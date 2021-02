Google Pixel 5a : découvrez les premières photos et infos sur le smartphone

Les premières images et infos sur le Google Pixel 5a ont fuité sur le net. On découvre un nom, design et des fonctionnalités qui sèment un peu la confusion sur le placement du produit dans la gamme Pixel. Plus que le successeur du Pixel 5, il ressemble surtout à une itération du Pixel 4a.

Après des premières photos volées très sombres, nos confrères du blog Voice ont mis la main sur quelques images officielles ainsi qu'une poignée d'infos sur le Google Pixel 5a. Et il semble d'emblée que Google est en train de transformer sa gamme de smartphones en véritable usine à gaz – au risque de complètement perdre les consommateurs, et sans doute de potentiels clients. Ce qui est on-ne-peut-plus dommage compte-tenu des qualités de la gamme.

Oui car comme son nom ne l'indique pas vraiment, le Google Pixel 5a n'est pas vraiment la suite du Pixel 5 5G présenté quelques mois plus tôt. Mais plutôt, comme vous allez le comprendre en lisant la suite, celle des Pixel 4a… dont le design est lui-même tiré d'un Pixel 5 finalement moins premium qu'attendu, Le design du Pixel 5a est quasiment la copie conforme de celui du Pixel 4a.

Le Google Pixel 5a ressemble en réalité au vrai successeur du Pixel 4a

Les deux smartphones n'ont pourtant pas exactement les mêmes dimensions. Le Pixel 5a a pour dimensions 156,2 x 73,2 x 8,8 mm ce qui le rend 2,3 mm plus long que le Pixel 4a, 0.8 mm moins large et 0,6 mm plus épais. Les changements esthétiques seront pour l'essentiel subtils. On s'attend notamment à ce que Google préserve le même design que le 4a, dont le dos en polycarbonate, moins premium que du métal, mais aussi plus durable.

Du côté de l'écran, on a, selon Voice, une dalle OLED complètement plate de 6,2″ avec une définition FHD. Les bordures sont plutôt fines sur trois côtés, mais celle du bas est clairement plus épaisse. Sans doute en raison du prix des écrans dotés d'une bordure à la fois fine et d'épaisseur constante sur les quatre côtés. La bordure du bas sert en effet en général à implémenter le connecteur de l'écran.

Là encore, on ne peut que faire un parallèle avec le Pixel 4a 5G qui embarque lui aussi un écran OLED plat de 6,2″. Comme sur ce dernier, il y aura un poinçon qui sert bien évidemment à dissimuler le capteur selfie de l'appareil – en l'occurence, on imagine, un capteur d'au moins 8 Mp (comme la spécification technique du capteur selfie des Pixel 4a) – même si on espère que Google mettra un capteur plus cher, histoire de se remettre au niveau de la concurrence sur ce type de gamme.

La présentation des Pixel 6 va-t-elle clarifier les choses autour de la gamme ?

A priori, on passe à un double capteur photo à l'arrière, associé à un troisième capteur qui a tout l'air d'un autofocus laser à détection de phase. L'ensemble est implémenté, aux côtés d'un flash, dans un module photo carré, là encore comme sur le Pixel 4a qui devrait lors de sa sortie être dans tous les cas mois cher. Jusqu'ici, pour ainsi dire, le portrait que nous dresse cette fuite est celle d'un smartphone milieu de gamme assez banal.

Il devrait en outre embarquer une prise jack audio 3.5 mm, un capteur d'empreintes au dos, ainsi que des haut-parleurs stéréo. Bien sûr il y a de quoi se poser des questions, si cela se confirme. Comment, notamment faire en sorte que les clients se retrouvent davantage dans la gamme Google Pixel ? On espère vraiment que Google va clarifier la situation avec la présentation du Google Pixel 6 dans les prochaines semaines.

Le Google Pixel 6 pourrait en effet lancer un nouveau design qui marque davantage la différence entre les modèles principaux, et les sorties plus incrémentales et milieu de gamme comme le Pixel 4a/5a. Google devrait dans tous les cas en dire davantage lors de sa prochaine conférence I/O. Celle-ci devrait se tenir, si tout va bien et surtout si le coronavirus ne vient pas perturber davantage l'organisation de la firme dans le courant du mois de mai 2021. Que pensez-vous du smartphone à ce stade ? Dites-nous tout dans les commentaires !

