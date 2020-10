Pixel 5 : il est en rupture de stock partout… on craint déjà le pire pour l’iPhone 12

Le Pixel 5 de Google est déjà en rupture de stock bien avant sa date de lancement officielle le 15 octobre. Le constructeur devrait composer comme tous les autres avec des stocks limités à cause du coronavirus. On s'attend du coup également à des pénuries chroniques pour le lancement des iPhone 12.

Les Pixel 5 sont déjà en rupture de stock sur le site de Google près d'une semaine avant leur lancement commercial le 15 octobre. Il n'est en effet plus possible de précommander le smartphone à 629 €. Bien sûr, le smartphone est victime de son succès : Google propose à un prix très attractif un smartphone 5G convainquant. Même si la marque a dû au passage faire quelques compromis, notamment sur la puce qui est un Snapdragon 765G normalement synonyme de milieu de gamme.

L'écosystème Pixel est dans l'ensemble très attractif avec un accès anticipé aux dernières versions majeures Android comme Android 11, et une prise en charge des mises à jour de sécurité pendant au moins trois ans. Google réserve souvent d'ailleurs à ses utilisateurs quelques fonctionnalités qui ne se retrouvent que bien plus tard chez la concurrence.

Après les Pixel 5, les prochains à être victimes de pénuries chroniques seront les iPhone 12

C'était par exemple le cas de Google Lens, ou encore du mode Nuit. Pourtant, Google reste comparativement à d'autres comme Samsung, Huawei ou Apple un “petit” constructeur de smartphones. Pour se donner un ordre de grandeur, en 2019, Google avait vendu à peine plus de Pixel 3 et 3a que OnePlus n'avait vendu de smartphones.

Du coup il est permis de douter que ces ruptures de stock sont uniquement le fait d'une demande un peu trop soutenue. A en croire un article du quotidien britannique Express il y a même des raisons de penser que Google a fait ce qu'il a pu pour produire son stock initial de smartphones malgré les conséquences de la crise du coronavirus. Et que ses difficultés se retrouveront chez tous les concurrents, y compris pour Apple et ses iPhone 12.

La marque à la pomme avait d'ailleurs admis des difficultés, et a retardé le lancement des iPhone 12 de plusieurs semaines par rapport au rendez-vous habituel de début septembre. Or un rapport de Nikkei repris par Express pointe déjà vers des stocks insuffisants. Apple aurait en effet commandé au total plus de 80 millions d'unités. Mais les sous-traitants de la firme devraient plutôt au final livrer entre 73 et 74 millions de smartphones cette année.

Or, les analystes s'attendent à un pic de demande à cause de la fin d'un cycle de renouvellement, et le début d'un “super-cycle” de remplacements lié à l'arrivée de la technologie 5G. Ce qui pourrait là encore provoquer des pénuries partout dans le monde.