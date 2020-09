Android 11 sur Google Pixel : voici la liste des fonctionnalités exclusives

Avec Android 11, Google a, comme il est d’usage, rendu une poignée de fonctionnalités exclusives à ses Google Pixel. En voici la liste.

Android 11 est enfin disponible sur une poignée de smartphones compatibles ! Parmi les nouveautés Android 11, le système lance de nouveaux contrôles plus granulaires et une meilleure gestion de la vie privée. Vos conversations issues de différentes applications peuvent désormais être consultées au même endroit. Des bulles facilitent le multitasking lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux. Il y a également un système de capture d’écran vidéo natif, une meilleure intégration avec Android Auto, et de nouvelles méthodes pour empêcher les applications d’obtenir des autorisations dont elles n’ont pas besoin.

Android 11 : découvrez les fonctionnalités exclusives aux smartphones Pixel

En outre, les mises à jour de sécurité et de pilotes se font désormais dans le Play Store comme pour toutes vos autres applications. Un gage de clarté et d’intuitivité. Il y a bien sûr quantité d’autres nouveautés qui arrivent, et nous ne mentionnons ici que quelques unes des plus importantes. Consultez notre dossier Android 11 pour lire une liste plus complètes des nouveautés. Outre ce qui change pour l’ensemble des smartphones compatibles, Google a aussi réservé une poignée de fonctionnalités à ses smartphones Pixel 2 et ultérieurs. Une habitude à chaque nouvelle version majeure. L’essentiel de ces fonctionnalités finit par être adapté par les constructeurs tiers.

Voici un court résumé de la liste des fonctionnalités exclusives aux Pixel :

Live View with Location Sharing (vue en direct avec partage de localisation) dans Google Maps



Smart Reply ou réponses intelligentes

Présentation prédictive d’applications

Suggestions automatisées de noms de dossiers d’applications

La première de ces fonctionnalités concerne Google Maps : une option Live View with Location Sharing (vue en direct avec partage de localisation) permet de mieux repérer le lieu où vous devez vous rendre. Il est facile également de déterminer la distance qui vous sépare d’un interlocuteur que vous devez rejoindre grâce à la Localisation en temps réel (à activer en option). L’autre fonctionnalité bien connue des utilisateurs iPhone, ce sont les Smart Reply ou réponses intelligentes. Il s’agit de vous proposer une sélection de réponses rapides dès que vous recevez un message pour y répondre en un seul tap.

La fonctionnalité est complètement fondue dans le clavier Gboard. Avec Android 11 les Pixel se dotent de la présentation prédictive d’applications. Pour faire simple : le smartphone analyse vos habitudes puis vous présente toujours les applications que vous êtes le plus susceptibles d’utiliser à un instant T un jour précis à cette période de l’année. Ainsi si vous faites un footing tous les matins en semaine, votre Pixel vous présentera Google Maps ou l’application que vous utilisez le plus fréquemment lors de votre jogging dès le déverrouillage.

Il y a également un nouveau système qui vous suggère automatiquement des noms de dossiers lorsque vous y rangez des applications. De quoi gagner du temps et de l’organisation. La capture d’écran s’améliore également avec la possibilité de ne sélectionner qu’une partie de l’écran, et des contrôles de partage et d’édition plus avancés. Vous avez un smartphone Pixel et y avez installé Android 11 ? Partagez votre retour dans les commentaires.