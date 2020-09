Google Pixel 5 : prix, date de sortie, fiche technique, tout ce que l’on sait déjà sur le smartphone

Google arrive avec de nouvelles ambitions avec son Pixel 5. Il n'est plus question de concurrencer les haut de gamme du marché, mais de proposer un smartphone bien optimisé bénéficiant des dernières fonctionnalités logicielles et d'excellentes capacités en photo à un prix abordable, quitte à devoir réaliser quelques concessions.

S'ils sont loin de faire un carton en termes de ventes, les smartphones Pixel de Google sont dans l'ensemble appréciés par la communauté Android. Il s'agit à chaque fois de formidables photophones, qui bénéficient, Google oblige, d'un excellent suivi logiciel avec des mises à jour de fonctionnalités régulières et rapides. Le Pixel 5 devrait respecter cette tradition, mais aussi se démarquer des modèles précédents. La firme de Mountain View a en effet effectué un virage dans sa stratégie sur le marché mobile.

📱📱 Y aura-t-il un Pixel 5 et un Pixel 5 XL ?

Depuis quelques années maintenant, Google nous a habitués à lancer chacun de sa nouvelle série de Pixel dans une version standard et une autre XL, bénéficiant entre autres d'un plus grand écran. Plus récemment, on a vu apparaître également les Pixel Xa, des appareils plus orientés milieu de gamme.

En 2020, la situation sera différente. Nous ne devrions avoir qu'un Pixel 5 pour le moment, sans variante XL. Ce serait le modèle le plus premium de la série, remplaçant alors le Pixel 5 XL que l'on attendait. Plus abordable, on devrait ensuite avoir un Pixel 4a 5G, que l'on attendait plus tôt cette année et qui devrait finalement être commercialisé dans les mêmes eaux que le Pixel 5. Puis plus tard, courant 2021, il serait logique de voir débarquer un Pixel 5a.

💲 Quel est le prix du Pixel 5 ?

La tendance sur le marché du haut de gamme est de voir une hausse des tarifs. Plus personne n'est surpris de voir Apple et Samsung lancer des smartphones à plus de 1000 euros aujourd'hui, et même des constructeurs historiquement orientés sur le rapport qualité-prix comme OnePlus ou Xiaomi suivent également cette direction.

Ce n'est pas le cas de Google, qui estime ne pas être assez compétitif pour concurrencer les grandes marques sur le segment premium. Nous allons le voir par la suite en évoquant sa fiche technique, le Pixel 5 n'a pas vocation à être un ultra haut de gamme et fait des concessions.

Conséquence, le prix est en baisse. En France, le Pixel 4 était vendu 769 euros à son lancement, alors que le Pixel 4 XL était disponible pour la bagatelle de 899 euros. Une fuite nous indique que le Pixel 5 sera sur les étals allemands au prix de 629 euros après application de la TVA à 16% (elle a été diminuée de 19% à 16% temporairement jusqu'au 31 décembre 2020 outre-Rhin pour répondre à la crise économique provoquée par l'épidémie de COVID-19). En France, la TVA est fixée à 20%. Le Pixel 5 pourrait ainsi être un petit peu plus cher que ces 629 euros chez nous.

Le Pixel 5 a été d'ores et déjà été certifié par la FCC (Commission fédérale des communications) aux États-Unis, signe d'un lancement imminent. Le leaker Jon Prosser, qui s'est montré fiable à de nombreuses reprises, annonce que le mobile sera présenté officiellement le 30 septembre 2020. Les précommandes pour acheter le Pixel 5 seraient ouvertes le 8 octobre 2020, pour une disponibilité effective un peu plus d'une semaine plus tard, le 16 octobre.

Rappelons que toutes ces dates proviennent de fuites, il convient donc de les prendre avec des pincettes. Google n'a de son côté communiqué qu'une sortie à l'automne.

🏆 Quel est le design du Pixel 5 ?

L'esthétique n'a jamais été le point fort des smartphones de Google, qui brillent plutôt par leurs capacités logicielles. Il va tout de même y avoir du mieux cette année puisque l'on est enfin débarrassé de l'énorme bordure sur la partie supérieure du téléphone. Cela signe la fin du radar 3D que le groupe vantait l'année dernière pour ses capacités d'authentification et de contrôle à distance du smartphone par les gestes.

Les ingénieurs de la firme de Mountain View ont suivi la mode du moment en optant pour un poinçon dans le coin supérieur gauche de l'écran permettant d'abriter la caméra selfie. On aurait aimé voir plus d'efforts sur les bordures des côtés et inférieure, mais il y a du mieux.

Au dos, on retrouve un module de forme carré qui loge deux capteurs photo et le Flash LED. Grosse surprise, le lecteur d'empreintes retournerait au dos de l'appareil et ne serait plus intégré sous l'écran, sans doute pour réduire les coûts. Un choix tout de même surprenant, le lecteur d'empreintes sous l'écran s'imposant même sur l'entrée de gamme Android de nos jours.Pour réduire les coûts, il est attendu que Google abandonne le dos en verre et le châssis en aluminium et remplace ces matériaux par du plastique. La qualité du plastique des smartphones est excellente de nos jours, mais ce choix constitue tout de même une sérieuse diminution en gamme. Sans surprise, impasse est faite sur le port jack 3.5mm en ce qui concerne l'audio.

📄 Quelle est la fiche technique du Google Pixel 5 ?

En attendant l'annonce officielle du mobile par Google, nous pouvons piocher dans les différents leaks relatifs au Pixel 5 afin de nous faire une idée de ses spécifications.

Pixel 5 Écran OLED 6" Définition 1080 x 2340 pixels 90Hz Capteur d'empreintes Oui (au dos) SoC Qualcomm Snapdragon 765G (7nm) Mémoire interne 128 Go microSD Non RAM 8 Go Appareil photo Principal : 12.2 MP, f/1.7, 27mm, 1.4µm

Ultra grand-angle Capteur selfie 8 MP, f/2.0, 24mm, 1.12µm OS Android 11 Batterie 3080 mAh Recharge rapide 18W Recharge sans fil Oui Recharge sans fil inversée Oui

🔲 De quel écran est équipé le Pixel 5 ?

Pas de grand format pour le Pixel 5, Google misant sur le compact. Si une diagonale de 6,67 pouces a été évoquée par de premiers rapports, des informations plus récentes pointent vers une taille bien plus mesurée de 6 pouces. Étonnamment, il serait donc plus petit que le Pixel 4a et sa supposée dalle de 6,2 pouces. Comme pour le Pixel 4, le smartphone bénéficie d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz pour une meilleure fluidité des images et des animations.

L'écran repose sur la technologie OLED, plus réactive que le LCD, offrant des noirs purs, et permettant l'intégration de la fonctionnalité Always-on pour afficher des informations à l'écran en continu : heure, niveau de batterie, nouvelles notifications… La définition reste quant à elle bloquée au simple FHD+ 1080p, alors que le Pixel 4 XL avait eu droit à une qualité QHD+ 1440p l'année dernière. La dalle est compatible HDR10+ pour des couleurs plus vives et un affichage calculé par scène par scène pour obtenir le rendu le plus fiable possible.

🏎 A quelles performances s'attendre pour le Pixel 5 ?

Nous vous avons prévenu, le Pixel 5 ne vise pas le haut de gamme. Cela se vérifie avec le choix du SoC pour ce smartphone : pas de Snapdragon 865 pour faire tourner l'appareil, mais un Snapdragon 765G de Qualcomm orienté milieu de gamme. Gravé en 7nm, ce SoC reste tout de même performant et pour la plupart des utilisateurs, il est largement suffisant pour profiter de son téléphone dans de bonnes conditions. Il est un peu moins rapide que les meilleurs du marché, mais la différence est à peine perceptible à l’œil nu pour un usage quotidien. Pour les tâches demandant un peu plus de ressources, comme un téléchargement ou faire tourner un jeu, le Snapdragon 765G reste bon (le GPU du 765G est mieux optimisé que celui du 765), même si en deçà des puces haut de gamme.

La bonne nouvelle, c'est que le Snapdragon 765G supporte tout de même la 5G. Le Pixel 5 sera compatible avec la nouvelle génération de réseau mobile. Un point à souligner alors que les enchères des bandes de fréquence 5G débuteront le 29 septembre 2020 et que les opérateurs devraient commercialiser leurs premiers forfaits 5G d'ici la fin de l'année. Et même si l'on ne compte pas basculer vers la 5G immédiatement, mieux vaut investir maintenant dans un mobile compatible si on souhaite le conserver plusieurs années.

Comme les iPhone, les Pixel sont historiquement des appareils équipés de peu de mémoire vive par rapport à leurs concurrents. Google a toujours privilégié les optimisations logicielles à la course à la RAM. Le Pixel 5 devrait tout de même évoluer en la matière et embarquer 8 Go de RAM, contre 6 Go sur les Pixel 4 et Pixel 4 XL.

En ce qui concerne la mémoire interne, il devrait aussi il y avoir du mieux. Le Pixel 5 est attendu avec 128 Go d'espace de stockage, comme le Pixel 4a. Sur la génération précédente, le stockage démarrait à 64 Go et il fallait payer plus cher pour obtenir une variante avec 128 Go de mémoire interne. L'emplacement pour carte microSD qui permettrait d'étendre cet espace ne fait pas son retour avec le Pixel 5, qui en est dépourvu au même titre que les Pixel 4. On peut aussi regretter le fait que ce nouveau modèle fasse l'impasse sur la technologie de stockage UFS 3.0, qui permet de bien meilleurs débits de transfert et une meilleure consommation énergétique que l'UFS 2.1 dont se contente le Pixel 5.

🔋 Quelle est l'autonomie du Pixel 5 ?

C'est clairement l'un des principaux points faibles de la gamme. Google intègre des batteries disposant de peu de capacités sur ses smartphones, ce qui se fait forcément ressentir sur l'endurance des appareils. Difficile à tenir alors que l'augmentation de la taille des écrans et de leur fréquence de rafraîchissement fait monter la consommation énergétique de nos appareils.

Après la débâcle du Pixel 4 en la matière, la firme de Mountain View n'aurait pourtant pas prévu de révolutionner les batteries incluses dans ses mobiles. Le Pixel 5 se contenterait d'une batterie de 3080 mAh, une capacité bien faible alors que la plupart des concurrents dépassent les 4000 mAh. Espérons donc que Google parvienne à optimiser son smartphone aux petits oignons pour éviter une autonomie famélique. Ajoutons qu'une autre source évoque quant à elle une batterie de 4000 mAh, l'espoir n'est donc pas perdu quant à une véritable amélioration de la capacité de la batterie sur ce Pixel 5.

Ce dernier devrait bénéficier d'une recharge filaire rapide 18W et d'une charge sans fil par induction 10W. On a vu bien mieux, mais une telle puissance semble suffisante pour recharger rapidement la supposée petite batterie de l'appareil. La recharge sans fil inversée est également de la partie, permettant de recharger des accessoires (comme les écouteurs Pixel Buds) avec la batterie du smartphone.

📸 Quel appareil photo pour le Pixel 5 ?

Encore un domaine dans lequel Google n'a jamais cherché à faire comme les autres, proposant systématiquement moins de capteurs photo que sur les autres smartphones de sa catégorie et misant sur ses capacités logicielles pour sortir (avec succès) du lot. Le Pixel 5 ne fait pas exception, et c'est avec seulement deux modules pour la caméra principale qu'il va devoir se débrouiller.

Le capteur le plus important aurait les caractéristiques suivantes : 12.2 MP, ouverture f/1.7, 27mm, 1.4µm et stabilisation optique de l'image. Il serait accompagné d'un ultra grand-angle dont les spécificités ne sont pas encore connues. L'année dernière, le Pixel 4 avait également deux modules à l'arrière, mais avec un téléobjectif à la place de l'ultra grand-angle. On attendait en 2020 un Pixel 5 avec à la fois ultra grand-angle et téléobjectif, c'est raté pour cette fois. Il va donc falloir composer avec un zoom numérique à défaut de zoom optique.

La caméra frontale (8 MP, f/2.0, 24mm, 1.12µm) pour les selfies, la reconnaissance faciale et les appels vidéo n'offre aucune fonctionnalité particulière.

Si le hardware ne fait pas rêver, rappelons que les Pixel ont toujours été excellents en photo grâce aux algorithmes de Google. Cette cinquième itération ne devrait pas échapper à la règle. On espère notamment des améliorations sur le déjà très bon mode nuit puisque c'est lorsque les conditions de luminosité sont mauvaises que l'on peut réellement comparer des mobiles, même les milieux de gamme étant désormais très bons en plein jour.

🆕 Quelles nouveautés logicielles avec Android 11 ?

Le Pixel 5 sera lancé sous Android 11, la dernière version majeure du système d'exploitation mobile. Android 11 est récemment sorti de bêta sur quelques modèles de smartphones, dont les anciennes générations de Pixel. Google a d'ores et déjà annoncé que le suivi logiciel de ses appareils mobiles est de trois ans. Le Pixel 5 recevra donc trois mises à jour majeures, Android 12, 13 et 14 dès que celles-ci seront disponibles.

Mais revenons donc sur les nouveautés dont bénéficie le Pixel 5 à sa sortie. On retrouve dans le centre de notifications un nouvel espace dédié exclusivement aux conversations, qui regroupe les messages reçus aussi bien par SMS que par une application de messagerie instantanée type WhatsApp ou Messenger. Cet espace est personnalisable, avec la possibilité de donner la priorité à certains contacts par exemple.

Les bulles de notification flottantes auxquelles Messenger nous a habitués depuis des années débarquent pour toutes les applications de messagerie. Les utilisateurs qui apprécient ce format vont pouvoir le décliner aux services qui ne l'intègrent pas nativement.

Android 11 gère nativement les captures d’écran vidéo, une feature déjà présente sur bon nombre de surcouches Android. Nous avons aussi droit à des réglages rapides pour le contrôle de la lecture multimédia. On peut par exemple passer bien plus simplement d'un périphérique audio à l'autre.

Notre smartphone devient de plus en plus le hub de commande de notre maison connectée, Google l'a compris et améliore la gestion de la domotique avec une interface facile d'accès et à prendre en main pour piloter tous les objets connectés de son domicile.

Côté sécurité et protection des données personnelles, les autorisations accordées aux applications doivent être répétées dans le cas d'une ouverture d'app non utilisée depuis longtemps. Histoire de se rappeler tout ce à quoi elle a accès alors qu'elle ne nous sert pas si souvent que cela. Les patchs de sécurité dépendent désormais du Play Store afin de pouvoir les installer dès qu'ils sont disponibles. Plus besoin d'attendre des semaines ou des mois avant que le constructeur de notre mobile ne daigne déployer le dernier correctif.

Et ce n'est pas tout puisque le Pixel 5 bénéficie aussi de fonctionnalités exclusives à sa gamme. Pour commencer, le mobile profite de ce que Google appelle la “vue en direct avec partage de localisation” dans l'application Google Maps. Cet outil permet de mieux s'orienter en aidant à comprendre exactement notre position et celle de notre objectif. Couplée à l'option de localisation en temps réel, Google Maps devient un incroyable service pour mesurer la distance qui sépare l'utilisateur d'un contact que l'on doit rejoindre, et comment arriver jusqu'à lui. Et ce même s'il est en mouvement.

Ensuite, les possesseurs d'un Pixel 5 peuvent utiliser des réponses intelligentes. Quand il reçoit un message, l’utilisateur se voit proposer une sélection de réponses rapides générées automatiquement en fonction du contenu des messages reçus. Il s'agit d'un procédé similaire à ce qui existe déjà sur Gmail, et qui fonctionne plutôt bien. Les réponses disponibles sont bien souvent pertinentes par rapport au contexte de la conversation et permettent de gagner du temps. La feature est intégrée directement dans le clavier Gboard.

La présentation prédictive d’applications est tout aussi intéressante pour gagner en confort d’utilisation au quotidien. Le système analyse nos habitudes, ce qui lui permet de mettre en avant des applications plus rapides à ouvrir en fonction de la situation. Si vous allez courir avec Spotify dans les oreilles à la même heure chaque jour, le Pixel 5 vous proposera d'entrer dans Spotify à cet horaire. Idem pour l'app d'horloge pour programmer le réveil avant d'aller se coucher par exemple. Cela marche aussi avec la localisation si vous utilisez régulièrement un service chaque fois que vous vous rendez à un endroit précis.

Enfin, nous pouvons vous présenter les suggestions automatisées de noms de dossiers d’applications. Ce n'est pas la fonctionnalité la plus excitante, d'autant plus qu'elle était déjà présente sur quelques interfaces de constructeur. Lorsque vous créez un dossier pour ranger vos apps, le smartphone va vous proposer des suggestions de noms. “Réseaux sociaux” pour un dossier regroupant Facebook, Twitter et Instagram, ou “Jeux” pour l'un avec PUBG Mobile, Hearthstone et Asphalt.