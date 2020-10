Pixel 5 : les fonds d’écran officiels sont disponibles au téléchargement

Les Pixel 5 et Pixel 4a 5G sont enfin disponibles, et avec eux – c'est une tradition – Google lance une série de nouveaux fonds d'écrans officiels tous plus beaux les uns que les autres. Voici comment les télécharger.

Google tenait une conférence de présentation des Pixel 5, Pixel 4a 5G, nouveau Chromecast et Nest Audio ce mercredi 30 septembre. L'occasion de parler des deux nouveaux modèles de smartphones que Google a décidé de lancer cette année, le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G. Et qui dit nouveaux smartphones, dit nouveaux fonds d'écrans. Google a visiblement fait appel à des artistes pour créer 12 illustrations en haute résolution que vous pouvez installer sur votre smartphone.

Comment télécharger les nouveaux fonds d'écran des Pixel 5 et Pixel 4a 5G

Les nouvelles images ont été mises en ligne sur Twitter par le journaliste de XDA, Mishaal Rahman. Nous avons dû tronquer certaines parties pour vous en montrer un aperçu dans cet article. Mais vous l'aurez sans doute remarqué : ces illustrations comportent toutes quelque chose dans le coin supérieur gauche pour cacher ou s'amuser du poinçon de l'écran qui loge le capteur selfie.

Le résultat, ce sont ces 12 dessins acidulés, très esthétiques et parfois amusants, dans un style qui évoque des artistes comme Keith Haring entre autres. On est en tout cas séduits par l'inventivité de Google pour transformer son poinçon en un élément design fort. Même si il n'est pas le premier constructeur à le faire.

On se souvient notamment des fonds d'écran des smartphones Samsung à écran poinçonnés. Là on est néanmoins sur une approche beaucoup plus artistique. Néanmoins si vous avez un smartphone sans trou dans l'écran (félicitations !) inutile de se sentir de reste : nombre de ces illustrations devraient tout de même vous séduire.

Lire également : Pixel 4a – les fonds d'écran sont déjà disponibles, voici comment les télécharger

Et vous pouvez évidemment utiliser ces images sur n'importe quel smartphone – moyennant parfois un léger recadrage. En plus des fonds d'écran disponibles via le compte Twitter de Mishaal Rahman, nous avons rassemblé les illustrations sur notre Google Drive, pour rendre leur téléchargement plus pratique. Vous trouverez les nouveaux fonds d'écran en pleine résolution dans l'archive ZIP accessible via ce lien :

Téléchargez les nouveaux fonds d'écran du Pixel 5