Pixel 5 : Google a caché le haut-parleur sous l’écran

Le Pixel 5 est équipé d'un haut-parleur sous l'écran, annonce Google. Contrairement au Pixel 4 et Pixel 4a, le haut-parleur n'est pas logé dans la bordure supérieure. Grâce à ce dispositif, Google réduit la taille de la bordure. Ce n'est pas la première fois qu'un haut-parleur est placé sous la dalle tactile d'un smartphone.

Ce 30 septembre 2020, Google a levé le voile sur le Pixel 5. Orienté milieu de gamme, le smartphone n'est pas équipé de plusieurs nouveautés apparues sur les Pixel 4. Afin de réduire les coûts de production, Google a décidé de faire l'impasse sur la reconnaissance faciale Face Unlock ou le radar Motion Sense. Grâce à ces sacrifices, la firme de Mountain View commercialise le smartphone au prix de 629 euros, soit 150€ moins cher que le Pixel 4.

Par contre, le flagship est doté d'un haut-parleur caché sous l'écran tactile, révèle Google dans un billet de blog. Contrairement au Pixel 4a 5G, le smartphone dispose d'un haut parleur situé sous la dalle et non dans la bordure du haut.

Un schéma publié par Google montre l'emplacement exact du haut-parleur. Il est situé au centre de la partie haute de l'écran, à quelques centimètres à droite du trou pour le capteur photo pour les selfies. D'après un film de protection pour l'écran vendu sur le Google Store, le haut-parleur n'est pas tout à fait au centre. Il est légèrement décalé vers la gauche.

Google suit l'exemple de Huawei, LG et Xiaomi

C'est loin d'être une révolution. De nombreux smartphones vendus sur le marché sont déjà équipés de haut-parleurs camouflés sous l'écran tactile. C'est notamment le cas des Huawei P30, Huawei P40, le LG G8, le Vivo Nex ou encore le Xiaomi Mi Mix. Pour fonctionner, cette technologie s'appuie sur les vibrations émises par le haut-parleur. Ces vibrations sont transmises via la dalle tactile. Concrètement, l'écran AMOLED vibre légèrement afin de produire le son.

Grâce à cette technologie, Google est parvenu à réduire la taille de la bordure supérieure et proposer un écran un peu plus borderless. Que pensez-vous de cette approche ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.