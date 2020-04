Google Pixel Buds : la seconde génération arrive enfin accompagnée d’une mise à jour d’Android

Cette semaine, Google a annoncé la commercialisation de la seconde génération de ses Pixel Buds, une paire d’écouteurs sans fil qui concurrencent les AirPods Pro. Disponibles aux États-Unis, ils arriveront bientôt en France. Ce lancement commercial coïncide avec une mise à jour d’Android dédiée à la prise en charge des accessoires audio sans fil compatibles.

Depuis la première génération d’AirPods, les écouteurs sans fil dit « True Wireless » se sont multipliés. Au printemps 2020, plusieurs paires sont attendues. Ces dernières semaines, nous avons rapporté dans nos colonnes le lancement des AKG N400 avec réduction de bruit active de Samsung et des Redmi Airdots S, une paire d’écouteurs très économiques en provenance de Xiaomi. Devraient suivre très rapidement les Surface Earbuds de Microsoft ainsi que la prochaine génération des Galaxy Buds. Entre temps, Google lance enfin la seconde génération de Pixel Buds.

Cette nouvelle génération de Pixel Buds est déjà connue depuis le mois d’octobre 2019. En effet, lors du lancement du Pixel 4, la firme de Mountain View a annoncé l’arrivée de cette paire d’écouteurs, sans pour autant confirmer une date de lancement. Quelques mois plus tard, l’épidémie de coronavirus touche l’Asie et s’étend progressivement dans le reste du monde.

Il faut donc attendre le mois d’avril 2020 pour que Google parvienne à commercialiser enfin sa seconde paire d’écouteurs. Ils sont en vente dès maintenant outre-Atlantique au prix de 179 dollars. Et ils arriveront prochainement en France à un prix non dévoilé. Mais il ne devrait pas être inférieur à 200 euros.

Fast Pair : mieux gérer les écouteurs sans fil

Ce lancement commercial coïncide avec le déploiement d’une mise à jour pour Android pour intégrer une fonctionnalité appelée Fast Pair. Celle-ci sert à gérer les écouteurs Bluetooth tels que les Pixel Buds. Il s’agit d’un gestionnaire plus fin que celui intégré par défaut dans le système d’exploitation. Il permet notamment d’afficher le niveau de batterie de chaque écouteur et du boitier de charge. Il permet également de faire sonner chaque écouteur indépendamment si vous en avez égaré en passant par l’application « Find My Device ».

Avec Android 10, Fast Pair permet aussi de gérer différentes paires d’écouteurs que vous pouvez posséder dans la famille en les identifiants avec un nom. Vous accédez aussi à un menu de configuration où vous pouvez activer différents paramètres comme l’écoute active pour Google Assistant, le comportement des surfaces tactiles, la détection de l’oreille (pour s’activer automatiquement quand vous l’y insérez) ou encore le volume adaptatif. La seconde génération de Pixel Buds, ainsi que le FLY de Harman Kardon, sont aujourd’hui les deux seuls modèles compatibles avec Fast Pair.