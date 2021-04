Google Pixel 5 : la mise à jour d’avril 2021 fait exploser les performances du GPU

Plusieurs sources rapportent une forte augmentation des performances graphiques du Pixel 5 depuis la dernière mise à jour système. Le score 3DMark du smartphone est entre 30 et 50% plus élevé qu'avant l'update. Google semble avoir enfin réparé un problème chronique de performances du Snapdragon 765G constaté sur ce modèle depuis la mise à jour Android 11.

Google est l'un des meilleurs constructeurs Android du marché pour les mises à jour et la durée de prise en charge de ses smartphones. Le Google Pixel 5 vient ainsi de recevoir sa mise à jour d'avril 2021, tout comme d'autres modèles de Pixel (Pixel 4a, 4a 5G, 3/XL et 3a/XL) avec au rang des nouveautés des améliorations autour de la connectivité, des photos, de la stabilité du système, mais aussi, comme le détaillent les notes de version, des améliorations des performances. Et c'est justement ce dernier point qui impressionne, car cette mise à jour semble être responsable d'une explosion des performances graphiques.

La mention dans les notes de version n'a pourtant rien d'extraordinaire, puisque Google se contente de parler “d'optimisation des performances pour certaines applications et jeux demandants d'un point de vue graphique”. Or, à en croire plusieurs sources, la différence est très impressionnante. Andreas Prochofsky de Der Standard cité par XDA explique notamment qu'après la mise à jour, son score 3DMark (un outil de benchmarking pour tester les performances graphiques) a grimpé entre 30 et 50% (2278/2260 avant la mise à jour, 3286/3083 après). Un autre journaliste, Andrei, de Anandtech, explique que la mise à jour a “essentiellement doublé” les performances de son Pixel 5.

XDA rappelle que lorsque Google a déployé Android 11 sur les Pixel certains utilisateurs remarquaient déjà que les performances graphiques avaient fortement décliné. Les chiffres des Pixel 4 et Pixel 4a ont particulièrement accusé le coup, puis le Pixel 5 a été lancé directement sous Android 11. Certaines sources rapportaient déjà que le smartphone avait tendance à sous-performer en comparaison d'autres appareils sous Snapdragon 765G. Une observation qui pouvait laisser penser que l'implémentation d'Android 11 était en cause bien que cela n'a jamais été confirmé officiellement.

