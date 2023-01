Nvidia GeForce RTX 4070 Ti : où l’acheter au meilleur prix ?

La GeForce RTX 4070 Ti arrive sur le marché avec la promesse d'être nettement moins chère que les RTX 4090 et 4080. Son prix public annoncé par Nvidia est de 899,99 €, mais la marque ne propose pas de Founders Edition. On vous dit où trouver les versions custom de la RTX 4070 Ti au meilleur prix.

Nvidia avait annoncé trois références pour les premières cartes graphiques de la série RTX 40XX. Une GeForce RTX 4090 ainsi que deux versions de la RTX 4080 : une de 16 Go et une autre de 12 Go, plus abordable. Mais cette dernière ne verra finalement pas le jour. Du moins, pas sous ce nom. Elle revient finalement sous l’appellation RTX 4070 Ti pour plus de cohérence au vue de sa fiche technique.

Voilà qui est plus honnête et moins susceptible d’envoyer l’acheteur dans le décor. Cette nouvelle référence s’adresse aux joueurs qui recherchent de la performance, idéalement pour jouer avec un écran 1440p. Mais cette carte graphique est loin de démériter en 4K, et ce, pour un prix conseillé situé sous la barre des 1000 €.

Où acheter la RTX 4070 Ti au meilleur prix ?

Nvidia a annoncé un prix public de 899,99 € pour la GeForce RTX 4070 Ti. Ce n'est pas donné, mais on est tout de même 500 € en dessous du prix conseillé de la RTX 4080. Seulement voilà, la marque au caméléon a décidé de ne pas sortir de Founders Edition pour sa nouvelle carte graphique. Vous allez donc devoir vous rabattre sur l’une des nombreuses versions custom des fabricants partenaires.

Comme d’habitude, ces versions modifiées et souvent overclockées coûtent plus cher. Certaines sont proposées au prix conseillé de 899,99 €, mais c'était dans les premières heures de sa disponibilité. Il est désormais difficile de trouver la RTX 4070 Ti à ce prix.

On la voit autour de 1000 €, voire jusqu'à plus de 1200 € chez les vendeurs officiels et ceux des Marketplaces. Le constat est le même selon que vous optiez pour une version MSI, Gigabyte, Asus ou encore ZOTAC.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA RTX 4070TI SUR RUE DU COMMERCE

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA RTX 4070 TI SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA RTX 4070 TI SUR MATERIEL.NET

GeForce RTX 4070 Ti : quelle est sa fiche technique ?

La RTX 4070 Ti est taillée pour le gaming en 1440p, voire en 4K à condition de se montrer moins exigeant sur la qualité des graphismes. Cette carte graphique adopte la nouvelle architecture Ada Lovelave de Nvidia et est construite autour du GPU AD104 gravé en 4 nm. La RTX 4070 Ti dispose de 7680 cœurs CUDA pour une puissance brute de 40 TFLOPS, soit quasiment deux fois celle de la RTX 3070 Ti (21,7 TFLOPS).

Si vous disposez d'un écran 1440p ou 1080p, vous avez de quoi jouer confortablement dans ces définitions en Ultra. Et si vous visez la 4K, elle a encore de solides arguments, surtout pour les jeux compatibles avec le DLSS en général et plus particulièrement avec le DLSS 3.0, grosse nouveauté sur cette nouvelle génération des cartes graphiques Nvidia.

Lors de notre test de la RTX 4070 Ti, nous avons ainsi pu constater qu'elle dépassait facilement les 60 fps en 4K sur la majorité des jeux, avec une moyenne à 76,1 fps. Avec le ray tracing, la moyenne chute fortement, mais revient à des niveaux raisonnables quand le DLSS est disponible.

En 1440p, la moyenne des performances monte à 130 fps pour la RTX 4070 Ti. Globalement, la carte graphique se montre plus efficace que la RTX 3080 Ti et rivalise avec la RTX 3090 Ti pour un prix conseillé plus avantageux. Mais les différences de performances varient énormément en fonction des jeux et des paramètres : RT On, DLSS, etc. Pour plus de détails, nous vous invitons à lire notre test complet de la RTX 4070 Ti.