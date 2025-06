L’écran de la Nintendo Switch 2 est-il médiocre ? Ce spécialiste n’y va pas avec le dos de la petite cuillère

Les experts de Digital Foundry ont passé la Nintendo Switch 2 au crible. Et leur test est plutôt positif, à un détail près : l'écran de la console, qu'ils trouvent de moins bonne qualité que celui de la console sortie en 2017 – malgré une meilleure définition et une diagonale plus grande.

Nintendo a-t-il négligé l'écran sur la Nintendo Switch 2 ? Les testeurs de site très respecté Digital Foundry ont pris leur temps pour décortiquer la console et évaluer sa qualité technique générale. Et pour cause : en grande partie, ce que le constructeur japonais propose avec cette console les a plutôt satisfait.

Le format est léger, fin, agréable. Ce donne à la formule “la sensation d'être significativement moins encombrante qu'un Steam Deck ou un autre mini PC tout en un destiné au gaming itinérant”, relèvent nos confrères. Avant de souligner deux points qui laissent encore clairement à désirer.

L'écran de la Nintendo Switch 2 n'est pas à la hauteur, selon Digital Foundry

Et le plus gros problème selon les experts du site, c'est l'écran. S'ils notent que le choix de cette dalle “plus grande […] permet une expérience plus immersive” tout en ajoutant que le rendu colorimétrique “est significativement meilleur que sur la console originale”, la technologie LCD, le rétroéclairage peu uniforme et lumineux ne permet pas à Nintendo de vraiment délivrer toutes ses promesses en mode portable.

“Nintendo avait promis le HDR, mais on écope d'un écran LCD à rétroclairage surtout sur les bords – et dont la luminosité atteint tout juste 420 nits… ce qui ne peut jamais offrir une expérience de plage dynamique élevée décente, le contraste et les hautes lumières HDR étant quasi absents du rendu en mode portable”, déplore Digital Foundry.

Avant de poursuivre avec cet autre défaut : “l'écran LCD de la Switch 2 provoque plus de flous dans les séquences en mouvement et s'avère pire en la matière que la dalle de la Switch de 2017”. Et le site de conclure : “lorsque l'on compare l'écran de la Switch 2 à celui de la Switch OLED, c'est très clair – il est loin d'être aussi bon”.

Digital Foundry note par ailleurs un soucis avec le Variable Refresh Rate – ce dernier semble au demeurant plus d'ordre logiciel que matériel – puisque le jeu Welcome Tour fait une démo du VRR convaincante “tout en révélant la prise en charge de la compensation de framerate hors de la zone” où les FPS peuvent atteindre 120 Hz. De quoi leur faire supposer qu'un VRR réellement complet est possible sur la Switch 2.

Autre point de discorde, mais de portée beaucoup moindre, la longueur des câbles USB-C fournis avec la console jugée trop courte. Il ne tient toutefois au joueur que de les remplacer si besoin par d'autres câbles – ces derniers étant standard.