapphire Radeon RX 7900 XTX : 1349,99 €

Asus Radeon RX 7900 XTX : 1329,99 €

Gigabyte Radeon RX 7900 XTX : 1189,99 €

PowerColor Radeon RX 7900 XTX : 1159,99 €

Radeon RX 7900 XT :

PowerColor Radeon RX 7900 XT Red Devil : 1239,99 €

PowerColor Radeon RX 7900 XT HellHound : 1139,99 €

Asus Radeon RX 7900 XT : 1189,99 €

Gigabyte Radeon RX 7900 XT : 1119,99 €

Sapphire Radeon RX 7900 XT : 1129,99 €

PowerColor Radeon RX 7900 XT : 1059,99 €

Notez que ces prix ont été dénichés sur le site TopAchat et qu’ils peuvent donc varier d’un revendeur à un autre. De plus, il faut également envisager la possibilité que des scalpers revendent plus tard les cartes graphiques bien plus cher que leur MSRP dans les semaines à venir, bien qu’AMD semble confiante à ce niveau. Ceci étant dit, le constructeur reste fidèle à sa ligne de conduite de toujours, en proposant des prix plus abordables que son concurrent Nvidia.