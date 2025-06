Samsung Galaxy A26 : Amazon casse le prix de la version 256 Go du smartphone 5G

Le Samsung Galaxy A26 fait l'objet d'une vente flash intéressante sur la plateforme espagnole du site Amazon. Actuellement, la version 256 Go du smartphone 5G passe sous la barre des 270 euros. Il va falloir faire vite pour en profiter !

Au cours d'une vente flash prenant fin le dimanche 29 juin 2025 sur la plateforme espagnole d'Amazon, le Galaxy A26 incluant 256 Go de stockage et proposé dans un coloris vert d'eau est à 256,86 euros quand l'article est ajouté au panier. Pour une livraison du produit vers la France, des frais de port supplémentaires à hauteur de 5,04 euros euros sont appliqués durant l'étape de la commande. En prenant en compte le supplément tarifaire, le smartphone Samsung revient donc à 261,90 euros au lieu de 359 euros, soit près de 100 euros de moins par rapport au prix conseillé.

Le smartphone Galaxy A26 de Samsung en détails

Lancé en même temps que les Galaxy A36 et A56, le Samsung Galaxy A26 embarque un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, une densité de 387 pp, un taux de rafraichissement à 120 Hz et un verre Gorilla Glass. Le smartphone associé à la vente flash Amazon possède également un processeur Exynos 1380, une mémoire vive de 8 Go de RAM et un espace de stockage extensible jusqu'à 1 To (par l'intermédiaire d'une carte microSDXC).

L'ensemble fonctionne sous le système Android 15 avec une surcouche One UI 7.0, et est alimenté par une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 25W. Pour la partie APN, celle-ci comprend un triple capteur de 50 MP (f/1.8, OIS) + 8 MP (ultra grand angle, f/2.2) + 2 MP (macro, f/2.4), et une caméra frontale de 13 MP (f/2.2). Enfin, la connectivité du Galaxy A26 est composée de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), de l'USB Type C, de la reconnaissance faciale et d'un lecteur d'empreinte digitale sur le côté. Pour de plus amples informations, vous pouvez lire notre article consacré du test du Samsung Galaxy A26.