Précommande Google Pixel 5 : où l’acheter au meilleur prix ?

Le nouveau Pixel 5 tout juste dévoilé par la firme de Mountain View est d'ores et déjà disponible à la précommande. Il est proposé au tarif de 629 € et sera disponible le 15 octobre. On fait le point sur les offres qui permettent de l'avoir au meilleur prix.

💰Où précommander le Google Pixel 5 sur internet ?

Dans la foulée de la conférence Google du 30 septembre, le Pixel 5 est disponible à la précommande. Vous pouvez donc l'acheter dès aujourd'hui pour être sûr(e) de le recevoir le jour de sa sortie prévue le 15 octobre 2020 au tarif de 629 €. Les enseignes Fnac et Darty proposent le smartphone à un prix de départ de 629 €. Voici les meilleures offres pour acheter le Google Pixel 5 au prix le moins cher sur internet :

💰Où précommander le Google Pixel 5 chez un opérateur mobile ?

Les opérateurs mobile français proposent également le Google Pixel 5 à la précommande. Il est ainsi possible de se procurer le smartphone de Google du coté de RED by SFR. Nous mettrons à jour la liste des opérateurs qui proposent le smartphone au fur et à mesure de sa disponibilité chez ces derniers.

🎁Pour toute précommande d'un Pixel 5, le casque Bose QC35 II est offert

Pour toute précommande passée entre le 30 septembre et le 14 octobre 2020, l'excellent casque Bose QC35 II avec sa réduction de bruit active exceptionnelle est offert par Google. Un beau cadeau lorsque l'on sait que l'accessoire est normalement vendu séparément 249 € (soit une réduction de 28% sur un total de 878 euros). Pour avoir votre Bose QC 35 II, vous devez suivre les instructions présentes dans les conditions générales de l'offre.

🆚Quelle différences entre le Pixel 5 et le Pixel 4 ?

Le Pixel 5 arbore un écran OLED de 6 pouces, alors que le Pixel 4 et le Pixel 4 XL avaient respectivement une dalle de 5,7 et de 6,3 pouces. Tout comme ses prédécesseurs, le Pixel 5 est équipé d'un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz.

Alors que le Pixel 5 embarque le SoC Snapdragon 765G, gravé en 7 nm et est compatible 5G, le Pixel 4 embarque le Snapdragon 855, non compatible 5G. On retrouve aussi 8 Go de RAM lorsque le Pixel 4 se contente de 6 Go. La mémoire interne est de 128 Go.

Concernant la batterie, cette dernière est d'une capacité environ 50% plus grande que celle du Pixel 4. On passe de 2800 mAh (seulement) à 4080 mAh. De quoi offrir une bien meilleure autonomie sachant que le SoC est un peu plus light cette année. Le smartphone est également compatible avec une recharge rapide de 18W.

On arrive enfin à la partie photo. C'est un point sur lequel on fait facilement confiance à Google qui a prouvé au fil des années qu'il disposait d'une parfaite maîtrise dans ce domaine. Sans proposer une multitude de capteurs, la firme a toujours réussi à offrir un bloc photo de qualité. Cette année, elle se limite encore à deux capteurs : un module principal de 12,2 MP et un capteur grand-angle de 16 MP.