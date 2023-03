Galaxy A54 5G pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Lancé en mars 2023, le Samsung Galaxy A54 est une alternative milieu de gamme aux Galaxy S23 Series. Ce smartphone veut séduire ceux qui sont à la recherche d'un smartphone performant avec une bonne qualité de construction pour un prix inférieur à 500 €. On vous dit où acheter le Galaxy A54 5G au meilleur prix.

Le Galaxy A54 5G est le meilleur smartphone milieu de gamme du catalogue 2023 de Samsung. Le A74 n'a pas été officialisé pour l'heure et il ne fait probablement pas partie des plans de la marque. Si vous recherchez l'expérience Samsung mais ne disposez pas du budget nécessaire pour vous offrir un Galaxy S23, le nouveau Galaxy A54 5G est proposé à un prix deux fois plus accessible.

Où acheter le Galaxy A54 5G au meilleur prix ?

Le Galaxy A54 est disponible depuis le 15 mars 2023 au prix de 499 € dans sa version avec 128 Go de stockage. La version 256 Go est à 549 €. Le smartphone est disponible en 4 coloris : Lime, Graphite, Lavande et Blanc. Samsung propose une offre de lancement intéressante jusqu'au 30 avril 2023. Vous obtenez gratuitement les écouteurs Galaxy Buds 2 d'une valeur de 149 € pour tout achat du Galaxy A54.

L'offre est valable sur toutes boutiques partenaires de la marque, hors marketplace. Peu importe donc si vous achetez le smartphone sur le site du groupe Fnac/Darty, de Boulanger, sur Cdiscount ou encore chez les opérateurs mobiles. Il suffira de fournir les preuves d'achat du A54 d'ici le 14 mai 2023. Voir le processus et les conditions.

Quelles sont les caractéristiques du Galaxy A54 5G ?

Le Galaxy A54 dispose d'un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec un taux rafraichissement de 120 Hz. L'écran est donc très fluide et vous pouvez vous attendre à une qualité d'affichage digne d'un bon smartphone Samsung. Le A54 est propulsé par un SoC Exynos 1380 qui remplace l'Exynos 1280 du Galaxy A53 5G.

La puce offre des performances confortables pour un smartphone milieu de gamme. Elle est comparable au Snapdragon 778G que l'on retrouve par exemple sur le Galaxy A73, le Xiaomi 12 Lite ou encore le Honor 50. Le Galaxy A54 dispose par ailleurs de 8 Go de mémoire vive. Pour la partie photo, il s'appuie sur un triple capteur dont un module principal grand-angle de 50 MP avec stabilisation optique. Il assure des prises de bonne facture, même la nuit. Et pour l'épauler, Samsung propose un capteur ultra grand-angle de 12 MP et un macro de 5 MP. Le module selfie est d'une définition de 32 MP.

Le Galaxy A54 est résistant à l'eau et à la poussière grâce à sa certification IP67. Sa batterie de 5000 mAh offre jusqu'à deux jours d'autonomie et le smartphone est compatible avec une charge rapide 25W. Notez enfin que le A54 dispose d'un port microSD pour ajouter du stockage à souhait. Il a été lancé sous Android 13 avec la surcouche One UI 5.1. Samsung promet 4 générations de mises à jour de l'OS et 5 ans de mises à jour de sécurité. Un suivi exemplaire.