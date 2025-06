Le meilleur achat de l’été pour ne pas (trop) souffrir de la chaleur est en promo !

Avec les températures qui dépassent les 30 °C partout en France, c’est le moment parfait pour s’équiper d’une sorbetière. La Ninja CREAMi, en promotion chez Fnac, promet des douceurs glacées maison, saines et personnalisables.

Profiter de l'offre maintenant

Ce mois de juin s’ouvre sur une vague de chaleur qui n’épargne aucune région. Et si c’était l’occasion rêvée de passer en mode été, en mettant au menu des glaces maison aussi fraîches que saines ? Pour celles et ceux qui souhaitent se rafraîchir sans multiplier les sucres ajoutés, la sorbetière Ninja CREAMi NC300EU est parfaite ! Et bonne nouvelle : elle bénéficie actuellement d’une réduction notable chez Fnac, avec livraison express gratuite en 48 heures.

Pendant quelques jours, la sorbetière Ninja CREAMi NC300EU est en effet disponible pour seulement 194€ au lieu de 249,99€ habituellement, soit -22% de remise ! Elle se retrouve ainsi sous la barre des 200€.

Une fabrique à glaces maison

Pensée pour transformer n’importe quelle préparation maison en une douceur glacée onctueuse, la Ninja CREAMi fonctionne sur un principe simple et efficace : on remplit l’un des bols fournis avec les ingrédients de son choix, on le laisse congeler 24 heures, puis la machine se charge de mixer et texturer le tout en à peine deux minutes. Crèmes glacées, sorbets, yaourts glacés, smoothie bowls, milkshakes… La variété est au rendez-vous.

Dotée d’une pale 2-en-1 spécialement conçue pour râper et brasser, la sorbetière garantit une texture lisse et homogène, adaptée à chaque préparation grâce à ses six programmes automatiques. Chacun a été calibré pour répondre aux exigences spécifiques de texture : du sorbet léger au milkshake bien épais, le rendu est précis.

Glaces personnalisées et plus saines

Ce qui distingue la Ninja CREAMi des glaces industrielles, c’est la liberté qu’elle offre. Vous choisissez les ingrédients, réduisez les sucres, évitez les additifs, privilégiez les fruits frais ou les laits végétaux, selon vos besoins ou votre régime alimentaire. Grâce à la fonction “Extras”, vous pouvez même ajouter des garnitures après le mixage (fruits secs, pépites de chocolat, morceaux de biscuits…) pour des créations originales que vous ne trouverez pas en magasin.

C’est une manière simple et ludique de faire plaisir à toute la famille tout en maîtrisant ce que vous mettez dans vos desserts. Les trois bols inclus (capacité totale de 1,4 L) permettent de varier les plaisirs et d’enchaîner plusieurs parfums d’un coup.

Pensée pour un usage facile

Malgré ses multiples fonctions, la CREAMi reste intuitive : commandes tactiles, écran avec barre de progression, nettoyage facile (toutes les pièces amovibles passent au lave-vaisselle). Elle est aussi fournie avec un livret de recettes pour aider à démarrer sans attendre, même pour les débutants.

Compacte, performante et rapide, cette sorbetière coche toutes les cases pour un été sous le signe de la fraîcheur et de la gourmandise.

Profiter de cette sorbetière à moins de 200€

À l’heure où les glaces deviennent presque un réflexe quotidien, investir dans une solution maison comme la Ninja CREAMi permet de gagner en liberté, en goût et en sérénité. Un bon plan utile, à l’heure où la chaleur s’installe durablement.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.