Pixel 5 et pixel 4a 5G : Google mise sur 128 Go de stockage, c’est déjà mieux

Les Pixel 5 et Pixel 4a 5G sont les prochains terminaux attendus de Google. Aujourd’hui, nous en savons un peu plus sur leur capacité, plus particulièrement sur le stockage. En effet, les deux smartphones seraient équipés de 128 Go de mémoire. Une bonne nouvelle, puisque Google avait jusque là privilégié le 64 Go.

Le Pixel 4a a été annoncé il y a quelques semaines et les prochains smartphones attendus de Google sont le Pixel 4a version 5G ainsi que le Pixel 5. Aujourd’hui, nous avons de nouvelles informations concernant leur fiche technique grâce à un leaker. Roland Quandt, qui a tapé juste par le passé, indique que les Pixel 5 et Pixel 4a 5G disposeront de 128 Go de stockage au minimum. Il n’a pas trouvé de preuve de l’existence de modèles de 64 Go. Il se pourrait donc que cette option ne soit tout simplement pas proposée.

Pixel 4a 5G = 128GB

Pixel 5 = 128GB if there are 64GB models, I haven't seen them. — Roland Quandt (@rquandt) August 21, 2020

Bye bye le 64 Go ?

Une bonne chose pour ceux qui connaissent l’univers smartphone de Google. Les précédents modèles, le Pixel 4 et Pixel 4 XL, ont été critiqués pour ne proposer que 64 Go de mémoire. Le Pixel 4a classique, annoncé en début de mois, dispose lui aussi de 128 Go de stockage, et il serait donc crédible que Google garde cette capacité pour ses prochains smartphones. Une amélioration logique, puisque les téléphones s’axent sur la photo. Il faut donc de la place pour les stocker et 64 Go peut aujourd’hui paraître un peu juste. 128 Go semble donc un choix plus que raisonnable pour permettre à l’utilisateur de ne pas se retrouver rapidement à court de place.

Le Pixel 5G reste encore bien mystérieux aujourd’hui. Selon les rumeurs, il devrait être équipé d’une dalle de 6,67 pouces d’une définition QHD+ avec un taux de rafraîchissement encore incertain, Google hésitant à mettre le 90Hz au risque de rogner sur la batterie. L’autonomie, justement, est un gros problème de la série et ce modèle ne devrait pas faire exception à la règle. Il serait en effet équipé d’une batterie de 3080 mAh, ce qui est peu pour un smartphone de cet acabit.

Reste maintenant qu’à attendre une annonce de Google. Et vous, attendez-vous ce Pixel 5 ? Dites-le-nous dans les commentaires !