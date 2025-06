Avec sa caméra révolutionnaire de 3200 MP, ce télescope nous livre des images incroyables de l’espace

L'observatoire Vera-C Rubin vient juste partager les premières images de l'espace capturée avec son télescope révolutionnaire. Des clichés incroyables qui témoignent des capacités exceptionnelles de l'appareil.

Alors que les amateurs d'aérospatiale se remettent à peine de l'explosion du centre d'essai de SpaceX, ils vont pouvoir se réconforter avec les premières images de l'Observatoire Vera-C Rubin. Cette installation américaine, nichée à plus de 2600 mètres d'altitude dans les montages chiliennes, aura pour mission de cartographier durant les 10 ans à venir le ciel de tout l'hémisphère sud.

Il servira également à détecter des astéroïdes potentiellement dangereux pour la Terre, mais aussi à amasser des informations sur la matière noire. Rien d'étonnant, puisque l'Observatoire tire justement son nom de l'astronome américaine qui a en découvert l'existence.

Un télescope tout bonnement révolutionnaire

Pour atteindre le quota des 800 clichés par jour, l'Observatoire peut compter sur du matériel hors-normes. A savoir un télescope tout bonnement révolutionnaire. Conçu intégralement par le Laboratoire national de l'Accélérateur SLAC, une institution gérée par le Département américain de l'Energie, il embarque notamment une caméra numérique gigantesque (près de 3 tonnes !) de 3200 MP. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 67 fois plus que l'appareil photo de l'iPhone 16 Pro !

Et pour parvenir à une telle résolution, l'appareil s'appuie sur une conception unique basée sur trois miroirs. Pour faire simple, la lumière pénètre le télescope depuis le ciel nocturne, frappe ensuite le miroir primaire de 8,4 mètres de diamètre, se réfléchit sur le second (3,4 mètres) et le dernier de 4,8 mètres avant d'atteindre la caméra. “Son champ de vision est si large et sa cadence si rapide que l'on a vraiment l'impression de regarder un film sur le ciel nocturne”, assure le docteur Sandrine Thomas, scientifique associé au projet.

L'Observatoire partage des premiers clichés incroyables

Forcément, le grand public était impatient de savoir ce qu'il avait dans le ventre. C'est maintenant chose faite. Ce lundi 23 juin 2025, l'Observatoire Vera-C Rubin vient justement de partager les trois premières images capturées avec son télescope flambant neuf. “Quand nous avons pris la première photo ici, ce fut un moment spécial”, assure Guillem Megias, expert en optique de l'Observatoire.

On comprend parfaitement son enthousiasme tant les clichés sont impressionnants. Sur la 1ère image, on peut apercevoir un vaste champ de galaxies en interaction, reliées par des flux d'étoiles sublimes. Sur les deux autres, on peut s'extasier devant cette “tapisserie cosmique de nuages de gaz brun et rose éclatants, parsemés de bandes de poussière sombre“. Ces photos exceptionnelles montrent une partie de l'Amas de la Vierge, puis des nébuleuses Trifide et de la Lagune (constellation du Sagittaire). Trois clichés pour marquer le début d'une nouvelle ère pour l'astronomie.

Source : BBC