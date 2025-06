L’aspirateur Shark Detect Clean avec système d’autovidage est bradé juste avant les soldes, vite !

Les soldes arrivent à grands pas mais Shark Clean prend les devants en cassant d’ores et déjà le prix de l'un de ses meilleurs aspirateurs balais. En cumulant l’offre en cours avec le code PHONANDROIDSHARK25, vous pouvez vous offrir le nouveau Shark Detect Clean à 307,99 € au lieu de 449,99 €. C’est un excellent prix au vu de ses caractéristiques !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le début des soldes approche mais le Shark Clean prend les devants. Filiale du groupe SharkNinja, le géant américain est spécialisé dans les appareils électroménagers. Déjà très populaire aux États-Unis, Shark Clean gagne du terrain en France en proposant des appareils particulièrement efficaces à prix abordables.

Normalement en vente à 449,99 €, le nouvel aspirateur balai sans fil Shark Detect Clean avec système d’autovidage est actuellement en promotion à 349,99 €. À cette première réduction de 100 €, vous pouvez profiter d’une baisse de prix supplémentaire de 12% grâce au code exclusif : PHONANDROIDSHARK25. Le prix final chute donc à 307,99 €, ce qui vous permet d’économiser 142 €.

Le nouvel aspirateur balai Shark Detect Clean avec système d’autovidage est à prix imbattable

L’aspirateur balai Shark Detect Clean est un aspirateur puissant au rapport qualité prix très agressif. Pour à peine plus de 300 €, vous pouvez profiter de ses fonctionnalités avancées.

Cet aspirateur balai sans fil est à la fois léger et facilement maniable. Il est doté d’une base autovidante qui vous facilite l’entretien puisque vous n’avez pas à le vider tous les jours puisque vous pouvez stocker jusqu’à 45 jours de débris.

Le Shark Detect Clean est par ailleurs doté de technologies innovantes qui assurent une propreté optimale. La fonction DirtDetect ajuste automatiquement la puissance d’aspiration pour nettoyer en profondeur les tapis et les moquettes. La fonction Edge Detect double la puissance lorsque les capteurs détectent des bords ou des coins.

Ce modèle est également capable de détecter le type de sol et d’optimiser les performances grâce à la fonction FloorDetect. Et enfin, avec la fonction LightDetect, les zones les plus sombres sont éclairées pour vous permettre de mieux voir la saleté.

Enfin, le Shark Detect Clean profite d’une autonomie capable d’atteindre les 60 minutes d’utilisation en une seule charge.